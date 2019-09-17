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GET Baltic будет сотрудничать с польской палатой клиринга IRGiT



Балтийско-финскую биржу природного газа GET Baltic будет консультировать польская палата клиринга IRGiT.

В понедельник был подписан договор о консультационных услугах, сообщила, сообщила GET Baltic. Услуги, предоставляемые IRGiT, будут охватывать вопросы управления рисками и залогов, а также создания модели расчетов.

По сообщению GET Baltic, создаваемая ею новая модель управления залогами и расчетами предоставит более благоприятные условия участникам биржи Балтийских стран и Финляндии для торговли на рынках краткосрочных и долгосрочных сделок, улучшит ликвидность региона, его конкурентную способность и привлекательность.

Биржа GET Baltic была создана в 2012 году в Литве, она администрирует региональную платформу торговли природным газом с торговыми площадками, находящимися в Литве, Латвии, Эстонии, а с 1 января 2020 года – и в Финляндии.

100% акций GET Baltic принадлежат литовскому оператору сети передачи газа Amber Grid.

IRGiT контролируется польским оператором энергобиржи TGE (Towarowa Gielda Energii).
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: газ, торговля, биржа
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добавлена сегодня, 17 сентября, 09:30

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