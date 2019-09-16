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Мужчину осудили за хранение детской порнографии
Преступник вину признал, однако подчеркнул, что не собирался распространять собранные материалы, а хранил их только для себя. Шяуляйский областной суд осудил 42-летнего литовца за хранение сотен детских фотографий порнографического содержания, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Литвы.
Житель Радвилишкского района подал апелляцию на решение суда, приговорившего его к двум годам и трем месяцам за хранение детской порнографии. Шяуляйский областной суд рассмотрел жалобу и оставил приговор в силе.
В ходе досудебного расследования были собраны доказательства, что в ноябре прошлого года осужденный сохранил у себя загруженные порнографические изображения и видео, на которых были дети.
На ноутбуке осужденного были найдены шесть фотографий и одно видео, на планшете – 368 фотографий и два видео, а на телефоне – 699 снимков и два видео.
Осужденный признал вину. По словам мужчины, он не хотел распространять фотографии и видео, а загружал их только для себя.
В прокуратуре подчеркнули, что хранение порнографических фотографий или видео, которые изображают детей, даже без распространения, – уже преступление. Нельзя хранить такие фотографии на компьютере или другом устройстве.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: дети, преступление, Порнография
География: Литва
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