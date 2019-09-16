Трамп пригрозил ответом за атаку на Саудовскую Аравию 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация знает виновного в атаках на Саудовскую Аравию и готова к дальнейшим действиям. Соответствующий пост появился в Twitter.



«Есть основания полагать, что мы знаем виновного, (...) но ждем от королевства информации о том, кто, по их мнению, был виновником этой атаки, и на каких условиях мы будем действовать!» — отметил американский лидер.



Ранее Трамп санкционировал использование нефтяного стратегического резерва США в случае необходимости.



О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.



Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация знает виновного в атаках на Саудовскую Аравию и готова к дальнейшим действиям. Соответствующий пост появился в Twitter.«Есть основания полагать, что мы знаем виновного, (...) но ждем от королевства информации о том, кто, по их мнению, был виновником этой атаки, и на каких условиях мы будем действовать!» — отметил американский лидер.Ранее Трамп санкционировал использование нефтяного стратегического резерва США в случае необходимости.О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии. lenta.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нефть, атака, Саудовская Аравия, Трамп, дроны — статья прочитана 52 раза Комментарии