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Передать в Апелляционный суд Литвы дело 13 января намечается до конца года



Дело о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, объем которого очень велик, планируется передать в Апелляционный суд Литвы (АСЛ) инстанции до конца этого года.

"Планируется, что это будет в нынешнем году, ближе к концу года", – сказала BNS представитель рассматривавшего дело Вильнюсского окружного суда (ВОС) Лина Немейкайте.

По ее словам, сейчас завершается перевод приговора на русский язык. Потом с ним смогут ознакомиться осужденные, которые участвовали в процессе. После они в течение 20 дней смогут подать апелляционные жалобы.

На рассмотрении дела присутствовали всего два обвиняемых – советский офицер Юрий Мель, который находится под арестом, и проживающий в Вильнюсе и находящийся на свободе бывший офицер Геннадий Иванов. Других лиц судили заочно, потому что Россия и Беларусь отказываются их выдать.
Ранее сообщалось, что в деле уже поступило 58 апелляционных жалоб. ВОС в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

С приговором не согласны ни прокуратура, ни адвокаты. Прокуратура утверждала, что она просит немного ужесточить наказания.

По мнению адвокатов, было бы неплохо, чтобы дело пересмотрел и суд второй инстанции. Есть мнение, что военные только выполняли приказы и их действия должен оценивать военный трибунал.

Пострадавшими в этом деле признано почти 700 человек, свидетелями опрошено около тысячи человек.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
BNS
Категории: чп и криминал, история
Ключевые слова: прокуратура, суд, 13 января, обвинение, следствие, адвокаты апелляция
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 сентября, 11:40

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