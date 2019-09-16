В Вильнюсе приземлился «Вильнюс» 🔊 Воспроизвести







В понедельник в Вильнюсском международном аэропорту при огромном стечении представителей литовских СМИ и под музыку духового оркестра впервые приземлился самолёт, окрашенный в цвета литовского флага. Месяц назад его представила латвийская авиакомпания airBaltic, сообщает Lrt.lt.



Самолёт посвящён 30-ой годовщине Балтийского пути, как и два других воздушных судна, окрашенных соответственно в цвета флагов Латвии и Эстонии.



«Литовский» самолёт носит имя «Вильнюс».



По словам представителя латвийской авиакомпании, которая красила самолёт, на работу потребовалось около тысячи часов. Всего для покраски самолёта понадобилось 250 литров грунта, краски и лака.



Получается, что airBaltic за свои средства будет рекламировать в международном воздушном пространстве соседнюю Литву. Впрочем, какого-либо ущерба для своей экономической деятельности латвийцы в данном случае уж точно не понесут, поскольку у Литвы вот уже много лет нет своей собственной авиакомпании, которая была бы конкурентом авиапредприятиям других стран. Самолёт посвящён 30-ой годовщине Балтийского пути, как и два других воздушных судна, окрашенных соответственно в цвета флагов Латвии и Эстонии.«Литовский» самолёт носит имя «Вильнюс».По словам представителя латвийской авиакомпании, которая красила самолёт, на работу потребовалось около тысячи часов. Всего для покраски самолёта понадобилось 250 литров грунта, краски и лака.Получается, что airBaltic за свои средства будет рекламировать в международном воздушном пространстве соседнюю Литву. Впрочем, какого-либо ущерба для своей экономической деятельности латвийцы в данном случае уж точно не понесут, поскольку у Литвы вот уже много лет нет своей собственной авиакомпании, которая была бы конкурентом авиапредприятиям других стран.



Начиная с зимнего сезона, airBaltic также разместит в Вильнюсе один из своих новых самолётов «Airbus A220-300», чтобы улучшить обслуживание растущего перечня направлений, предлагаемых литовским пассажирам.



Фоторепортаж из Вильнюсского аэропорта – Виктора Грецкаса, «Обзор»



Впрочем, за границей не все знают об этом. Пусть думают, что это литовский самолёт, нам от этого будет только приятнее.Начиная с зимнего сезона, airBaltic также разместит в Вильнюсе один из своих новых самолётов «Airbus A220-300», чтобы улучшить обслуживание растущего перечня направлений, предлагаемых литовским пассажирам. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: airBaltic, «Вильнюс», цвета литовского флага, Airbus A220-300 — статья прочитана 158 раз Комментарии