ГСО Литвы предлагает взять в кредит 30 млн евро, чтобы выделить на оборону 2% от ВВП 🔊 Воспроизвести



Госсовет по обороне (ГСО) предлагает государству взять заём в размере около 30 млн евро с тем, чтобы страна в этом году могла обеспечить выполнение обязательства по ассигнованиям на нужды обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).



"ГСО постановил предложить, чтобы в 2019 году были обеспечены 2% на оборону, а для этого следует воспользоваться предусмотренной в законе о бюджете возможностью дополнить оборонные ассигнования 2019 года путем займа", – сказал журналистам после заседания ГС старший советник президента по вопросам нацбезопасности Йонас Витаутас Жукас.



В оборонном бюджете этого года предусмотрено выделить 948 млн евро. В конце прошлого года было подсчитано, что это составит 2,01% ВВП. "ГСО постановил предложить, чтобы в 2019 году были обеспечены 2% на оборону, а для этого следует воспользоваться предусмотренной в законе о бюджете возможностью дополнить оборонные ассигнования 2019 года путем займа", – сказал журналистам после заседания ГС старший советник президента по вопросам нацбезопасности Йонас Витаутас Жукас.В оборонном бюджете этого года предусмотрено выделить 948 млн евро. В конце прошлого года было подсчитано, что это составит 2,01% ВВП. Согласно экономическим прогнозам, обновленным на прошлой неделе, сейчас эта сумма не достигнет 2% ВВП.



Официальные данные НАТО свидетельствуют о том, что Литва и в прошлом году не достигла показателя оборонных ассигнований в 2% от ВВП.



Большинство политических партий подписали соглашение, согласно которому в 2030 году оборонные ассигнования достигнут 2,5% ВВП.



Закупка шести вертолетов



ГСО также договорился в 2020 года "последовательно добиваться развития мощностей" при планировании закупки около 200 бронированных внедорожников, перейти от используемых для поиска вертолетов "Ми-8"к западным многофункциональным вертолетам – их планируется приобрести шесть. Также рассматривается возможность приобретения двух минных тральщиков.



Совет также одобрил продолжение участия Литвы во всех 11-ти военных операциях и миссиях в 2020-2021 годах.



Й. В. Жукас утверждает, что продолжатся консультации с США о том, каким будет вклад Литвы в миссию "Врожденная решимость". Эта операция направлена против группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.



Литовские военные участвуют в миссии в Ираке, однако Литва также получила просьбу США направить военных и в Сирию.



"По поводу конкретного вклада Литвы по участию в этой операции будут проведены тесные консультации с США, и другими союзниками упомянутых международных операций и миссий. Окончательное решение об участии Литвы примет сейм", – сказал Й. В. Жукас.



В понедельник ГСО не рассматривал предложение Министерства обороны понизить призывной возраст и призывать в армию молодых людей 18-23 лет, однако, по словам Й. В. Жукаса, это "совершенно разумное предложение".



Р. Кароблис: в следующем году на оборону – 1 млрд евро



Министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что бюджет следующего года будет "нормально, по всем планам, несколько больше миллиарда евро".



В рамках реализации плана военных закупок до 2030 года, договор с США о приобретении 200 бронированных внедорожников планируется заключить еще в этом году, возможно до конца октября. Ранее Литва отмечала, что намерена потратить на эту закупку 142 млн евро.



По словам Р. Кароблиса, в данный момент также собирается информация о том, кто бы мог предложить Литве желаемые вертолеты – при их поиске будет учитываться не только цена, но и то, сколько военных они могут брать на борт, во сколько обойдется обучение пилотов, инженеров.



Министр подчеркнул, что сейчас министерство проводит конкурс покупки судна поиска и спасения – победитель должен выясниться этой осенью, все процедуры должны быть завершены до 2022 года.



В свете продолжения работ по поиску мин Балтийском море, планируется обновить военно-морскую технику, в 2022-2024 годах у союзников будут приобретены не новые, но более современные минные тральщики. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: бюджет, оборона, вооружение, расходы, госсовет География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии