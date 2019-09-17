Кандид, или Оптимизм

13 сентября в Литовском национальном театре оперы и балета (ЛНТОБ) опереттой «Кандид» Леонарда Бернстайна открылся новый сезон. И не просто новый, а юбилейный - сотый!
Выбор именно для такого старта сезона не случаен: юбилей Леонарда Бернстайна (1918-1990), легендарного американского дирижёра, композитора и музыканта-революционера отмечался по всему миру с необыкновенным размахом: празднование охватывало два года – с 25 августа 2017 г. по 25 августа 2019-го и насчитывало более трёх тысяч событий на шести континентах. «Кандид» стал одним из фаворитов юбилейного календаря.
В премьере открытия сезона зрители смогли увидеть солистов Энрико Казари (Кандид), о котором рассказывал "Обзор", Маргариту Левчук (Кунигунда), пришедшую вчера в редакцию газеты "Обзор", чтобы дать эксклюзивное интервью, Стяпонаса Зониса, Людаса Микалаускаса, Рафаиласа Карписа, Йовиту Вашкявичюте, Монику Пляшките и Юозаса Янужаса.
Дирижёр - Ричардас Шумила.
Желающие ещё могут попасть на третий премьерный показ "Кандида", который состоится 17 сентября, начало - в 18.30.
Фоторепортаж Марины ЛУЦЕНКО, "Обзор"
Желающие ещё могут попасть на третий премьерный показ "Кандида", который состоится 17 сентября, начало - в 18.30.
Фоторепортаж Марины ЛУЦЕНКО, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Литовский Национальный театр оперы и балета, Леонард Бернстайн, «Кандид», оперетта