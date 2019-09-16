Путин сообщил об итогах беседы с Эрдоганом 🔊 Воспроизвести



Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с турецким коллегой Таийпом Эрдоганом ситуацию в сирийском Идлибе.



«Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем, по Идлибской зоне, поговорили по ситуации в Заевфратье», – сказал президент, передает



Он также отметил, что работа по созданию конституционного комитета Сирии практически завершена, необходимо добиться согласования его процедуры.



По словам Путина, нужно добиться того, чтобы члены комитета могли действовать самостоятельно, а не под давлением извне.



Российский президент добавил, что он и Эрдоган поручили тесно координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии и плотной работе оборонных министерств обеих стран.



Путин прибыл в Анкару в понедельник. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и начал встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с турецким коллегой Таийпом Эрдоганом ситуацию в сирийском Идлибе.«Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем, по Идлибской зоне, поговорили по ситуации в Заевфратье», – сказал президент, передает ВЗГЛЯД и РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Россия 24».Он также отметил, что работа по созданию конституционного комитета Сирии практически завершена, необходимо добиться согласования его процедуры.По словам Путина, нужно добиться того, чтобы члены комитета могли действовать самостоятельно, а не под давлением извне.Российский президент добавил, что он и Эрдоган поручили тесно координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии и плотной работе оборонных министерств обеих стран.Путин прибыл в Анкару в понедельник. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и начал встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. vz.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Путин, встреча, Иран, Сирия, Переговоры, Эрдоган — статья прочитана 101 раз Комментарии