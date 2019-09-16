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Под Парижем открыта скульптура литовскому поэту и дипломату О. Милошу

Оскар Милош


Во Франции, недалеко от находящегося под Парижем города Фонтенбло, была открыта скульптура литовскому и французскому поэту, дипломату Оскару Милошу.

Как сообщило литовское посольство во Франции, скульптура была открыта в воскресенье, в саду городской медиатеки и центра культуры Charité Royal.

Посол Нериюс Алексеюнас, участвовавший в открытии, акцентировал особо важный вклад поэта и дипломата в развитие государственности Литвы.

"Сегодня О. Милош является вдохновляющим примером того, как один человек, даже не живя в Литве, может многое сделать во благо своей страны", – цитируются в сообщении посольства слова Н. Алексеюнаса.

Посол отмечает, что скульптура также является отличным символом сотрудничества Литвы и Франции.
Скульптура прибыла в Фонтенбло из посольства Литвы в Париже, где стояла несколько лет. Ее производство инициировала Ассоциация друзей О. Милоша, а скульптуру создал клайпедчанин, скульптор Клаудиюс Пудимас.

О. Милош – литовский и французский поэт, родившийся в конце XIX века в Белоруссии. С детства он жил во Франции, здесь получил образование и в основном писал на французском языке.

После Первой мировой войны в публичных выступлениях пропагандировал идею создания независимого Литовского государства.

В годы между Первой и Второй мировыми войнами он занимался дипломатической работой в представительстве Литвы во Франции.

Он был родственником (дядей) и наставником лауреата Нобелевской премии по литературе 1980 Чеслава Милоша.

О. Милош скончался в 1939 году на 61-ом году жизни. Он похоронен в Фонтенбло, под Парижем.
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BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: Париж, дипломат, скульптура, Оскар Милош
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добавлена сегодня, 16 сентября, 17:22

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