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В море у Клайпеды возобновлены поиски выпавшего с яхты человека



В Балтийском море у Клайпеды в понедельник утром возобновлены поиски выпавшего с перевернувшейся яхты человека, сообщили представители Вооруженных сил (ВС) Литвы.

"В 7.30 спасательная операция возобновлена, в районе работают суда подразделения береговой охраны, они сканируют поверхность, вдоль мола и вдоль берега пытаются найти пропавшего человека", – сказал BNS командор-лейтенант Рамунас Кажярскас.

Спасенные по время происшествия пять человек сейчас находятся в больнице. Подтверждено, что погиб капитан яхты. Все семь членов команды – граждане Польши.

По словам Р. Кажярскаса, находящиеся в больнице лечатся от переохлаждения.

По предварительным данным, яхта, которая шла в Клайпедский порт, вечером в воскресенье перевернулась из-за больших волн.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: поиск, шторм, человек, море
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 16 сентября, 10:34

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