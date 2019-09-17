Загрузка... Ограничит ли Швейцария приток трудовых кадров из Евросоюза? 🔊 Воспроизвести



Швейцарская народная партия (SVP), консервативная политическая организация с наибольшей электоральной поддержкой, не оставляет попыток ужесточить условия иммиграции в страну, в том числе и легальной трудовой иммиграции из стран ЕС на основании положений швейцарско-европейского соглашения о свободе перемещения. Недавно она выдвинула «Ограничительную инициативу» («Begrenzungs-Initiative»), которая требует данное соглашение денонсировать. Для консервативных кругов это давно назревшая мера, для левых — святотатство, для правительства Швейцарии опасная игра с огнём. Сегодня парламент Швейцарии обсудит это предложение. О чем идет речь? Выясняла Швейцарская народная партия (SVP), консервативная политическая организация с наибольшей электоральной поддержкой, не оставляет попыток ужесточить условия иммиграции в страну, в том числе и легальной трудовой иммиграции из стран ЕС на основании положений швейцарско-европейского соглашения о свободе перемещения. Недавно она выдвинула «Ограничительную инициативу» («Begrenzungs-Initiative»), которая требует данное соглашение денонсировать. Для консервативных кругов это давно назревшая мера, для левых — святотатство, для правительства Швейцарии опасная игра с огнём. Сегодня парламент Швейцарии обсудит это предложение. О чем идет речь? Выясняла В 2020 году, теперь это уже точно, швейцарский народ проголосует на общенациональном референдуме по народной законодательной инициативе «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungs-Initiative)(«За умеренную иммиграцию / Ограничительная инициатива»). На этой неделе парламент Швейцарии как раз обсуждает этот законопроект. За последние 20 лет это будет уже пятый референдум на тему критикуемого многими режима свободы перемещения труда и капитала между Швейцарией и ЕС. Напомним некоторые «этапы большого пути».



В 2000 году швейцарцы одобрили на референдуме первый пакет двусторонних (секторальных) Внешняя ссылкасоглашений с ЕС, одним из которых было как раз соглашение о свободе перемещения людей, капиталов, услуг и трудовых кадров. Особенность этого пакета состоит в том, что все договоры, его составляющие, действуют только вместе (принцип «домино»): денонсируется один договор — утрачивают силу все остальные. В 2005 году швейцарцы согласились распространить режим свободы перемещения на десять новых восточноевропейских членов ЕС, а в 2009 году еще и на Болгарию с Румынией. И вот теперь новая попытка вынести вопрос режима свободы перемещения с Евросоюзом на суд народа.



Почему именно сейчас?



Народ долгое время поддерживал курс правительства на укрепление и углубление отношений с ЕС, в том числе и в миграционной сфере. Все изменилось в 2014 году, когда избиратели в рамках прямой демократии впервые поставили такой курс под большой вопрос. На референдуме в феврале 2014 года они одобрили запущенную Швейцарской народной партией (SVP) народную законодательную инициативу «Против массовой иммиграции» (Masseneinwanderungs-Initiative), текст которой предписывал ввести режим годовых квот и ограничительных контингентов по легальной иммиграции. По сути это было прямое нарушение народом им же самим, народом, в своё время одобренного режима свободы перемещения между Швейцарией и ЕС.



Возникла правовая коллизия, из которой парламент, в компетенции которого находится выработка порядка реализации решений, принятых народом на референдумах, сумел все-таки «выкрутиться», введя режим внутреннего предпочтения при приеме на работуВнешняя ссылка: это значит, что свободные вакансии должны сначала в обязательном порядке предлагаться гражданам Швейцарии или иностранцам, уже живущим в Швейцарии на ПМЖ с правом работы, и только потом кадрам, проживающим на данный момент за пределами Конфедерации.



С учетом того, что Евросоюз не был (и не будет) готов пересматривать положения соглашения о свободе перемещения, такое решение было единственно возможной опцией, с одной стороны, соблюсти волю народа, с другой — не обрушить весь первый пакет соглашений с ЕС (помним про «принцип домино»). С точки же зрения Швейцарской народной партии (SVP) такое решение стало нарушением воли народа, а кроме того, если брать тему отношений с ЕС, оно не представляло собой эффективного инструмента регулирования трудовой иммиграции из стран ЕС и ЕАСТ (для работников из «третьих стран», в том числе и из бывших советских республик, рынок труда Швейцарии как был закрытым, так и остаётся).



Поэтому в январе текущего года партия решила предпринять еще одну попытку добиться-таки своего, запустив уже упомянутую «ограничительную инициативу» при поддержке общественной организации под названием «Акция за независимую и нейтральную Швейцарию» («Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz» — «AUNS»). На сей раз текст, подписи под которым поставили почти 120 тыс. граждан, требует коротко и ясно — денонсации соглашения о свободе перемещения между Швейцарией и ЕС.



Как в настоящее время выглядит эта «свобода перемещения»?



В рамках соглашения о свободе личного перемещения (Personenfreizügigkeits-Abkommen), вступившего в силу в 2002 году, граждане Швейцарии и соответственно граждане стран, входящих в ЕС, имеют право свободно приезжать на территорию друг друга с целью проживания или работы, при условии наличия трудового соглашения, намерения создать бизнес или же просто, если данное лицо, имея достаточно средств, приехало в данную страну «навеки поселиться». Ну и, конечно, нужно заключить договор медицинского страхования.



С целью обеспечить равенство стартовых шансов граждан ЕС и Швейцарии соглашение о свободе перемещения предусматривает также автоматическое взаимное признания эквивалентности дипломов о высшем профессиональном образовании, а также был создан механизм, координирующий взаимное обеспечения минимальных стандартов в плане социальной безопасности. Со своей стороны с 2004 года Швейцария ввела в действие комплекс так называемых «фланкирующих мер», призванных защитить высокие швейцарские зарплаты от демпинга со стороны дешевой, восточноевропейской прежде всего, рабочей силы. Открыв границы для трудовых кадров из стран ЕС швейцарское правительство одновременно ужесточило условия труда и занятости для граждан из «третьих стран», не входящих в ЕС и ЕАСТ, причем постсоветское пространство и, например, США, находятся в этом смысле в совершенно равных условиях.



Каждый год правительство Конфедерации разрешает выдавать гражданам этих стран только определенное количество видов на жительство с правом работы — и только для действительно уникальных кадров, которых нет нигде больше, а также для тех, «чьё долгосрочное пребывание в стране и чья социальная интеграция обеспечены, в том числе соответствующими ресурсами и общественной пользой для Швейцарии». Приток кадров из стран ЕС в Швейцарию заметно вырос в период мирового финансового и экономического кризиса, примерно после 2008 года, однако с 2013 года этот поток постепенно стал мелеть, и сегодня в год в Швейцарию на ПМЖ и работу из стран ЕС и ЕАСТ приезжают примерно 30 тыс. человек. Загрузка... swissinfo.ch Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: партии, мигранты, Швеция, противники — статья прочитана 149 раз Комментарии