Die Welt узнала о 31 случае похищений людей спецслужбами Турции 🔊 Воспроизвести Турецкая полиция в аэропорту (фото из архива)



С 2016 года спецслужбы Турции похитили более 30 людей в Казахстане, Молдавии, Украине и других странах. Их подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает



С 2016 года турецкие спецслужбы похитили в других странах не менее 31 человека, которые были затем привлечены в Турции к уголовной ответственности. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на пять докладов ряда правозащитных организаций, которые были предоставлены ООН в рамках Универсального периодического обзора - программы по контролю над соблюдением прав человека. С 2016 года спецслужбы Турции похитили более 30 людей в Казахстане, Молдавии, Украине и других странах. Их подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает DW С 2016 года турецкие спецслужбы похитили в других странах не менее 31 человека, которые были затем привлечены в Турции к уголовной ответственности. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на пять докладов ряда правозащитных организаций, которые были предоставлены ООН в рамках Универсального периодического обзора - программы по контролю над соблюдением прав человека. В частности, о похищениях сообщает швецарский Фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году, а также внедрении единомышленников в ряды вооруженных сил, полиции, органов юстиции и министерства.



По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в таких странах, как Малайзия, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдавия, Азербайджан, Украина, Габон и Мьянма. Правозащитники также сообщают о сорвавшихся попытках похищений. Так, в 2016 году в Цюрихе, трем турецким агентам не удалось насильно увезти в Анкару бизнесмена, имеющего турецко-швейцарские корни. А в 2018 году аналогичную операцию в Монголии предотвратила местная полиция.



В Турции все чаще нарушаются права человека



Ранее турецкие СМИ приводили слова главы МВД страны Сулеймана Сойлу о том, что таким образом в Турцию были привезены 100 человек из 20 стран. В свою очередь, немецкое Федеральное ведомство по охране конституции предупреждало в отчете за 2018 год о "регулярных похищениях в разных странах предполагаемых сторонников Гюлена с целью доставки в Турции". Ведомство привело в качестве примера совместную операцию турецких и косоварских спецслужб, в ходе которой в марте 2018 года из Косово были насильно увезены в Турции шесть человек, заподозренных в связях с движением Гюлена.



В рамках программы ООН по контролю над соблюдением прав человека следующая проверка докладов правозащитников должна будет начаться в январе 2020 года. По информации Die Welt, на этот раз из Турции поступило гораздо больше сообщений о нарушениях в этой сфере, чем в преддверии последней проверки пять лет назад. dw.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: права человека, похищения, Турция — статья прочитана 129 раз Комментарии