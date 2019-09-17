Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 🔊 Воспроизвести



Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства, сообщает



Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран.



"В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - сказал Путин.



По его словам, руководству королевство "достаточно принять мудрое государственное решение" и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства, сообщает РИА Новости Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран."В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - сказал Путин.По его словам, руководству королевство "достаточно принять мудрое государственное решение" и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.



"Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул президент.



В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить - С-300 или С-400 - Путин ответил: "Пусть выбирают".



Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства.



"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примерил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого", - заключил российский президент.



Атаки на нефтяные объекты



В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.



Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.



Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".



В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.



Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нефть, Путин, атака, С-400, Саудовская Аравия, дроны, С-300 — статья прочитана 165 раз Комментарии