Загрузка... Под Парижем открыта скульптура литовскому поэту и дипломату О. Милошу 🔊 Воспроизвести Оскар Милош



Во Франции, недалеко от находящегося под Парижем города Фонтенбло, была открыта скульптура литовскому и французскому поэту, дипломату Оскару Милошу.



Как сообщило литовское посольство во Франции, скульптура была открыта в воскресенье, в саду городской медиатеки и центра культуры Charité Royal.



Посол Нериюс Алексеюнас, участвовавший в открытии, акцентировал особо важный вклад поэта и дипломата в развитие государственности Литвы.



"Сегодня О. Милош является вдохновляющим примером того, как один человек, даже не живя в Литве, может многое сделать во благо своей страны", – цитируются в сообщении посольства слова Н. Алексеюнаса.



Посол отмечает, что скульптура также является отличным символом сотрудничества Литвы и Франции. Во Франции, недалеко от находящегося под Парижем города Фонтенбло, была открыта скульптура литовскому и французскому поэту, дипломату Оскару Милошу.Как сообщило литовское посольство во Франции, скульптура была открыта в воскресенье, в саду городской медиатеки и центра культуры Charité Royal.Посол Нериюс Алексеюнас, участвовавший в открытии, акцентировал особо важный вклад поэта и дипломата в развитие государственности Литвы."Сегодня О. Милош является вдохновляющим примером того, как один человек, даже не живя в Литве, может многое сделать во благо своей страны", – цитируются в сообщении посольства слова Н. Алексеюнаса.Посол отмечает, что скульптура также является отличным символом сотрудничества Литвы и Франции. Скульптура прибыла в Фонтенбло из посольства Литвы в Париже, где стояла несколько лет. Ее производство инициировала Ассоциация друзей О. Милоша, а скульптуру создал клайпедчанин, скульптор Клаудиюс Пудимас.



О. Милош – литовский и французский поэт, родившийся в конце XIX века в Белоруссии. С детства он жил во Франции, здесь получил образование и в основном писал на французском языке.



После Первой мировой войны в публичных выступлениях пропагандировал идею создания независимого Литовского государства.



В годы между Первой и Второй мировыми войнами он занимался дипломатической работой в представительстве Литвы во Франции.



Он был родственником (дядей) и наставником лауреата Нобелевской премии по литературе 1980 Чеслава Милоша.



О. Милош скончался в 1939 году на 61-ом году жизни. Он похоронен в Фонтенбло, под Парижем. Загрузка... BNS Категории: общество, история Ключевые слова: Париж, дипломат, скульптура, Оскар Милош — статья прочитана 154 раза Комментарии