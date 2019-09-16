3 сентября 2019 года в Большом зале Вильнюсского дома учителей состоялся литературно-музыкальный вечер «Что в имени тебе моём?..», организованный Обществом любителей русского романса в Литве «Мелос». Два имени выдающихся сынов России звучали в зале в этот вечер.
Первое отделение было посвящено великому русскому поэту, которого ещё при жизни стали называть «Солнцем русской поэзии», А.С. Пушкину. 6 июня текущего года исполнилось 220 лет со дня его рождения. И до сих пор Пушкина помнят, и всё читающее население, по крайней мере, одной шестой части суши, да и во многих уголках за её пределами повторяют вслух и про себя памятные строки его произведений.
В чём кроется загадка этой непреходящей народной любви? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Но, вероятнее всего, Пушкин велик тем, что понял, знал и сам вобрал в себя всё то самое главное, основное и показательное, что он извлёк из истории народа, из русской жизни, русской души и русского мира, и облёк это в художественную форму.
И на вопрос: «Кто ваш поэт?» -
В строенье ль каменном, в избушке
Один у русского ответ, -
Он, улыбнувшись, скажет: «Пушкин!»
В строенье ль каменном, в избушке
Один у русского ответ, -
Он, улыбнувшись, скажет: «Пушкин!»
Второе отделение вечера было посвящено памяти выдающегося исполнителя русского романса Валерия Агафонова, стоявшего, кроме всего прочего, у истоков общества «Мелос». Его нет с нами уже 35 года, но его почитатели по всему миру вновь и вновь возвращаются к его удивительному искусству, к его сохранившимся записям, по которым училось целое поколение талантливых профессиональных исполнителей.
Щедро одаренный природой, он тянулся к музыке, к пению, к театру с самых ранних лет. Он самостоятельно выучил нотную грамоту, научился играть на рояле, писал стихи, сочинял музыку к стихам, отлично рисовал, был прекрасным чтецом и рассказчиком. Не имея музыкального образования, виртуозно играл на гитаре … И, конечно же, пел...
Он пел, как дышал, пел так, что после него уже невозможно было слушать кого-то ещё.
Признание пришло из народа, стихийно обходя все официальные препоны. К сожалению, это случилось, когда певца уже не было в живых.
Вот, что пишет о нём известный писатель и театровед Марк Любомудров: «Творчество Агафонова – национальное достояние России, оно принадлежит золотому фонду нашего музыкального наследия.
Во всём двадцатом веке я не знаю лучшего исполнителя русских романсов.
В этом репертуаре ему нет равных, и будут ли в будущем?..».
Романсы на стихи А. С. Пушкина и романсы из репертуара Валерия Агафонова исполняли солисты Салона русского романса (рук. Валерий Опарин, концертмейстер Алиса Гладышева).
Программу вела председатель общества «Мелос» Валентина Калинчева.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Валерий Агафонов, общество любителей русского романса в Литве «Мелос», «Мелос»