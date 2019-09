Загрузка... The Guardian Великобритания : «Меня хотело убрать могущественнейшее правительство в мире» 🔊 Воспроизвести © AFP 2019, FREDERICK FLORIN



Человек, чьи откровения о шпионаже на государственном уровне потрясли мир, дал «Гардиан» эксклюзивное интервью в Москве о своей новой жизни и будущих заботах. В июне 2013 года Эдвард Сноуден встретился в Гонконге с журналистами именно этой газеты и передал им секретные документы о деятельности американских и британских спецслужб, которые собирал несколько лет.



Известнейший разоблачитель мира Эдвард Сноуден говорит, что американское общество понемногу сменило гнев на милость после того, как он раскрыл сверхсекретные документы о всемирной слежке шпионских агентств США и Великобритании.



В эксклюзивном двухчасовом интервью, приуроченном к выходу книги его мемуаров «Хранить вечно» (Permanent Record), Сноуден отметил, что мрачные прогнозы, что его разоблачения навредят миру, не только не сбылись, но даже бывшие недруги признали, что мир благодаря ему стал «лучше и свободнее». Известнейший разоблачитель мира Эдвард Сноуден говорит, что американское общество понемногу сменило гнев на милость после того, как он раскрыл сверхсекретные документы о всемирной слежке шпионских агентств США и Великобритании.В эксклюзивном двухчасовом интервью, приуроченном к выходу книги его мемуаров «Хранить вечно» (Permanent Record), Сноуден отметил, что мрачные прогнозы, что его разоблачения навредят миру, не только не сбылись, но даже бывшие недруги признали, что мир благодаря ему стал «лучше и свободнее».



Те 18 лет, что минули после теракта 11 сентября, он назвал «хроникой распада США с их саморазрушением и разгулом тайной полиции, секретными законами, невидимыми судами и незримыми войнами».



Кроме того, Сноуден заявил: «Самая большая опасность еще впереди, ведь возможности искусственного интеллекта по распознаванию лиц и образов постоянно совершенствуются».



«Камера видеонаблюдения, оснащенная ИИ, перестанет быть просто записывающим устройством, а станем чем-то вроде полицейского-автомата».



Он беспокоится, что США и другие правительства пытаются с помощью крупных интернет-компаний вести постоянную слежку за жителями Земли, документируя их повседневную жизнь во всех подробностях.



Сноуден считает, что шесть лет назад он поступил правильно. Он говорит, что смирился, что ближайшие годы он проведет в России — и планирует жить дальше.



Два года назад они с подружкой Линдси Миллс (Lindsay Millс) тайно обвенчались в российском ЗАГСе.



Хотя сам бы он предпочел осесть в США или, например, в Германии, но в России ему спокойно, — здесь он даже зажил более-менее нормальной жизнью. Ему уже не так страшно, как в 2013-м, когда он оказался здесь впервые. Тогда ему было одиноко и мучили изоляция и паранойя, что по его следам идут американские агенты.



«Если честно, я был тот самый человек, которого хотело убрать могущественнейшее правительство в мире. Им было наплевать, в тюрьму меня упекут или сразу в землю зароют, — лишь бы я исчез», — говорит Сноуден.



Он перестал носить для маскировки шарфы, шляпы и пальто и теперь свободно разгуливает по городу, катается в метро, ходит на выставки и на балет и даже сидит с приятелями в кафе и ресторанах.



Книга «Хранить вечно» выходит в среду более чем в 20 странах. В ней Сноуден рассказывает о событиях, которые заставили его, оперативника АНБ и ЦРУ, отправиться в Гонконг и передать журналистам «Гардиан» пачку секретных документов.



Документы пролили свет на масштабы массовой слежки в США, Великобритании и их странах-союзниках. Он — в списке самых разыскиваемых преступников США. Если его задержат, ему грозит несколько десятилетий тюрьмы.



Американское правительство грозит арестовать гонорары от книги, однако внушительный аванс уже на счету Сноудена.



Обычно Сноуден обсуждать личную жизнь не склонен, но в интервью и в мемуарах он впервые приподнял завесу тайны со своей жизни в Москве и даже назвал Миллс «любовью всей моей жизни».



Опросы, проводившиеся в США с 2013 года, показали, что общество раскололось примерно наполовину: одни считают его предателем, другие — героем.



«Любопытно: прошло шесть лет и противоречия вокруг моей персоны понемногу стихают», — говорит Сноуден.



Даже те, кто его лично терпеть не может, теперь готовы признать, что благодаря разоблачениям массовой слежки мир стал «лучше, свободнее и безопаснее», говорит он.



Один кандидат в президенты от демократов, Берни Сандерс (Bernie Sanders), заявил, что добивается резолюции, которая положит конец вечному изгнанию Сноудена. Другая, Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), и вовсе обещала его помиловать.



Страхи, что президент Владимир Путин «сдаст» Сноудена в виде подарка Дональду Трампу, развеялись с ухудшением российско-американских отношений.



Сноуден говорит, что ему на руку то, что для России он — полезный рекламный ход.



«Страна, чьи политические страсти легендарны, и о чьих проблемах с правами человека мы слышим каждый день, каким-то образом заполучила на своей репутации светлое пятно. Чего ради им добровольно от него отказываться?»



Он собирался было назвать мемуары «Новая вечность» или «Добро пожаловать в вечность», но остановился в итоге на «Хранить вечно». Название отражает его опасения из-за привычки государственных и частных компаний хранить личные данные.



«Мы живем в обществе, где каждый из нас совершенно гол перед властями».



Чтобы это остановить, он требует изменить законодательство и шире использовать сквозное шифрование для защиты электронной переписки и других коммуникаций. Но одним этим все ускоряющийся технологический прогресс и все более серьезные вторжения в личную жизнь не остановишь, говорит он, призывая к международным протестам — наподобие тех, что сейчас развернулись против изменения климата.



«Если ты хочешь перемен, будь готов за них бороться, — говорит он. — Надеюсь, моя книга поможет людям определиться и сделать правильные выводы».



36-летний Сноуден живет в двухкомнатной квартире на окраине Москвы. На жизнь зарабатывает лекциями для студентов и правозащитников и видеоконферециями.



Сразу же по приезду он получил временное убежище. Сейчас у него уже есть вид на жительство, — это что-то вроде американской «грин-карты». Раз в три года его надо продлевать, но он говорит, что это формальность.



Он летел из Гонконга с пересадками в Москве и на Кубе, надеясь получить убежище в Эквадоре, но США аннулировали его паспорт, и он застрял в России.



Он любит путешествовать. Даже в нынешнем положении он уже побывал в разных городах от Санкт-Петербурга до черноморского курорта Сочи.



«За всеми политическими проблемами российского правительства многие забывают, что это одна из красивейших стран в мире. Здесь очень приветливые люди, радушно встречают, — говорит он. — Когда я только попал сюда, я ничего не знал. Мне было страшно, я же угодил в самую цитадель врага, — и любой агент ЦРУ на Россию смотрит только так».



Раньше он не стал бы высказываться о России столь открыто — из опасений, как это воспримут дома в США.



Мы встретились в квартире (не его) на Цветном бульваре, это в центре города. В минуте ходьбы открыт «Старбакс», рядом — «Криспи крим». Сноуден — любитель фаст-фуда. Американцы, говорит он, так и не поняли, что в России есть все то же самое, что и в Америке. Кроме разве что, «Тако белл» (сеть ресторанов быстрого питания с техасско-мексиканской кухней, — прим. редакции ИноСМИ), с грустью в голосе добавляет он.



На протяжении всей истории изгнание означало изоляцию от общества, «участь хуже смерти». Сейчас все изменилось, говорит он. Он может общаться со студентами из Нью-Йорка по интернету, а через пару часов устроить такую же конференцию с Германией.



Себя он называет «домашним котом», добавляя, что это осознанный выбор. Ему нравится просиживать за компьютером до поздней ночи, общаясь с активистами и сторонниками. Виной тому разница во времени. Например, прошлой ночью он заснул в шесть утра. При нынешнем распорядке дня он приучился спать допоздна.



В книге «Хранить вечно» он вспоминает, как они познакомились с Миллс на сайте знакомств «Красивые и не очень». Ему было 22. Там все выкладывали свои фотографии и ставили друг другу оценки. Он дал ей десять из десяти. Она ему — восемь.



Когда он семь лет спустя собрался лететь в Гонконг, он решил не посвящать ее в свои планы стать разоблачителем, чтобы не делать из нее соучастника. Ему стыдно, что он заставил ее волноваться.



Один из сюрпризов, который он преподнес в мемуарах, — это вырезки из ее дневников, как есть, без редакторской правки. Она, не выбирая выражений, злится, куда это он запропастился, и даже раздумывает, уж не завел ли он себе любовницу.



Когда на его поиски вышли полиция с ФБР, один инспектор заподозрил ее. «Он на меня пялился, будто это я Эда убила. Весь дом перерыл в поисках трупа».



Поэтому когда она позвонила в дверь московской квартиры Сноудена, он уже приготовился, что она ему сейчас вмажет. Но она сказала, что любит его, и что он всё сделал правильно.



В книге Сноуден вспоминает детство, как он увлекся компьютерами и сходил с ума по игрушкам вроде «Легенда Зельды» (Legend of Zelda) и «Братья Супер Марио» (Super Mario Brothers). Подростком он взломал ядерную установку и сообщил о ее уязвимости властям. Чиновник из ядерной лаборатории Лос-Аламоса, где сделали первую атомную бомбу, даже звонил его матери с благодарностями.



«Хранить вечно» — это один из подробнейших рассказов, каково это служить в разведке XXI века. «Джеймсами Бондами здесь и не пахнет». Сноуден пишет, что АНБ неохотно берет людей в штат, предпочитая сотрудников на договоре. Он и сам много лет проработал внештаником.



В шпионской школе учителя дали ему кличку Граф. Ничего экзотического, поспешно объясняет он, — это в честь персонажа «Улицы Сезам», — все решили, что он похож на него своими причудами.



У него не было такого момента, когда он взял и решил: всё, стану разоблачителем. Как-то раз он побывал на конференции о масштабах китайского шпионажа за собственными гражданами. После этого у него под ложечкой засосало: если так поступает Китай, то что мешает США? Он поискал и нашел тому подтверждения.



В фильме Оливера Стоуна 2016 года «Сноуден» показано, как он крадет документы из АНБ, спрятав флешку размером с небольшую марку на кубике Рубика. Сноуден этого не подтверждает и не отрицает, зная, что ему еще предстоит судебное разбирательство. «Кубик Рубика — штука очень полезная. Им удобно отвлекать внимание, и тайник хороший».



Он вспомнил, как его планы чуть было не пошли прахом. Он сохранил документы на списанном компьютере и нес его по коридору. «Меня остановили с компьютером в руках, и начальник спрашивает: „Ты чего это задумал?". Я смотрю ему в глаза и отвечаю: „Да вот, государственную тайну ворую"». Посмеялись. Но вообще-то он не соврал.



***



Эдвард Сноуден — хроника событий



21 июня 1983. Эдвард Джозеф Сноуден родился в Элизабет-Сити, штат Северная Каролина



2006-2013. Работает в ЦРУ, затем — внештатный сотрудник «Делл» (Dell) и «Буз Аллен Хамильтон» (Booz Allen Hamilton). Сноуден несколько лет работал над проектами Агентства национальной безопасности США в области кибербезопасности.



20 мая 2013 года. Сноуден прибывает в Гонконг, где через несколько дней встречается с журналистами «Гардиан» и раскрывает секретные документы, которые собирал несколько лет.



5 июня 2013. «Гардиан» сообщает об «утечках Сноудена», отмечая, что АНБ хранит данные о телефонных разговорах миллионов американцев, а разработанная агентством программа «Призма» (Prism) имела доступ к данным, хранящимся в Гугле, Фейсбуке, Эппл и других компаниях.



7 июня 2013. Президент США Барак Обама выступает в защиту программы, подчеркивая, что всё под контролем судов и Конгресса.



9 июня 2013. Сноуден впервые выступает на публике как источник утечек.



16 июня 2013. Появляются разоблачительные данные по Великобритании. Сообщается, что Центр правительственной связи перехватывал сообщения иностранных политиков во время саммита «Большой двадцатки» в Лондоне в 2009 году. Кроме того, британское шпионское агентство отслеживало данные, поступающие по оптоволоконным кабелям.



21 июня 2013. США предъявляют Сноудену обвинения в шпионаже и требуют, чтобы Гонконг задержал его и выслал на родину.



23 июня 2013. Сноуден вылетает из Гонконга в Москву. Власти Гонконга сослались на то, что США неправильно указали в ордере на арест Сноудена его второе имя, из-за чего помешать отъезду они не смогли.



1 июля 2013. Россия сообщает, что Сноуден обратился за убежищем. Сноуден заявляет, что ищет убежища в нескольких странах Южной Америки. В конце концов на его просьбу откликаются Эквадор, Никарагуа, Боливия и Венесуэла.



3 июля 2013. Президент Боливии Эво Моралес вынужден приземлиться в Вене по дороге из Москвы. Европейские страны не пустили его в свое воздушное пространство, подозревая, что на борту Сноуден. Самолет обыскивают в течение 12 часов.



1 августа 2013. Прожив целый месяц в аэропорту, Сноуден получает убежище в России.



21 августа 2013. «Гардиан» сообщает, что поступил приказ от правительства уничтожить компьютеры с документами Сноудена.



Декабрь 2013-го. Сноуден занял второе место в конкурсе на звание «Человек года», проиграв лишь папе римскому Франциску, и выступает на 4 канале с «альтернативным рождественским посланием».



Май 2015-го. АНБ прекращает массовый сбор данных о телефонных звонках в США, который разоблачил Сноуден.



Декабрь 2016-го. Оливер Стоун (Oliver Stone) выпускает фильм «Сноуден» с участием Джозефа Гордона-Левитта (Joseph Gordon-Levitt), Мелиссы Лео (Melissa Leo), Тома Уилкинсона (Tom Wilkinson), Захари Квинто (Zachary Quinto). В эпизодической роли самого себя снимается бывший редактор «Гардиан» Алан Русбриджер (Alan Rusbridger).



Январь 2017-го. Вид на жительство Сноудена в России продлен еще на три года.



Июнь 2018-го. Сноуден говорит, что ни о чем не жалеет: «Правительство и корпоративный сектор наживаются на нашем незнании. Но теперь-то мы знаем. Народ знает. Остановить это мы по-прежнему бессильны, но мы хотя бы пытаемся».



Март 2019-го. Ванесса Родель (Vanessa Rodel), которая приютила Сноудена в Гонконге, получила убежище в Канаде.



Сентябрь 2019-го. Сноуден живет по неизвестному адресу в Москве, готовясь опубликовать свои мемуары.



Автор: Юэн Макаскилл (Ewen MacAskill) для The Guardian, Великобритания, перевод В книге Сноуден впервые подробно рассказал о своем прошлом, признавшись, что толкнуло его на путь разоблачителя и раскрыть секретные программы Агентства национальной безопасности США (АНБ) и британского Центра правительственной связи.Те 18 лет, что минули после теракта 11 сентября, он назвал «хроникой распада США с их саморазрушением и разгулом тайной полиции, секретными законами, невидимыми судами и незримыми войнами».Кроме того, Сноуден заявил: «Самая большая опасность еще впереди, ведь возможности искусственного интеллекта по распознаванию лиц и образов постоянно совершенствуются».«Камера видеонаблюдения, оснащенная ИИ, перестанет быть просто записывающим устройством, а станем чем-то вроде полицейского-автомата».Он беспокоится, что США и другие правительства пытаются с помощью крупных интернет-компаний вести постоянную слежку за жителями Земли, документируя их повседневную жизнь во всех подробностях.Сноуден считает, что шесть лет назад он поступил правильно. Он говорит, что смирился, что ближайшие годы он проведет в России — и планирует жить дальше.Два года назад они с подружкой Линдси Миллс (Lindsay Millс) тайно обвенчались в российском ЗАГСе.Хотя сам бы он предпочел осесть в США или, например, в Германии, но в России ему спокойно, — здесь он даже зажил более-менее нормальной жизнью. Ему уже не так страшно, как в 2013-м, когда он оказался здесь впервые. Тогда ему было одиноко и мучили изоляция и паранойя, что по его следам идут американские агенты.«Если честно, я был тот самый человек, которого хотело убрать могущественнейшее правительство в мире. Им было наплевать, в тюрьму меня упекут или сразу в землю зароют, — лишь бы я исчез», — говорит Сноуден.Он перестал носить для маскировки шарфы, шляпы и пальто и теперь свободно разгуливает по городу, катается в метро, ходит на выставки и на балет и даже сидит с приятелями в кафе и ресторанах.Книга «Хранить вечно» выходит в среду более чем в 20 странах. В ней Сноуден рассказывает о событиях, которые заставили его, оперативника АНБ и ЦРУ, отправиться в Гонконг и передать журналистам «Гардиан» пачку секретных документов.Документы пролили свет на масштабы массовой слежки в США, Великобритании и их странах-союзниках. Он — в списке самых разыскиваемых преступников США. Если его задержат, ему грозит несколько десятилетий тюрьмы.Американское правительство грозит арестовать гонорары от книги, однако внушительный аванс уже на счету Сноудена.Обычно Сноуден обсуждать личную жизнь не склонен, но в интервью и в мемуарах он впервые приподнял завесу тайны со своей жизни в Москве и даже назвал Миллс «любовью всей моей жизни».Опросы, проводившиеся в США с 2013 года, показали, что общество раскололось примерно наполовину: одни считают его предателем, другие — героем.«Любопытно: прошло шесть лет и противоречия вокруг моей персоны понемногу стихают», — говорит Сноуден.Даже те, кто его лично терпеть не может, теперь готовы признать, что благодаря разоблачениям массовой слежки мир стал «лучше, свободнее и безопаснее», говорит он.Один кандидат в президенты от демократов, Берни Сандерс (Bernie Sanders), заявил, что добивается резолюции, которая положит конец вечному изгнанию Сноудена. Другая, Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), и вовсе обещала его помиловать.Страхи, что президент Владимир Путин «сдаст» Сноудена в виде подарка Дональду Трампу, развеялись с ухудшением российско-американских отношений.Сноуден говорит, что ему на руку то, что для России он — полезный рекламный ход.«Страна, чьи политические страсти легендарны, и о чьих проблемах с правами человека мы слышим каждый день, каким-то образом заполучила на своей репутации светлое пятно. Чего ради им добровольно от него отказываться?»Он собирался было назвать мемуары «Новая вечность» или «Добро пожаловать в вечность», но остановился в итоге на «Хранить вечно». Название отражает его опасения из-за привычки государственных и частных компаний хранить личные данные.«Мы живем в обществе, где каждый из нас совершенно гол перед властями».Чтобы это остановить, он требует изменить законодательство и шире использовать сквозное шифрование для защиты электронной переписки и других коммуникаций. Но одним этим все ускоряющийся технологический прогресс и все более серьезные вторжения в личную жизнь не остановишь, говорит он, призывая к международным протестам — наподобие тех, что сейчас развернулись против изменения климата.«Если ты хочешь перемен, будь готов за них бороться, — говорит он. — Надеюсь, моя книга поможет людям определиться и сделать правильные выводы».36-летний Сноуден живет в двухкомнатной квартире на окраине Москвы. На жизнь зарабатывает лекциями для студентов и правозащитников и видеоконферециями.Сразу же по приезду он получил временное убежище. Сейчас у него уже есть вид на жительство, — это что-то вроде американской «грин-карты». Раз в три года его надо продлевать, но он говорит, что это формальность.Он летел из Гонконга с пересадками в Москве и на Кубе, надеясь получить убежище в Эквадоре, но США аннулировали его паспорт, и он застрял в России.Он любит путешествовать. Даже в нынешнем положении он уже побывал в разных городах от Санкт-Петербурга до черноморского курорта Сочи.«За всеми политическими проблемами российского правительства многие забывают, что это одна из красивейших стран в мире. Здесь очень приветливые люди, радушно встречают, — говорит он. — Когда я только попал сюда, я ничего не знал. Мне было страшно, я же угодил в самую цитадель врага, — и любой агент ЦРУ на Россию смотрит только так».Раньше он не стал бы высказываться о России столь открыто — из опасений, как это воспримут дома в США.Мы встретились в квартире (не его) на Цветном бульваре, это в центре города. В минуте ходьбы открыт «Старбакс», рядом — «Криспи крим». Сноуден — любитель фаст-фуда. Американцы, говорит он, так и не поняли, что в России есть все то же самое, что и в Америке. Кроме разве что, «Тако белл» (сеть ресторанов быстрого питания с техасско-мексиканской кухней, — прим. редакции ИноСМИ), с грустью в голосе добавляет он.На протяжении всей истории изгнание означало изоляцию от общества, «участь хуже смерти». Сейчас все изменилось, говорит он. Он может общаться со студентами из Нью-Йорка по интернету, а через пару часов устроить такую же конференцию с Германией.Себя он называет «домашним котом», добавляя, что это осознанный выбор. Ему нравится просиживать за компьютером до поздней ночи, общаясь с активистами и сторонниками. Виной тому разница во времени. Например, прошлой ночью он заснул в шесть утра. При нынешнем распорядке дня он приучился спать допоздна.В книге «Хранить вечно» он вспоминает, как они познакомились с Миллс на сайте знакомств «Красивые и не очень». Ему было 22. Там все выкладывали свои фотографии и ставили друг другу оценки. Он дал ей десять из десяти. Она ему — восемь.Когда он семь лет спустя собрался лететь в Гонконг, он решил не посвящать ее в свои планы стать разоблачителем, чтобы не делать из нее соучастника. Ему стыдно, что он заставил ее волноваться.Один из сюрпризов, который он преподнес в мемуарах, — это вырезки из ее дневников, как есть, без редакторской правки. Она, не выбирая выражений, злится, куда это он запропастился, и даже раздумывает, уж не завел ли он себе любовницу.Когда на его поиски вышли полиция с ФБР, один инспектор заподозрил ее. «Он на меня пялился, будто это я Эда убила. Весь дом перерыл в поисках трупа».Поэтому когда она позвонила в дверь московской квартиры Сноудена, он уже приготовился, что она ему сейчас вмажет. Но она сказала, что любит его, и что он всё сделал правильно.В книге Сноуден вспоминает детство, как он увлекся компьютерами и сходил с ума по игрушкам вроде «Легенда Зельды» (Legend of Zelda) и «Братья Супер Марио» (Super Mario Brothers). Подростком он взломал ядерную установку и сообщил о ее уязвимости властям. Чиновник из ядерной лаборатории Лос-Аламоса, где сделали первую атомную бомбу, даже звонил его матери с благодарностями.«Хранить вечно» — это один из подробнейших рассказов, каково это служить в разведке XXI века. «Джеймсами Бондами здесь и не пахнет». Сноуден пишет, что АНБ неохотно берет людей в штат, предпочитая сотрудников на договоре. Он и сам много лет проработал внештаником.В шпионской школе учителя дали ему кличку Граф. Ничего экзотического, поспешно объясняет он, — это в честь персонажа «Улицы Сезам», — все решили, что он похож на него своими причудами.У него не было такого момента, когда он взял и решил: всё, стану разоблачителем. Как-то раз он побывал на конференции о масштабах китайского шпионажа за собственными гражданами. После этого у него под ложечкой засосало: если так поступает Китай, то что мешает США? Он поискал и нашел тому подтверждения.В фильме Оливера Стоуна 2016 года «Сноуден» показано, как он крадет документы из АНБ, спрятав флешку размером с небольшую марку на кубике Рубика. Сноуден этого не подтверждает и не отрицает, зная, что ему еще предстоит судебное разбирательство. «Кубик Рубика — штука очень полезная. Им удобно отвлекать внимание, и тайник хороший».Он вспомнил, как его планы чуть было не пошли прахом. Он сохранил документы на списанном компьютере и нес его по коридору. «Меня остановили с компьютером в руках, и начальник спрашивает: „Ты чего это задумал?". Я смотрю ему в глаза и отвечаю: „Да вот, государственную тайну ворую"». Посмеялись. Но вообще-то он не соврал.***21 июня 1983. Эдвард Джозеф Сноуден родился в Элизабет-Сити, штат Северная Каролина2006-2013. Работает в ЦРУ, затем — внештатный сотрудник «Делл» (Dell) и «Буз Аллен Хамильтон» (Booz Allen Hamilton). Сноуден несколько лет работал над проектами Агентства национальной безопасности США в области кибербезопасности.20 мая 2013 года. Сноуден прибывает в Гонконг, где через несколько дней встречается с журналистами «Гардиан» и раскрывает секретные документы, которые собирал несколько лет.5 июня 2013. «Гардиан» сообщает об «утечках Сноудена», отмечая, что АНБ хранит данные о телефонных разговорах миллионов американцев, а разработанная агентством программа «Призма» (Prism) имела доступ к данным, хранящимся в Гугле, Фейсбуке, Эппл и других компаниях.7 июня 2013. Президент США Барак Обама выступает в защиту программы, подчеркивая, что всё под контролем судов и Конгресса.9 июня 2013. Сноуден впервые выступает на публике как источник утечек.16 июня 2013. Появляются разоблачительные данные по Великобритании. Сообщается, что Центр правительственной связи перехватывал сообщения иностранных политиков во время саммита «Большой двадцатки» в Лондоне в 2009 году. Кроме того, британское шпионское агентство отслеживало данные, поступающие по оптоволоконным кабелям.21 июня 2013. США предъявляют Сноудену обвинения в шпионаже и требуют, чтобы Гонконг задержал его и выслал на родину.23 июня 2013. Сноуден вылетает из Гонконга в Москву. Власти Гонконга сослались на то, что США неправильно указали в ордере на арест Сноудена его второе имя, из-за чего помешать отъезду они не смогли.1 июля 2013. Россия сообщает, что Сноуден обратился за убежищем. Сноуден заявляет, что ищет убежища в нескольких странах Южной Америки. В конце концов на его просьбу откликаются Эквадор, Никарагуа, Боливия и Венесуэла.3 июля 2013. Президент Боливии Эво Моралес вынужден приземлиться в Вене по дороге из Москвы. Европейские страны не пустили его в свое воздушное пространство, подозревая, что на борту Сноуден. Самолет обыскивают в течение 12 часов.1 августа 2013. Прожив целый месяц в аэропорту, Сноуден получает убежище в России.21 августа 2013. «Гардиан» сообщает, что поступил приказ от правительства уничтожить компьютеры с документами Сноудена.Декабрь 2013-го. Сноуден занял второе место в конкурсе на звание «Человек года», проиграв лишь папе римскому Франциску, и выступает на 4 канале с «альтернативным рождественским посланием».Май 2015-го. АНБ прекращает массовый сбор данных о телефонных звонках в США, который разоблачил Сноуден.Декабрь 2016-го. Оливер Стоун (Oliver Stone) выпускает фильм «Сноуден» с участием Джозефа Гордона-Левитта (Joseph Gordon-Levitt), Мелиссы Лео (Melissa Leo), Тома Уилкинсона (Tom Wilkinson), Захари Квинто (Zachary Quinto). В эпизодической роли самого себя снимается бывший редактор «Гардиан» Алан Русбриджер (Alan Rusbridger).Январь 2017-го. Вид на жительство Сноудена в России продлен еще на три года.Июнь 2018-го. Сноуден говорит, что ни о чем не жалеет: «Правительство и корпоративный сектор наживаются на нашем незнании. Но теперь-то мы знаем. Народ знает. Остановить это мы по-прежнему бессильны, но мы хотя бы пытаемся».Март 2019-го. Ванесса Родель (Vanessa Rodel), которая приютила Сноудена в Гонконге, получила убежище в Канаде.Сентябрь 2019-го. Сноуден живет по неизвестному адресу в Москве, готовясь опубликовать свои мемуары.Автор: Юэн Макаскилл (Ewen MacAskill) для The Guardian, Великобритания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: Россия, аналитика, интервью, Сноуден — статья прочитана 166 раз Комментарии