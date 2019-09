GET Baltic будет сотрудничать с польской палатой клиринга IRGiT 🔊 Воспроизвести



Балтийско-финскую биржу природного газа GET Baltic будет консультировать польская палата клиринга IRGiT.



В понедельник был подписан договор о консультационных услугах, сообщила, сообщила GET Baltic. Услуги, предоставляемые IRGiT, будут охватывать вопросы управления рисками и залогов, а также создания модели расчетов.



По сообщению GET Baltic, создаваемая ею новая модель управления залогами и расчетами предоставит более благоприятные условия участникам биржи Балтийских стран и Финляндии для торговли на рынках краткосрочных и долгосрочных сделок, улучшит ликвидность региона, его конкурентную способность и привлекательность.



Биржа GET Baltic была создана в 2012 году в Литве, она администрирует региональную платформу торговли природным газом с торговыми площадками, находящимися в Литве, Латвии, Эстонии, а с 1 января 2020 года – и в Финляндии.



100% акций GET Baltic принадлежат литовскому оператору сети передачи газа Amber Grid.



IRGiT контролируется польским оператором энергобиржи TGE (Towarowa Gielda Energii). Балтийско-финскую биржу природного газа GET Baltic будет консультировать польская палата клиринга IRGiT.В понедельник был подписан договор о консультационных услугах, сообщила, сообщила GET Baltic. Услуги, предоставляемые IRGiT, будут охватывать вопросы управления рисками и залогов, а также создания модели расчетов.По сообщению GET Baltic, создаваемая ею новая модель управления залогами и расчетами предоставит более благоприятные условия участникам биржи Балтийских стран и Финляндии для торговли на рынках краткосрочных и долгосрочных сделок, улучшит ликвидность региона, его конкурентную способность и привлекательность.Биржа GET Baltic была создана в 2012 году в Литве, она администрирует региональную платформу торговли природным газом с торговыми площадками, находящимися в Литве, Латвии, Эстонии, а с 1 января 2020 года – и в Финляндии.100% акций GET Baltic принадлежат литовскому оператору сети передачи газа Amber Grid.IRGiT контролируется польским оператором энергобиржи TGE (Towarowa Gielda Energii). BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: газ, торговля, биржа — статья прочитана 166 раз Комментарии