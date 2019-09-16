Около здания Еврейской общины Литвы в Вильнюсе появилась свастика /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Facebook



Инцидент произошел за неделю до Национального дня памяти жертв Холокоста в Литве. Как отметили в организации, злоумышленники "нарисовали" запрещенный знак именно там, где не было камер, передает



Судя по фото, злоумышленники "нарисовали" фашистский символ на тротуаре землей из опрокинутого контейнера с цветами, который валяется неподалеку.



Здание общины расположено в центре литовской столицы - на улице Пилимо.



Как отмечается в сообщении общины, свастика появилась именно в том месте, где нет камер видеонаблюдения. Инцидент произошел за неделю до Национального дня памяти жертв Холокоста в Литве. Как отметили в организации, злоумышленники "нарисовали" запрещенный знак именно там, где не было камер, передает Sputnik Литва . Около здания Еврейской общины Литвы в Вильнюсе появилась свастика, сообщается на сайте организации литваков.Судя по фото, злоумышленники "нарисовали" фашистский символ на тротуаре землей из опрокинутого контейнера с цветами, который валяется неподалеку.Здание общины расположено в центре литовской столицы - на улице Пилимо.Как отмечается в сообщении общины, свастика появилась именно в том месте, где нет камер видеонаблюдения. Первым об инциденте сообщил публицист, поэт, общественный деятель Сергей Канович на своей странице в Facebook.



"В конце концов, ничего страшного? Не правда ли? И гетто было благо… и гетто создавали герои. Что после этого – разбитое окно, костер? Пока авторитеты спят, зло не дремлет", – прокомментировал Канович.



Инцидент произошел за неделю до Национального дня памяти жертв Холокоста в Литве, который проводится ежегодно 23 сентября. Именно в этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто.



Во время Второй мировой войны только в нем от рук нацистов и их литовских пособников погибли почти 40 тысяч человек. Лишь нескольким сотням узников удалось бежать, они присоединились к советским партизанам или скрылись у готовых помочь им местных жителей.



Неделю назад в Литве с новой силой разразился скандал вокруг мемориальной табличке пособнику нацистов, считающегося в Литве "национальным героем", Йонасу Норейке. Группа активистов, многие из которых придерживаются радикальных взглядов, повесили новую памятную доску Норейке на здание библиотеки Академии наук в Вильнюсе, несмотря на то что ранее ее приказал снять столичный градоначальник Ремигиюс Шимашюс.



Как заявила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, навязывание активистами своего мнения по поводу Норейки очень напоминает события 1941 года. Как подчеркнула глава организации, подобные действия нанесут ущерб имиджу страны.



В свою очередь, Шимашюс назвал мемориальную доску "памятником позора правовому механизму, моральной деградации и бесхребетной политике" и в очередной раз напомнил, что она посвящена человеку, причастному к созданию гетто в Шяуляйском уезде.



Однако полиция решила не проводить расследование того, почему запрещенная табличка вернулась на прежнее место, и отказалась возбудить уголовное дело из-за "недостаточности оснований".



В Литве Норейку считают "национальным героем", в то время как "борец за независимость" является пособником нацистов и участником истребления еврейской общины в балтийской республике после начала Второй мировой войны.



С 1941 году он был главой Шяуляйского уезда, а также националистической организации "Литовский фронт активистов". По приказу Норейки евреев, живших в регионе, переместили в гетто, а их имущество отобрали. Позднее там были убиты тысячи людей.



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Глава ЕОЛ Фаина Куклянски в воскресенье сказала BNS, что такой инцидент во время Праздника народов, за неделю до отмечающегося в Литве Дня памяти жертв геноцида, вызывает обеспокоенность.



"Так ярко выраженного (антисемитизма – BNS), как в этот раз, уже давно не было, и еще с учетом всех этих обстоятельств: и Праздника народов, и годовщины Холокоста", – сказала она.



"В нашем здании было много детей, которые шли поучаствовать в Празднике народов. Иными словами, нас поздравили с Праздником народов", – сказал глава ЕОЛ.



"Настроение тягостное, даже не то слово", – сказала она.



Об инциденте информирована полиция, ЕОЛ планирует распространить заявление.



Ф. Куклянски говорит, что не видит и ответственного отношения государства к вопросу защиты еврейской общины. Она подчеркнула, что в других странах такая защита имеет место.



"Вы попытайтесь в любой праздник зайти в синагогу любого государства на Западе. Вас просто-напросто не пустят, если не знают. Всюду государственная охрана. Все начинается с мелочей, но потом перерастает в серьезные вещи, и не обращать внимания – это халатность ", – сказала председатель ЕОЛ.



Министр иностранных дел Линас Линкявичюс называет этот инцидент достойным сожаления.



"Достойный сожаления инцидент, который требует максимального быстрого расследования. Совершенно неестественный для нас, в последнее время нам не свойственны такие выпады и они не делают чести, разумеется, нужно как можно скорее разобраться и предотвратить", – сказал он BNS.



В начале августа ЕОЛ закрывала синагогу и свой офис, так как получила угрозы.



Тогда спустя несколько дней деятельность синагоги и офиса ЕОЛ была возобновлена.



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После того, как в воскресенье на тротуаре перед зданием Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) была насыпана свастика из земли, полиция начала расследование о разжигании межнациональной розни.



По данным полиции Вильнюсского уезда, свастика на улице Пилимо была насыпана с использованием земли из цветочного горшка.



Фотография, на которой видны контуры свастики, насыпанной на тротуаре из земли с несколькими цветами, в воскресенье была распространена в социальной сети, ее опубликовала и еврейская община.



Глава ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что такого очевидного антисемитизма в Литве не было уже давно, и обратила внимание, что это произошло во время Праздника народов и в преддверии Дня памяти жертв еврейского геноцида. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: евреи, холокост, свастика, вандалы География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии