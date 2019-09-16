Руководство государства и командование ВС обсудит развитие оборонных мощностей 🔊 Воспроизвести



В понедельник на свое первое заседание собирается Госсовет по обороне (ГСО) Литвы во главе с президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить развитие оборонных мощностей и оборонный бюджет.



Руководство государства и командование Вооруженных сил (ВС) также обсудят вопросы структуры ВС, максимальной численности военнослужащих и сотрудников ВС, участия Литвы в международных операциях в 2020 – 2021 годах.



Помимо президента, в состав ГСО входят премьер, председатель сейма, министр обороны и главнокомандующий ВС.



Как информировала BNS пресс-служба президента, во встрече также примут участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс и глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас.



Согласно Конституции, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства. В понедельник на свое первое заседание собирается Госсовет по обороне (ГСО) Литвы во главе с президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить развитие оборонных мощностей и оборонный бюджет.Руководство государства и командование Вооруженных сил (ВС) также обсудят вопросы структуры ВС, максимальной численности военнослужащих и сотрудников ВС, участия Литвы в международных операциях в 2020 – 2021 годах.Помимо президента, в состав ГСО входят премьер, председатель сейма, министр обороны и главнокомандующий ВС.Как информировала BNS пресс-служба президента, во встрече также примут участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс и глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас.Согласно Конституции, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: бюджет, оборона, вооружение, расходы, госсовет География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии