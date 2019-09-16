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Пятеро спецназовцев ВСУ подорвались на собственных минах – ЛНР
Возле поселка Новотошковское под Луганском группа военнослужащих из 8-го полка специального назначения ВСУ подорвалась на собственных минах. Об этом накануне сообщил УКРАИНА.РУ представитель пресс-службы Народной Милиции ЛНР Иван Филипоненко
По словам Ивана Филипоненко, украинские силовики выдвигались для выполнения разведывательно-диверсионных задач.
«Не имея уточненных карт минных полей «горе-спецназовцы» подорвались на минах, установленных инженерно-саперным взводом 14 бригады ВСУ», — рассказал Филипоненко.
Двое военнослужащих скончались на месте, трое были доставлены в госпиталь Северодонецка.
В штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщили об одном погибшем за минувшие сутки, а также о восьми раненых.
Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
ukraina.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: ДНР, погибшие, самоубийства, ЛНР, ВСУ
География: Украина
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