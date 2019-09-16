В море у Клайпеды возобновлены поиски выпавшего с яхты человека 🔊 Воспроизвести



В Балтийском море у Клайпеды в понедельник утром возобновлены поиски выпавшего с перевернувшейся яхты человека, сообщили представители Вооруженных сил (ВС) Литвы.



"В 7.30 спасательная операция возобновлена, в районе работают суда подразделения береговой охраны, они сканируют поверхность, вдоль мола и вдоль берега пытаются найти пропавшего человека", – сказал BNS командор-лейтенант Рамунас Кажярскас.



Спасенные по время происшествия пять человек сейчас находятся в больнице. Подтверждено, что погиб капитан яхты. Все семь членов команды – граждане Польши.



По словам Р. Кажярскаса, находящиеся в больнице лечатся от переохлаждения.



По предварительным данным, яхта, которая шла в Клайпедский порт, вечером в воскресенье перевернулась из-за больших волн. В Балтийском море у Клайпеды в понедельник утром возобновлены поиски выпавшего с перевернувшейся яхты человека, сообщили представители Вооруженных сил (ВС) Литвы."В 7.30 спасательная операция возобновлена, в районе работают суда подразделения береговой охраны, они сканируют поверхность, вдоль мола и вдоль берега пытаются найти пропавшего человека", – сказал BNS командор-лейтенант Рамунас Кажярскас.Спасенные по время происшествия пять человек сейчас находятся в больнице. Подтверждено, что погиб капитан яхты. Все семь членов команды – граждане Польши.По словам Р. Кажярскаса, находящиеся в больнице лечатся от переохлаждения.По предварительным данным, яхта, которая шла в Клайпедский порт, вечером в воскресенье перевернулась из-за больших волн. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: поиск, шторм, человек, море География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 152 раза Комментарии