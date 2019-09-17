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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400



Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран.

"В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - сказал Путин.

По его словам, руководству королевство "достаточно принять мудрое государственное решение" и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.


"Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул президент.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить - С-300 или С-400 - Путин ответил: "Пусть выбирают".

Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства.

"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примерил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого", - заключил российский президент.

Атаки на нефтяные объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.

Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".

В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.

Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нефть, Путин, атака, С-400, Саудовская Аравия, дроны, С-300
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добавлена вчера, 16 сентября, 21:52

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