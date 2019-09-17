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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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GET Baltic будет сотрудничать с польской палатой клиринга IRGiT
Балтийско-финскую биржу природного газа GET Baltic будет консультировать польская палата клиринга IRGiT.
В понедельник был подписан договор о консультационных услугах, сообщила, сообщила GET Baltic. Услуги, предоставляемые IRGiT, будут охватывать вопросы управления рисками и залогов, а также создания модели расчетов.
По сообщению GET Baltic, создаваемая ею новая модель управления залогами и расчетами предоставит более благоприятные условия участникам биржи Балтийских стран и Финляндии для торговли на рынках краткосрочных и долгосрочных сделок, улучшит ликвидность региона, его конкурентную способность и привлекательность.
Биржа GET Baltic была создана в 2012 году в Литве, она администрирует региональную платформу торговли природным газом с торговыми площадками, находящимися в Литве, Латвии, Эстонии, а с 1 января 2020 года – и в Финляндии.
100% акций GET Baltic принадлежат литовскому оператору сети передачи газа Amber Grid.
IRGiT контролируется польским оператором энергобиржи TGE (Towarowa Gielda Energii).
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