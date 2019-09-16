Сезон 2019/2020 – юбилейный для Театра на улице Гертрудес (Рига, Латвия), и международная команда спектакля TWHYS переезжает по адресу Гуртрудес, 101А, чтобы играть там удивительный текст Михаила Дурненкова.
Прошлой осенью в бывшем кинотеатре DAILE на улице Kr. Barona, который известен любителям хороших камерных концертов, репетировали и играли премьерные спектакли первого сезона TWHYS (сокращенное слово от английского названия пьесы The War Hasn't Yet Started, или Война еще не началась).
Пьеса состоит из 12 новелл, написанных как скетчи и монологи.
Каждая из новелл – и отдельный сюжет, и вплетенная в общую историю драма. Герои пьесы – такие же как мы, живущие в любом городе мира, родители и дети, мужья и жены, проблемы, которые их беспокоят – беспокоят каждого из нас: боязнь потери близких и разрушение семейных связей, новые технологии, и беспомощные старики в деревне. Общество, привыкшее к потреблению, выбору лучшего, и забывающее о настоящих чувствах. Агрессия, выплескивающаяся на улицы, и разные формы эскапизма.
В спектакле заняты артисты разных театральных школ, разных языковых культур: латышка Гуна Зариня, литовец Гитис Иванаускас и русский Александр Маликов.
Гуна Зариня, актриса Нового Рижского театра, закончила Санкт-Петербургский театральный институт.
Неоднократно награждена званием лучшей актрисы года в Латвии за свои роли в спектаклях Нового Рижского театра, играет также в Рижском русском театре на русском языке спектакль “Медея”. Много снимается в кино, в том числе и в литовских фильмах. Последння работа в фильме “Дыхание в мраморе” Гедре Бейнорюте. Работала с Кириллом Серебренниковым в фильме "Измена". С осени 2018 года начала преподавать в Академии культуры на актерском курсе Алвиса Херманиса. Кавалер ордена Трех звезд (Государственная награда Латвии). Для спектакля "Война еще не началась" драматург Михаил Дурненков написал еще один монолог, не входивший в текст пьесы - монолог специально для актрисы Гуны Зарини - "Рояль". Ни в одной постановке этой пьесы этого монолога нет. Трудно назвать еще пример, когда драматургический текст писался бы специально для определенной актрисы, учитывая ее образ, голос, характер.
Гитис Иванаускас. Появившись на сцене в спектакле Оскараса КоршуновасаОгнеликий (по пьесе Мариуса фон Майенбурга), сыграл затем в этом же театре Ромео, и через год Родиона Раскольникова в Каунасском драматическом театре у режиссера Гинтараса Варнаса. Актер, танцовщик и хореограф, он уже более десяти лет ведет работу собственного театра, преподает, играет в театрах в Вильнюсе и Каунасе.
Для работы в спектакле "Война еще не началась" он выучил роли (в этом спектакле он играет разные новеллы) на русском языке, и вероятно, это новое звучание показывает его как актера с другой стороны.
Александр Маликов - артист Рижского Русского театра им. М.Чехова, поэт-музыкант.
Родился на Дальнем Востоке в семье русского офицера, лётчика-истребителя.
В 2002 подал документы на математический факультет, а поступил в Петрозаводскую государственную Консерваторию им. А.К.Глазунова на актёрский, мастер Арвид Зеланд.
Служил в Ансамбле Песни и Пляски Ленинградского военного округа России, в составе которого с гастролями объездил всю Европу.
С 2007 года по приглашению Андрея Прикотенко стал жить и работать в Латвии.
Драматург Михаил Дурненков – один из лучших драматургов современного театра, резидент Royal Court theatre в Лондоне, частый участник международных фестивалей. Пьеса TWHYS была создана по заказу театра в Глазго, Шотландия, переведена на английский, румынский, чешский, итальянский, литовский, финский языки. Его пьесы, основанные на документальных материалх, посвященные жизни и творчеству Станиславского, Горького, Михаила Чехова, были поставлены в МХТ и в Русском театре в Риге. Весной 2019 года Михаил Дурненков получил национальную театральную премию “Золотая Маска” за свою пьесу “Утопия”, поставленную в прошлом сезоне в Театре Наций. Дурненков один из арт-директоров фествиаля современной драматургии “Любимовка”, а также постоянный руководитель драматургических мастре-классов по всему миру.
Пьеса “Война еще не началась” была поставлена в Плимуте (Великобритания), Лондоне (Великобритания), Бухаресте (Румыния), Москве (Россия) и Хельсинки (Финляндия).
Режиссер спектакля – Лера Суркова, уехавшая из Риги в конце 90-х учиться к Олегу Табакову на специально созданный “латышский курс” в Школе-студии МХАТ. Лера Суркова училась кинорежиссуре у Марины Разбежникой, затем у Владимира Хотитенко. Поставила спектакли в Москве, в Театре.doc, в Центре имени Вс.Мейерхольда, в Театре на Таганке, в Гоголь-центре. Работала с украинским драматургом Натальей Ворожбит, в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Режиссер читок современной драматургии в рамках фестивалей “Любимовка” и “Территория”.
Автор сценического оформления и костюмов – Мара Брока. Студентка Академии художественного искусства Латвии, училась сценографии у Моники Пормале и Андриса Фрейбрегса. Работала в Национальном театре Латвии. Участница Пражской квадриеннале в составе Латвийкой экспозиции.
Музыку для спектакля делают два человека: электронный музыкант и DJ Оля Крикова и пианист Рихардс Плешановс, который будет принимает участие в спектакле.
Спектакль играют на русском языке с титрами на латышском. Перевод пьесы на латышский делает один из самых интересных современных латышских поэтов Арвис Вигулс.
Продюсер спектакля – Евгения Шерменева, экс-директор международных театральных фестивалей NET (Новый Европейский Театр) и Территория, куратор культурной программы Красноярской книжной ярмарки, фестиваля для детей “Гаврош”, фестиваля “Театральный синдром” в центральной России. Эксперт театральной программы Фонда Михаила Прохорова. Два года работала заместителем Министра культуры города Москвы Сергея Капкова, в период перемен в театральном мире столицы.
Премьера 18 октября 2018 года в Риге.
Продолжительность спектакля – 2 часа без антракта.
Спектакль будет сыгран в Клайпеде, в театре драмы, 20 сентября,
Гуна Зариня, актриса Нового Рижского театра, закончила Санкт-Петербургский театральный институт.
Неоднократно награждена званием лучшей актрисы года в Латвии за свои роли в спектаклях Нового Рижского театра, играет также в Рижском русском театре на русском языке спектакль “Медея”. Много снимается в кино, в том числе и в литовских фильмах. Последння работа в фильме “Дыхание в мраморе” Гедре Бейнорюте. Работала с Кириллом Серебренниковым в фильме "Измена". С осени 2018 года начала преподавать в Академии культуры на актерском курсе Алвиса Херманиса. Кавалер ордена Трех звезд (Государственная награда Латвии). Для спектакля "Война еще не началась" драматург Михаил Дурненков написал еще один монолог, не входивший в текст пьесы - монолог специально для актрисы Гуны Зарини - "Рояль". Ни в одной постановке этой пьесы этого монолога нет. Трудно назвать еще пример, когда драматургический текст писался бы специально для определенной актрисы, учитывая ее образ, голос, характер.
Гитис Иванаускас. Появившись на сцене в спектакле Оскараса КоршуновасаОгнеликий (по пьесе Мариуса фон Майенбурга), сыграл затем в этом же театре Ромео, и через год Родиона Раскольникова в Каунасском драматическом театре у режиссера Гинтараса Варнаса. Актер, танцовщик и хореограф, он уже более десяти лет ведет работу собственного театра, преподает, играет в театрах в Вильнюсе и Каунасе.
Для работы в спектакле "Война еще не началась" он выучил роли (в этом спектакле он играет разные новеллы) на русском языке, и вероятно, это новое звучание показывает его как актера с другой стороны.
Александр Маликов - артист Рижского Русского театра им. М.Чехова, поэт-музыкант.
Родился на Дальнем Востоке в семье русского офицера, лётчика-истребителя.
В 2002 подал документы на математический факультет, а поступил в Петрозаводскую государственную Консерваторию им. А.К.Глазунова на актёрский, мастер Арвид Зеланд.
Служил в Ансамбле Песни и Пляски Ленинградского военного округа России, в составе которого с гастролями объездил всю Европу.
С 2007 года по приглашению Андрея Прикотенко стал жить и работать в Латвии.
Драматург Михаил Дурненков – один из лучших драматургов современного театра, резидент Royal Court theatre в Лондоне, частый участник международных фестивалей. Пьеса TWHYS была создана по заказу театра в Глазго, Шотландия, переведена на английский, румынский, чешский, итальянский, литовский, финский языки. Его пьесы, основанные на документальных материалх, посвященные жизни и творчеству Станиславского, Горького, Михаила Чехова, были поставлены в МХТ и в Русском театре в Риге. Весной 2019 года Михаил Дурненков получил национальную театральную премию “Золотая Маска” за свою пьесу “Утопия”, поставленную в прошлом сезоне в Театре Наций. Дурненков один из арт-директоров фествиаля современной драматургии “Любимовка”, а также постоянный руководитель драматургических мастре-классов по всему миру.
Пьеса “Война еще не началась” была поставлена в Плимуте (Великобритания), Лондоне (Великобритания), Бухаресте (Румыния), Москве (Россия) и Хельсинки (Финляндия).
Режиссер спектакля – Лера Суркова, уехавшая из Риги в конце 90-х учиться к Олегу Табакову на специально созданный “латышский курс” в Школе-студии МХАТ. Лера Суркова училась кинорежиссуре у Марины Разбежникой, затем у Владимира Хотитенко. Поставила спектакли в Москве, в Театре.doc, в Центре имени Вс.Мейерхольда, в Театре на Таганке, в Гоголь-центре. Работала с украинским драматургом Натальей Ворожбит, в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Режиссер читок современной драматургии в рамках фестивалей “Любимовка” и “Территория”.
Автор сценического оформления и костюмов – Мара Брока. Студентка Академии художественного искусства Латвии, училась сценографии у Моники Пормале и Андриса Фрейбрегса. Работала в Национальном театре Латвии. Участница Пражской квадриеннале в составе Латвийкой экспозиции.
Музыку для спектакля делают два человека: электронный музыкант и DJ Оля Крикова и пианист Рихардс Плешановс, который будет принимает участие в спектакле.
Спектакль играют на русском языке с титрами на латышском. Перевод пьесы на латышский делает один из самых интересных современных латышских поэтов Арвис Вигулс.
Продюсер спектакля – Евгения Шерменева, экс-директор международных театральных фестивалей NET (Новый Европейский Театр) и Территория, куратор культурной программы Красноярской книжной ярмарки, фестиваля для детей “Гаврош”, фестиваля “Театральный синдром” в центральной России. Эксперт театральной программы Фонда Михаила Прохорова. Два года работала заместителем Министра культуры города Москвы Сергея Капкова, в период перемен в театральном мире столицы.
Премьера 18 октября 2018 года в Риге.
Продолжительность спектакля – 2 часа без антракта.
Спектакль будет сыгран в Клайпеде, в театре драмы, 20 сентября,