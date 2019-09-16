Главная >> Новости >> общество, культура, в Европе, история >> Русский экзархат в Европе вошел в состав РПЦ

Русский экзархат в Европе вошел в состав РПЦ

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости


В эту юрисдикцию были приняты все желающие того клирики, находящиеся под руководством архиепископа Иоанна, а также приходы, выражающие такое волеизъявление, сообщает ЗВЕЗДА.

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.

По словам архиепископа Иоанна, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов. Они направят предложения по канонической форме их организации патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ.
Иоанн также заявил о стремлении архиепископов западноевропейских приходов русской традиции сохранить существование благодаря вхождению в юрисдикцию РПЦ. Также в эту юрисдикцию были приняты все желающие того клирики, находящиеся под руководством архиепископа, и приходы, выражающие такое волеизъявление.

Уточняется, что Иоанн был принят в РПЦ с титулом «Дубнинский».

В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов, а также аннулировал патриарший томос от 1999 года. Многие священники и прихожане воспротивились ликвидации экзархата и подчинению русских приходов греческой церкви.

Кроме того, в августе 2018 года Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование, став частью новой Православной церкви Украины (ПЦУ).
tvzvezda.ru
Категории: общество, культура, в Европе, история
Ключевые слова: православие, объединение, РПЦ, экзархат
статья прочитана 147 раз
добавлена сегодня, 16 сентября, 11:00

Комментарии

interested
16 сентября, 11:52
#
Добрая весть!
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка