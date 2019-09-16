Джигарханян вернулся к бывшей супруге и заявил: Ошибается каждый

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Армен Джигарханян вернулся к бывшей супруге Татьяне Власовой и заявил: "Ошибается каждый".



Актер Армен Джигарханян вернулся к бывшей супруге Татьяне Власовой. В браке с ней он состоял с 1967 по 2015 год. После ушел к молодой жене, однако все мы помним, что этот брак ничем хорошим не закончился. Как пишет



Сам Армен Джигарханян говорит, что рад возвращению Татьяны.



"Ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Тише, громче…" - журналисты приводят слова Армена Джигарханяна.



Актер полагает, что счастье в нашей жизни наступает, когда ты что-то преодолеваешь. Когда длившаяся долгое время боль отступает.



"Без ошибок все равно бы не прожил, - добавляет Джигарханян. - Ошибается каждый".



В целом актер настаивает, что планов у него впереди настроено огромное количество. Да, иногда здоровье не позволяет реализовать задуманное. Но он предпочитает мыслить оптимистично. Армен Джигарханян вернулся к бывшей супруге Татьяне Власовой и заявил: "Ошибается каждый".Актер Армен Джигарханян вернулся к бывшей супруге Татьяне Власовой. В браке с ней он состоял с 1967 по 2015 год. После ушел к молодой жене, однако все мы помним, что этот брак ничем хорошим не закончился. Как пишет ЦАРЬГРАД со ссылкой на "Дни.ру", Власова взяла на себя заботу об актере, которому исполнилось 84 года.Сам Армен Джигарханян говорит, что рад возвращению Татьяны."Ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Тише, громче…" - журналисты приводят слова Армена Джигарханяна.Актер полагает, что счастье в нашей жизни наступает, когда ты что-то преодолеваешь. Когда длившаяся долгое время боль отступает."Без ошибок все равно бы не прожил, - добавляет Джигарханян. - Ошибается каждый".В целом актер настаивает, что планов у него впереди настроено огромное количество. Да, иногда здоровье не позволяет реализовать задуманное. Но он предпочитает мыслить оптимистично. Загрузка... tsargrad.tv Категории: политика, культура, дом и быт Ключевые слова: семья, брак, Джигарханян География: Россия — статья прочитана 132 раза Комментарии