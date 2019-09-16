Годовую визу в Россию больше не дают? 🔊 Воспроизвести



«Я слышала, что в последнее время консульство РФ в Риге стало отказывать в запросах на выдачу годовых виз гражданам Латвии. Также якобы есть немало случаев, когда деньги, уплаченные за оформление визы, жителям так и не вернули. Будьте добры, расскажите, что в действительности происходит!» – пишет Таисия С.



Редакция



Цена оформления годовой визы в Россию в сентябре 2019 года составляла от 130 до 160 евро, дополнительно необходимо оплатить страховку ориентировочно 10 евро.



Как видите, оформление годовой визы подорожало и требует больше времени, но особого повода для волнений у граждан Латвии пока нет. «Я слышала, что в последнее время консульство РФ в Риге стало отказывать в запросах на выдачу годовых виз гражданам Латвии. Также якобы есть немало случаев, когда деньги, уплаченные за оформление визы, жителям так и не вернули. Будьте добры, расскажите, что в действительности происходит!» – пишет Таисия С.Редакция «МК Латвия» провела опрос пяти крупнейших турфирм Латвии, занимающихся посредничеством при получении виз в Россию. Здесь нам сообщили, что на данный момент нет никаких проблем с оформлением годовых виз для жителей Латвии. Все работают в штатном режиме. Однако изменились сроки изготовления виз - теперь это занимает 1,5 месяца. На первом этапе житель должен заполнить анкету и сдать копию паспорта, а за две недели изготовления визы должен предоставить сам паспорт.Цена оформления годовой визы в Россию в сентябре 2019 года составляла от 130 до 160 евро, дополнительно необходимо оплатить страховку ориентировочно 10 евро.Как видите, оформление годовой визы подорожало и требует больше времени, но особого повода для волнений у граждан Латвии пока нет. mklat.lv Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, визы, получение География: Латвия — статья прочитана 186 раз Комментарии