Война еще не началась







Сезон 2019/2020 – юбилейный для Театра на улице Гертрудес (Рига, Латвия), и международная команда спектакля TWHYS переезжает по адресу Гуртрудес, 101А, чтобы играть там удивительный текст Михаила Дурненкова.



Прошлой осенью в бывшем кинотеатре DAILE на улице Kr. Barona, который известен любителям хороших камерных концертов, репетировали и играли премьерные спектакли первого сезона TWHYS (сокращенное слово от английского названия пьесы The War Hasn't Yet Started, или Война еще не началась).



Пьеса состоит из 12 новелл, написанных как скетчи и монологи.



Каждая из новелл – и отдельный сюжет, и вплетенная в общую историю драма. Герои пьесы – такие же как мы, живущие в любом городе мира, родители и дети, мужья и жены, проблемы, которые их беспокоят – беспокоят каждого из нас: боязнь потери близких и разрушение семейных связей, новые технологии, и беспомощные старики в деревне. Общество, привыкшее к потреблению, выбору лучшего, и забывающее о настоящих чувствах. Агрессия, выплескивающаяся на улицы, и разные формы эскапизма. Прошлой осенью в бывшем кинотеатре DAILE на улице Kr. Barona, который известен любителям хороших камерных концертов, репетировали и играли премьерные спектакли первого сезона TWHYS (сокращенное слово от английского названия пьесы The War Hasn't Yet Started, или Война еще не началась).Пьеса состоит из 12 новелл, написанных как скетчи и монологи.Каждая из новелл – и отдельный сюжет, и вплетенная в общую историю драма. Герои пьесы – такие же как мы, живущие в любом городе мира, родители и дети, мужья и жены, проблемы, которые их беспокоят – беспокоят каждого из нас: боязнь потери близких и разрушение семейных связей, новые технологии, и беспомощные старики в деревне. Общество, привыкшее к потреблению, выбору лучшего, и забывающее о настоящих чувствах. Агрессия, выплескивающаяся на улицы, и разные формы эскапизма.



Гуна Зариня, актриса Нового Рижского театра, закончила Санкт-Петербургский театральный институт.



Неоднократно награждена званием лучшей актрисы года в Латвии за свои роли в спектаклях Нового Рижского театра, играет также в Рижском русском театре на русском языке спектакль “Медея”. Много снимается в кино, в том числе и в литовских фильмах. Последння работа в фильме “Дыхание в мраморе” Гедре Бейнорюте. Работала с Кириллом Серебренниковым в фильме "Измена". С осени 2018 года начала преподавать в Академии культуры на актерском курсе Алвиса Херманиса. Кавалер ордена Трех звезд (Государственная награда Латвии). Для спектакля "Война еще не началась" драматург Михаил Дурненков написал еще один монолог, не входивший в текст пьесы - монолог специально для актрисы Гуны Зарини - "Рояль". Ни в одной постановке этой пьесы этого монолога нет. Трудно назвать еще пример, когда драматургический текст писался бы специально для определенной актрисы, учитывая ее образ, голос, характер.



Фото Д.Матвеева







Гитис Иванаускас. Появившись на сцене в спектакле Оскараса КоршуновасаОгнеликий (по пьесе Мариуса фон Майенбурга), сыграл затем в этом же театре Ромео, и через год Родиона Раскольникова в Каунасском драматическом театре у режиссера Гинтараса Варнаса. Актер, танцовщик и хореограф, он уже более десяти лет ведет работу собственного театра, преподает, играет в театрах в Вильнюсе и Каунасе.



Для работы в спектакле "Война еще не началась" он выучил роли (в этом спектакле он играет разные новеллы) на русском языке, и вероятно, это новое звучание показывает его как актера с другой стороны.



Александр Маликов - артист Рижского Русского театра им. М.Чехова, поэт-музыкант.



Родился на Дальнем Востоке в семье русского офицера, лётчика-истребителя.



В 2002 подал документы на математический факультет, а поступил в Петрозаводскую государственную Консерваторию им. А.К.Глазунова на актёрский, мастер Арвид Зеланд.



Служил в Ансамбле Песни и Пляски Ленинградского военного округа России, в составе которого с гастролями объездил всю Европу.



С 2007 года по приглашению Андрея Прикотенко стал жить и работать в Латвии.



Драматург Михаил Дурненков – один из лучших драматургов современного театра, резидент Royal Court theatre в Лондоне, частый участник международных фестивалей. Пьеса TWHYS была создана по заказу театра в Глазго, Шотландия, переведена на английский, румынский, чешский, итальянский, литовский, финский языки. Его пьесы, основанные на документальных материалх, посвященные жизни и творчеству Станиславского, Горького, Михаила Чехова, были поставлены в МХТ и в Русском театре в Риге. Весной 2019 года Михаил Дурненков получил национальную театральную премию “Золотая Маска” за свою пьесу “Утопия”, поставленную в прошлом сезоне в Театре Наций. Дурненков один из арт-директоров фествиаля современной драматургии “Любимовка”, а также постоянный руководитель драматургических мастре-классов по всему миру.



Пьеса “Война еще не началась” была поставлена в Плимуте (Великобритания), Лондоне (Великобритания), Бухаресте (Румыния), Москве (Россия) и Хельсинки (Финляндия).



Режиссер спектакля – Лера Суркова, уехавшая из Риги в конце 90-х учиться к Олегу Табакову на специально созданный “латышский курс” в Школе-студии МХАТ. Лера Суркова училась кинорежиссуре у Марины Разбежникой, затем у Владимира Хотитенко. Поставила спектакли в Москве, в Театре.doc, в Центре имени Вс.Мейерхольда, в Театре на Таганке, в Гоголь-центре. Работала с украинским драматургом Натальей Ворожбит, в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Режиссер читок современной драматургии в рамках фестивалей “Любимовка” и “Территория”.



Автор сценического оформления и костюмов – Мара Брока. Студентка Академии художественного искусства Латвии, училась сценографии у Моники Пормале и Андриса Фрейбрегса. Работала в Национальном театре Латвии. Участница Пражской квадриеннале в составе Латвийкой экспозиции.



Музыку для спектакля делают два человека: электронный музыкант и DJ Оля Крикова и пианист Рихардс Плешановс, который будет принимает участие в спектакле.



Спектакль играют на русском языке с титрами на латышском. Перевод пьесы на латышский делает один из самых интересных современных латышских поэтов Арвис Вигулс.



Продюсер спектакля – Евгения Шерменева, экс-директор международных театральных фестивалей NET (Новый Европейский Театр) и Территория, куратор культурной программы Красноярской книжной ярмарки, фестиваля для детей “Гаврош”, фестиваля “Театральный синдром” в центральной России. Эксперт театральной программы Фонда Михаила Прохорова. Два года работала заместителем Министра культуры города Москвы Сергея Капкова, в период перемен в театральном мире столицы.



Премьера 18 октября 2018 года в Риге.



Продолжительность спектакля – 2 часа без антракта.



