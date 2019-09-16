Пятеро спецназовцев ВСУ подорвались на собственных минах – ЛНР 🔊 Воспроизвести



Возле поселка Новотошковское под Луганском группа военнослужащих из 8-го полка специального назначения ВСУ подорвалась на собственных минах. Об этом накануне сообщил



По словам Ивана Филипоненко, украинские силовики выдвигались для выполнения разведывательно-диверсионных задач.



«Не имея уточненных карт минных полей «горе-спецназовцы» подорвались на минах, установленных инженерно-саперным взводом 14 бригады ВСУ», — рассказал Филипоненко.



Двое военнослужащих скончались на месте, трое были доставлены в госпиталь Северодонецка.



В штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщили об одном погибшем за минувшие сутки, а также о восьми раненых.



Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.



Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Возле поселка Новотошковское под Луганском группа военнослужащих из 8-го полка специального назначения ВСУ подорвалась на собственных минах. Об этом накануне сообщил УКРАИНА.РУ представитель пресс-службы Народной Милиции ЛНР Иван ФилипоненкоПо словам Ивана Филипоненко, украинские силовики выдвигались для выполнения разведывательно-диверсионных задач.«Не имея уточненных карт минных полей «горе-спецназовцы» подорвались на минах, установленных инженерно-саперным взводом 14 бригады ВСУ», — рассказал Филипоненко.Двое военнослужащих скончались на месте, трое были доставлены в госпиталь Северодонецка.В штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщили об одном погибшем за минувшие сутки, а также о восьми раненых.Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. ukraina.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: ДНР, погибшие, самоубийства, ЛНР, ВСУ География: Украина — статья прочитана 129 раз Комментарии