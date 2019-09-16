«Что в имени тебе моём?..» 🔊 Воспроизвести







3 сентября 2019 года в Большом зале Вильнюсского дома учителей состоялся литературно-музыкальный вечер «Что в имени тебе моём?..», организованный Обществом любителей русского романса в Литве «Мелос». Два имени выдающихся сынов России звучали в зале в этот вечер.



Первое отделение было посвящено великому русскому поэту, которого ещё при жизни стали называть «Солнцем русской поэзии», А.С. Пушкину. 6 июня текущего года исполнилось 220 лет со дня его рождения. И до сих пор Пушкина помнят, и всё читающее население, по крайней мере, одной шестой части суши, да и во многих уголках за её пределами повторяют вслух и про себя памятные строки его произведений.



В чём кроется загадка этой непреходящей народной любви? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Но, вероятнее всего, Пушкин велик тем, что понял, знал и сам вобрал в себя всё то самое главное, основное и показательное, что он извлёк из истории народа, из русской жизни, русской души и русского мира, и облёк это в художественную форму. Первое отделение было посвящено великому русскому поэту, которого ещё при жизни стали называть «Солнцем русской поэзии», А.С. Пушкину. 6 июня текущего года исполнилось 220 лет со дня его рождения. И до сих пор Пушкина помнят, и всё читающее население, по крайней мере, одной шестой части суши, да и во многих уголках за её пределами повторяют вслух и про себя памятные строки его произведений.В чём кроется загадка этой непреходящей народной любви? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Но, вероятнее всего, Пушкин велик тем, что понял, знал и сам вобрал в себя всё то самое главное, основное и показательное, что он извлёк из истории народа, из русской жизни, русской души и русского мира, и облёк это в художественную форму. И на вопрос: «Кто ваш поэт?» -



В строенье ль каменном, в избушке



Один у русского ответ, -



Он, улыбнувшись, скажет: «Пушкин!»



Второе отделение вечера было посвящено памяти выдающегося исполнителя русского романса Валерия Агафонова, стоявшего, кроме всего прочего, у истоков общества «Мелос». Его нет с нами уже 35 года, но его почитатели по всему миру вновь и вновь возвращаются к его удивительному искусству, к его сохранившимся записям, по которым училось целое поколение талантливых профессиональных исполнителей.



Щедро одаренный природой, он тянулся к музыке, к пению, к театру с самых ранних лет. Он самостоятельно выучил нотную грамоту, научился играть на рояле, писал стихи, сочинял музыку к стихам, отлично рисовал, был прекрасным чтецом и рассказчиком. Не имея музыкального образования, виртуозно играл на гитаре … И, конечно же, пел...



Он пел, как дышал, пел так, что после него уже невозможно было слушать кого-то ещё.



Признание пришло из народа, стихийно обходя все официальные препоны. К сожалению, это случилось, когда певца уже не было в живых.







Вот, что пишет о нём известный писатель и театровед Марк Любомудров: «Творчество Агафонова – национальное достояние России, оно принадлежит золотому фонду нашего музыкального наследия.



Во всём двадцатом веке я не знаю лучшего исполнителя русских романсов.



В этом репертуаре ему нет равных, и будут ли в будущем?..».



Романсы на стихи А. С. Пушкина и романсы из репертуара Валерия Агафонова исполняли солисты Салона русского романса (рук. Валерий Опарин, концертмейстер Алиса Гладышева).



Программу вела председатель общества «Мелос» Валентина Калинчева.



Второе отделение вечера было посвящено памяти выдающегося исполнителя русского романса Валерия Агафонова, стоявшего, кроме всего прочего, у истоков общества «Мелос». Его нет с нами уже 35 года, но его почитатели по всему миру вновь и вновь возвращаются к его удивительному искусству, к его сохранившимся записям, по которым училось целое поколение талантливых профессиональных исполнителей.Щедро одаренный природой, он тянулся к музыке, к пению, к театру с самых ранних лет. Он самостоятельно выучил нотную грамоту, научился играть на рояле, писал стихи, сочинял музыку к стихам, отлично рисовал, был прекрасным чтецом и рассказчиком. Не имея музыкального образования, виртуозно играл на гитаре … И, конечно же, пел...Он пел, как дышал, пел так, что после него уже невозможно было слушать кого-то ещё.Признание пришло из народа, стихийно обходя все официальные препоны. К сожалению, это случилось, когда певца уже не было в живых.Вот, что пишет о нём известный писатель и театровед Марк Любомудров: «Творчество Агафонова – национальное достояние России, оно принадлежит золотому фонду нашего музыкального наследия.Во всём двадцатом веке я не знаю лучшего исполнителя русских романсов.В этом репертуаре ему нет равных, и будут ли в будущем?..».Романсы на стихи А. С. Пушкина и романсы из репертуара Валерия Агафонова исполняли солисты Салона русского романса (рук. Валерий Опарин, концертмейстер Алиса Гладышева).Программу вела председатель общества «Мелос» Валентина Калинчева. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Валерий Агафонов, общество любителей русского романса в Литве «Мелос», «Мелос» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 164 раза Комментарии