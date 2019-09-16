Время показало

В конце прошлой недели в Литовском театре оперы и балета премьерными представлениями оперетты "Кандид" Леонарда Бернстайна открылся сотый (!) сезон прославленного театра.
Юбилей Леонарда Бернстайна (1918-1990), легендарного американского дирижёра, композитора и музыканта-революционера отмечался по всему миру с необыкновенным размахом: празднование охватывало два года – с 25 августа 2017 г. по 25 августа 2019-го и насчитывало более трёх тысяч событий на шести континентах. «Кандид» стал одним из фаворитов юбилейного календаря.
Оперетту "Кандид" по мотивам сатирического романа Вольтера "Кандид, или Оптимизм" (1758) композитор создал на стыке мюзикла, оперы и оперетты. Параллельно с "Кандидом" Бернстайн работал над одним из самых знаменитых своих сочинений - "Вестсайдской историей". Сценическая жизнь оперетты началась в 1956 году в Нью-Йорке без особого успеха, поскольку поклонникам мюзиклов "Кандид" показался слишком академичным, а любителям оперы - чересчур "бродвейским", писал год назад ТАСС по случаю постановки "Кандида" в Мариинке в честь 100-летия со дня рождения Бернстайна.
"Как его называть - опереттой, комической оперой или чем-то еще - пусть решают другие. Может оказаться, что это некая новая форма. Аналогов ему в нашем театре, похоже, нет, так что время покажет", - пояснял в своё время композитор. Сейчас оперетту регулярно ставят по всему миру, а увертюра и ария Кунигунды часто звучат в концертных программах.
А накануне премьерного знакомства с новым творением создатели спектакля встретились с журналистами и рассказали, насколько уникальной получилась новая постановка.
Желающие ещё могут попасть на трети премьерный показ "Кандида", который состоится 17 сентября, начало - в 18.30.
Фото с пресс-конференции - Марины ЛУЦЕНКО, "Обзор"
А накануне премьерного знакомства с новым творением создатели спектакля встретились с журналистами и рассказали, насколько уникальной получилась новая постановка.
Желающие ещё могут попасть на трети премьерный показ "Кандида", который состоится 17 сентября, начало - в 18.30.
Фото с пресс-конференции - Марины ЛУЦЕНКО, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: опера, пресс-конференция, Леонард Бернстайн, Литовский театр оперы и балета, оперетта, "Кандид"