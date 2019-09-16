Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в понедельник должен прийти первый крупный груз газа с Ямальского терминала в Сибири, оператором которого является российская компания "Новатэк".



По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего потребителя газа – производителя удобрений Achema. Последняя не комментирует, у кого или сколько газа она покупает.



Данные порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com показывают, что судно Stena Clear Sky под флагом Великобритании в прошлый четверг отбыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.



Bloomberg.com пишет, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купит крупную партию российского СПГ. На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в понедельник должен прийти первый крупный груз газа с Ямальского терминала в Сибири, оператором которого является российская компания "Новатэк".По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего потребителя газа – производителя удобрений Achema. Последняя не комментирует, у кого или сколько газа она покупает.Данные порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com показывают, что судно Stena Clear Sky под флагом Великобритании в прошлый четверг отбыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.Bloomberg.com пишет, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купит крупную партию российского СПГ. Как сообщает оператор литовского ТСПГ Klaipedos nafta, Stena Clear Sky доставит газ в Клайпеду впервые, на судне около 140 тыс. кубометров СПГ.



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Чтобы повысить стоимость, создаваемую литовской промышленностью наук о жизни, агентство по стимулированию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje намерено привлечь инвесторов в так называемые "красные" биотехнологии, для чего оно закажет исследование по оценке возможностей инвестиций в стране.



"Исследование должно назвать слабые места "предложения стоимости" литовского сектора биотехнологий инвесторам, которые мы можем исправить и повысить тем самым вероятность успеха при привлечении инвестиций", – сказал BNS директор Департамента развития инвестиций Investuok Lietuvoje Гедиминас Коризна.



По его словам, предпочтение отдано "красным" технологиям из-за компетентности жителей Литвы, инфраструктуры и наработок в фармацевтике и медицине.



Как сказал Г. Коризна, сейчас в Литве около 10 работающих в сфере "красных" технологий предприятий, которые создают новые лекарства, средства медицинской диагностики и новые способы лечения.



Агентство Investuok Lietuvoje объявило конкурс на оценку рынка промышленности "красных" технологий, его предварительная стоимость составляет 230 тыс. евро.



Победитель конкурса проведет анализ глобальных тенденций и инвестиций "с нуля", исследование условий и возможностей инвестиций в сфере биотехнологий в Литве.



Investuok Lietuvoje ранее не инициировало подобных исследований.



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Энергетическая перемычка со Швецией NordBalt после запланированного перерыва уже действует на полную мощность, сообщила электропередающая компания Litgrid.



Ежегодные работы начались 5 сентября и должны были продолжаться до 15 сентября. Однако они была завершены раньше и перемычка открыта для рынка на два дня раньше.



По данным на утро понедельника, пропускная способность NordBalt использовалась на 699 мегаватт из 700 мегаватт.



В 2018 году пропускная способность NordBalt в направлении Литвы использовалась на 99,8%, а за семь месяцев этого года - на 99,9%. Около одной трети потребленной в Литве электроэнергии (3,039 тераватт-часов) импортировано через перемычку из Швеции.



В прошлом году почти два месяца перемычка была на ремонте – были заменены муфты сухопутного кабеля.



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Контролирующая сеть по торговле товарами для спорта и досуга Sportland международной группы Sports Direct компания Sportland LT в прошлом финансовом году получила 2,924 млн евро чистой прибыли – почти вдвое больше, чем в предыдущем финансовом году (1,583 млн евро).



Оборот компании за финансовый год, который начинается в мае и заканчивается в апреле следующего года, увеличился на 12,3% до 36 млн евро, указано в поданном в Реестровый центр отчете Sportland LT.



Sportland LT прогнозирует, что оборот в этом финансовом году составит 39,2 млн евро.



85% акций предприятия принадлежит эстонской Sportland International Group, 15% – Владасу Корсаковасу. Основное патронирующее предприятие – зарегистрированное в Бельгии SportsDirect.com Retail (Europe).



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Действующее в Паневежисе дочернее предприятие германского концерна Schmitz Cargobull – Schmitz Cargobull Baltic, которое производит изотермические кузова, прицепы и полуприцепы, в прошлом финансовом году заработало 4,135 млн прибыли – на 74% меньше, чем в предыдущем году (7,197 млн евро).



Доходы компании от продаж за финансовый год, который начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года, сократились на 24,1% до 97,749 млн евро, указано в отчете, поданном в Реестровый центр.



В конце марта у компании было 41,282 млн евро нераспределенной прибыли.



Германской Schmitz Cargobull принадлежит 100% акций паневежского предприятия.



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Свободных рабочих мест в Литве во втором квартале этого года было меньше, чем в среднем в 28-и странах-членах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.



Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно искали работников, в апреле-июне составляла 1,4% всех позиций, что на 0,9 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (2,3%), показывают данные Евростата.



За год – во втором квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года – этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта.



В Латвии показатель был 3,2%, в Эстонии – 1,9%.



Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (6,2%).



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Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas за восемь месяцев года составил 117,3 млн евро – на 1% меньше, чем в январе-августе прошлого года.



Только в августе оборот компании составил 17,4 млн евро – на 10% меньше, чем в августе прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



В январе-августе компания обслужила 201 тыс. клиентов – на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года, только в августе она обслужила 32,2 тыс. человек – на 13% меньше.



"В последнем месяце третьего квартала – сентябре – мы надеемся обслужить больше пассажиров и достичь большего оборота, чем в сентябре прошлого года", – говорится в сообщении компании.



Акции Novaturas, у которого есть дочерние предприятия в Латвии и Эстонии, котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.



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На минувшей неделе цена на электроэнергию в Литве снизилась почти на 10%, это было обусловлено увеличением мощностей передачи в связи с завершением планового ремонта соединения NordBalt, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



На прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой, цена на электроэнергию в Литве и Латвии снизилась на 9% до 46,31 евро за мегаватт-час, а в Латвии – до 46,29 евро. В Эстонии средняя цена на электроэнергию составила 45,43 евро за мегаватт-час – на 10% меньше, чем на минувшей неделе.



В целом на бирже NordPool электроэнергия упала в цене в среднем на 9% до 31,19 евро за мегаватт-час.



С 9 по 15 сентября, по сравнению с предыдущей неделей, совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах почти не изменилось 489 гигаватт-часов. На прошлой неделе в Балтийских странах было произведено 333 гигаватт-часа электроэнергии, или 68% электроэнергии, требующейся странам. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии