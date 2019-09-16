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Годовую визу в Россию больше не дают?



«Я слышала, что в последнее время консульство РФ в Риге стало отказывать в запросах на выдачу годовых виз гражданам Латвии. Также якобы есть немало случаев, когда деньги, уплаченные за оформление визы, жителям так и не вернули. Будьте добры, расскажите, что в действительности происходит!» – пишет Таисия С.

Редакция «МК Латвия» провела опрос пяти крупнейших турфирм Латвии, занимающихся посредничеством при получении виз в Россию. Здесь нам сообщили, что на данный момент нет никаких проблем с оформлением годовых виз для жителей Латвии. Все работают в штатном режиме. Однако изменились сроки изготовления виз - теперь это занимает 1,5 месяца. На первом этапе житель должен заполнить анкету и сдать копию паспорта, а за две недели изготовления визы должен предоставить сам паспорт.

Цена оформления годовой визы в Россию в сентябре 2019 года составляла от 130 до 160 евро, дополнительно необходимо оплатить страховку ориентировочно 10 евро.

Как видите, оформление годовой визы подорожало и требует больше времени, но особого повода для волнений у граждан Латвии пока нет.
mklat.lv
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Россия, визы, получение
География: Латвия
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добавлена сегодня, 16 сентября, 15:00

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