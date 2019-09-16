Время показало

В конце прошлой недели в Литовском театре оперы и балета премьерными представлениями оперетты "Кандид" Леонарда БернстайнаЮбилей Леонарда Бернстайна (1918-1990), легендарного американского дирижёра, композитора и музыканта-революционера отмечался по всему миру с необыкновенным размахом: празднование охватывало два года – с 25 августа 2017 г. по 25 августа 2019-го и насчитывало более трёх тысяч событий на шести континентах. «Кандид» стал одним из фаворитов юбилейного календаря.Оперетту "Кандид" по мотивам сатирического романа Вольтера "Кандид, или Оптимизм" (1758) композитор создал на стыке мюзикла, оперы и оперетты. Параллельно с "Кандидом" Бернстайн работал над одним из самых знаменитых своих сочинений - "Вестсайдской историей". Сценическая жизнь оперетты началась в 1956 году в Нью-Йорке без особого успеха, поскольку поклонникам мюзиклов "Кандид" показался слишком академичным, а любителям оперы - чересчур "бродвейским", писал год назад ТАСС по случаю постановки "Кандида" в Мариинке в честь 100-летия со дня рождения Бернстайна.