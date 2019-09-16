В Вильнюсе приземлился «Вильнюс»

В понедельник в Вильнюсском международном аэропорту при огромном стечении представителей литовских СМИ и под музыку духового оркестра впервые приземлился самолёт, окрашенный в цвета литовского флага. Месяц назад его представила латвийская авиакомпания airBaltic, сообщает Lrt.lt.
Самолёт посвящён 30-ой годовщине Балтийского пути, как и два других воздушных судна, окрашенных соответственно в цвета флагов Латвии и Эстонии.
«Литовский» самолёт носит имя «Вильнюс».
По словам представителя латвийской авиакомпании, которая красила самолёт, на работу потребовалось около тысячи часов. Всего для покраски самолёта понадобилось 250 литров грунта, краски и лака.
Получается, что airBaltic за свои средства будет рекламировать в международном воздушном пространстве соседнюю Литву. Впрочем, какого-либо ущерба для своей экономической деятельности латвийцы в данном случае уж точно не понесут, поскольку у Литвы вот уже много лет нет своей собственной авиакомпании, которая была бы конкурентом авиапредприятиям других стран.
Впрочем, за границей не все знают об этом. Пусть думают, что это литовский самолёт, нам от этого будет только приятнее.
Начиная с зимнего сезона, airBaltic также разместит в Вильнюсе один из своих новых самолётов «Airbus A220-300», чтобы улучшить обслуживание растущего перечня направлений, предлагаемых литовским пассажирам.
Фоторепортаж из Вильнюсского аэропорта – Виктора Грецкаса, «Обзор»
Начиная с зимнего сезона, airBaltic также разместит в Вильнюсе один из своих новых самолётов «Airbus A220-300», чтобы улучшить обслуживание растущего перечня направлений, предлагаемых литовским пассажирам.
Фоторепортаж из Вильнюсского аэропорта – Виктора Грецкаса, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: airBaltic, «Вильнюс», цвета литовского флага, Airbus A220-300