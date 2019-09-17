Разоблачения Сноудена возмутили швейцарских политиков 🔊 Воспроизвести «Человек, похожий на Эдварда Сноудена». Скрин-шот репортажа канала «Россия 24», 1 ноября 2013 года. (Keystone / Uncredited)



А вот это провал, подумал Штирлиц! Сначала ГРУ засветилась в Швейцарии при попытках разведать, как устроена Лаборатория МО Швейцарии в городе Шпиц. На прошлой неделе подоспело интервью о том, что и СВР «хороша», поддерживая, якобы, в Швейцарии сеть нелегалов, прямо как в сериале «Американцы». А вот теперь на выходных из своего российского далёка проявился слегка подзабытый Эдвард Сноуден, рассказавший «городу и миру» о том, что разведка США вообще живет в Швейцарии в каждом утюге, точнее, в каждом мобильном телефоне.



Швейцарским же политикам и с правого фланга, и с левого фланга не до смеха и они требуют от официального Берна реакции, сообщает А вот это провал, подумал Штирлиц! Сначала ГРУ засветилась в Швейцарии при попытках разведать, как устроена Лаборатория МО Швейцарии в городе Шпиц. На прошлой неделе подоспело интервью о том, что и СВР «хороша», поддерживая, якобы, в Швейцарии сеть нелегалов, прямо как в сериале «Американцы». А вот теперь на выходных из своего российского далёка проявился слегка подзабытый Эдвард Сноуден, рассказавший «городу и миру» о том, что разведка США вообще живет в Швейцарии в каждом утюге, точнее, в каждом мобильном телефоне.Швейцарским же политикам и с правого фланга, и с левого фланга не до смеха и они требуют от официального Берна реакции, сообщает www.swissinfo.ch Об этом сообщили на выходных все ведущие СМИ Швейцарии: слегка всеми подзабытый Эдвард Сноуден рассказал в своих мемуарах о том, как американские спецслужбы работают в Швейцарии. По его информации ЦРУ и АНБ имеют в Женеве свои опорные резидентуры, с помощью которых они шпионят не только за международными организациями, размещенными в городе Кальвина, но и за такими исконно швейцарскими структурами, как провайдер телеком-услуг Swisscom. Под колпаком у янки находятся, де, и швейцарские банки.



Расследовательская редакция швейцарского издательского холдинга «Тамедиа» отмечает, что многое из того, о чем идет речь в мемуарах Э. Сноудена, поступающих в продажу завтра по вторник 17 сентября, уже было ею предано гласности: и использование «зараженных» вредоносным ПО USB-накопителей, и спаивание потенциальных источников важной информации в лице банкиров и топ-менеджеров Swisscom. Какова реакция швейцарской федеральной прокуратуры?



Как сообщает газета SonntagsZeitung, входящая в холдинг «Тамедиа», в ответ на соответствующий запрос прокуратура написала пространный ответ, который на человеческий язык переводится двумя словами: «Без комментариев». Однако швейцарские парламентарии как с правого, так и с левого фланга требуют от прокуратуры начать действовать.



«Исхожу из того и ожидаю, что федеральная прокуратура обратится с соответствующим запросом в федеральный кабинет и получит санкцию на проведение всестороннего расследования ситуации», — указывает, например, депутат парламента от партии швейцарских «Зелёных» Бальтазар Глеттли (Balthasar Glättli). Его коллега из консервативной Швейцарской народной партии (SVP) Лукас Рейман (Lukas Reimann) говорит, что «мы не можем терпеть деятельность иностранных спецслужб на территории Швейцарии, вне зависимости от того, кто за ними скрывается».



Депутат-социалист из Женевы Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga) опасается, что под ударом в такой ситуации может оказаться репутация Швейцарии как страны. «Этот случай лишний раз показывает, сколь активно ведут себя иностранные спецслужбы в Женеве. Мы должны усилить, поэтому, в частности, нашу кибер-оборону», — указывает депутат. А что, собственно, сами швейцарские спецслужбы? В ответ на запрос холдинга «Тамедиа» швейцарская «Федеральная разведывательная служба» (NDB) заявила, что «внимательно анализирует каждый случай незаконной разведывательной иностранной деятельности на территории Конфедерации».



«Съездить в Москву»



Популярная в Базеле «зелёная» депутат федерального парламента Сибель Арслан (Sibel Arslan), являющаяся ещё и членом Парламентского комитета Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) по внешнеполитическим вопросам, требует, чтобы правительство Швейцарии соответствующим образом отреагировало на эти разоблачения. «Федеральный совет, правительство, должен послать ноту на адрес США с официальной жалобой», — указывает депутат. А вот депутат-«народник» Роланд Рино (Roland Rino, SVP) призывает к «спокойствию. Если мы будем реагировать истерично, это будет только означать, что мы недостаточно хорошо подготовлены к такого рода вызовам. Мы должны сохранять холодную голову».



Все эти дискуссии реанимировали еще и вопрос о том, следует ли Швейцарии предоставить Сноудену политическое убежище. В свое время здесь также активно обсуждали возможность и целесообразность предоставления убежища Дж. Ассанжу. Сам Э. Сноуден предпочел бы перебраться из Москвы в Германию. А вот Бальтазар Глеттли считает, что Берн должен предоставить свою защиту Сноудену. Консерватор Лукас Рейман своего «зелёного» коллегу поддерживает, мол, Сноуден провел важную разоблачительную работу и убежище в Швейцарии он заслужил в полной мере. С точки зрения прокуратуры Швейцарии, однако, шансы на такое развитие событий минимальны, с учетом того, что официально Россия, где сейчас проживает Э. Снодуен, считается «безопасной страной».



Швейцария, правда, могла бы обеспечить ему защиту в рамках выезда, например, в Германию для дачи показаний. Бальтазар Глеттли считает, что представителям прокуратуры Швейцарии следовало бы съездить в Москву с целью «прозондировать почву». Напомним, что сделанные шесть лет назад Сноуденом разоблачения на предмет ведения США в Европе активной электронной разведки затрагивали и Швейцарию. Однако тогда не было никакой информации о том, какие меры предприняли, и предпринимали ли вообще, следственные органы Конфедерации для прояснения ситуации. США, как известно, являются важным партнёром Швейцарии в области безопасности. swissinfo.ch Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, аналитика, интервью, Швейцария, Сноуден, реакция — статья прочитана 149 раз Комментарии