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Трамп пригрозил ответом за атаку на Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация знает виновного в атаках на Саудовскую Аравию и готова к дальнейшим действиям. Соответствующий пост появился в Twitter.
«Есть основания полагать, что мы знаем виновного, (...) но ждем от королевства информации о том, кто, по их мнению, был виновником этой атаки, и на каких условиях мы будем действовать!» — отметил американский лидер.
Ранее Трамп санкционировал использование нефтяного стратегического резерва США в случае необходимости.
О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
lenta.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нефть, атака, Саудовская Аравия, Трамп, дроны
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