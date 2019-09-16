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Руководство государства и командование ВС обсудит развитие оборонных мощностей



В понедельник на свое первое заседание собирается Госсовет по обороне (ГСО) Литвы во главе с президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить развитие оборонных мощностей и оборонный бюджет.

Руководство государства и командование Вооруженных сил (ВС) также обсудят вопросы структуры ВС, максимальной численности военнослужащих и сотрудников ВС, участия Литвы в международных операциях в 2020 – 2021 годах.

Помимо президента, в состав ГСО входят премьер, председатель сейма, министр обороны и главнокомандующий ВС.

Как информировала BNS пресс-служба президента, во встрече также примут участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс и глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас.

Согласно Конституции, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: бюджет, оборона, вооружение, расходы, госсовет
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 сентября, 14:40

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