Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений 🔊 Воспроизвести



Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса, сообщает



В ходе выступления на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия» он заявил, что Минские соглашения включают в себя ряд «стимулов», таких как «защита населения, амнистия участников конфликта, восстановление конституционного строя Украины, гарантированные местные выборы, специальный статус территорий на Украине».



По его словам, «всё это надо сделать в рамках соглашений, и тогда будут гарантии», передаёт ТАСС.



Также он призвал Киев идти на компромиссы в вопросе установления мира в Донбассе.



«Украина не должна идти на компромисс только в тех вопросах, которые касаются территориальной целостности и безопасности», — заявил он.



Ранее Волкер сказал, что США устраивает нормандский формат. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса, сообщает RT В ходе выступления на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия» он заявил, что Минские соглашения включают в себя ряд «стимулов», таких как «защита населения, амнистия участников конфликта, восстановление конституционного строя Украины, гарантированные местные выборы, специальный статус территорий на Украине».По его словам, «всё это надо сделать в рамках соглашений, и тогда будут гарантии», передаёт ТАСС.Также он призвал Киев идти на компромиссы в вопросе установления мира в Донбассе.«Украина не должна идти на компромисс только в тех вопросах, которые касаются территориальной целостности и безопасности», — заявил он.Ранее Волкер сказал, что США устраивает нормандский формат. russian.rt.com Категории: общество, в мире Ключевые слова: донбасс, Минск-2, Волкер География: Украина — статья прочитана 117 раз Комментарии