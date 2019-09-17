Загрузка... Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет 🔊 Воспроизвести Самолет МС-21 © Марина Лысцева/ТАСС



Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. Накануне самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с московским), передает корреспондент



Это первый международный полет и первая демонстрация за рубежом разрабатываемого самолета. Первый полет МС-21 совершил в 2017 году, публично был продемонстрирован в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019. Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. Накануне самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с московским), передает корреспондент ТАСС с места событий.Это первый международный полет и первая демонстрация за рубежом разрабатываемого самолета. Первый полет МС-21 совершил в 2017 году, публично был продемонстрирован в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019. Как сообщили в пресс-службе разработчика МС-21 - корпорации "Иркут" (входит в ОАК), самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке. В хвостовой части салона самолета установлено испытательное оборудование.



Впечатления пилотов



После приземления на взлетно-посадочную полосу аэродрома Ататюрка, самолет заехал на стоянку воздушных судов. Здесь его встречали представители российской делегации, сотрудники ОАК, корпорации "Иркут" и журналисты. По трапу к встречающим спустились командир воздушного судна Василий Севастьянов, второй пилот Олег Мотовин, начальник штурманской службы КБ "Яковлев" Сергей Кудряшев и ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор Николай Фонурин.



Севастьянов рассказал ТАСС, что перелет прошел хорошо, замечаний "никаких по самолету нет".



"Мы готовили самолет и рассчитывали, как он отработает и что от него ожидать. И это все подтвердилось", - сказал он. "Мы уже достаточно много летаем, знаем чего от самолета ожидать, летать с каждым разом все легче. Никакого напряжения с этим полетом нет. Конечно, были какие-то опасения: буквально перед полетом обновили программное обеспечение. Но все хорошо", - сообщил он, объяснив, что пока идут испытания, ПО будет постоянно обновляться.



По словам Мотовина, во время полета российские диспетчеры несколько раз переспрашивали на каком типе воздушного судна совершался полет.



"Впечатления от полета очень хорошие. Правда в Жуковском нас немного потрясло, там сейчас фронт подошел. Но мы в самолете уверены, спокойно прошли через облачность и где-то с середины России до Турции летели в хорошую погоду. Все системы работали, затруднений у нас полет не вызвал, - сказал он. - К нам было повышенное внимание, и в России, и в Турции диспетчерские службы нас несколько раз запрашивали тип самолета, хотя в заявке все указано, в России диспетчеры желали нам удачи и в голосе чувствовалась гордость".



О самолете



Также в "Технофесте", который официально откроется 17 сентября, планируется участие российского ближнемагистрального SSJ-100, самолета-амфибии Бе-200 и многофункционального истребителя Су-35.



МС-21-300 - разрабатываемый самолет, вместимостью от 163 до 211 пассажиров, сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка. На данный момент летные испытания проходят три самолета, в течение 2019 года к ним присоединится еще одна машина.



Сейчас ведется строительство самолета, на который будет установлен российский двигатель ПД-14. Ранее на самолет устанавливались американские PW1400. Предполагается, что самолет будет оснащаться одним из двух видов двигателя по выбору заказчика.



Также началось изготовление самолетов, которые будут поставлены заказчикам. Пакет твердых заказов на самолет МС-21 составляет 175 машин.



Планируется, что поставки МС-21 начнутся во второй половине 2021 года (крупнейший заказчик на данный момент "Аэрофлот", заключивший твердый контракт на поставку 50 самолетов).



Предполагается, что у самолета будут еще две версии: МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест). Загрузка... ТАСС Категории: экономика, технологии Ключевые слова: самолет, МС-21, авиастроение, разработки География: Россия — статья прочитана 167 раз Комментарии