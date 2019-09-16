Русский экзархат в Европе вошел в состав РПЦ 🔊 Воспроизвести © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости



В эту юрисдикцию были приняты все желающие того клирики, находящиеся под руководством архиепископа Иоанна, а также приходы, выражающие такое волеизъявление, сообщает



Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.



По словам архиепископа Иоанна, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов. Они направят предложения по канонической форме их организации патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ. В эту юрисдикцию были приняты все желающие того клирики, находящиеся под руководством архиепископа Иоанна, а также приходы, выражающие такое волеизъявление, сообщает ЗВЕЗДА Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.По словам архиепископа Иоанна, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов. Они направят предложения по канонической форме их организации патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ. Иоанн также заявил о стремлении архиепископов западноевропейских приходов русской традиции сохранить существование благодаря вхождению в юрисдикцию РПЦ. Также в эту юрисдикцию были приняты все желающие того клирики, находящиеся под руководством архиепископа, и приходы, выражающие такое волеизъявление.



Уточняется, что Иоанн был принят в РПЦ с титулом «Дубнинский».



В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов, а также аннулировал патриарший томос от 1999 года. Многие священники и прихожане воспротивились ликвидации экзархата и подчинению русских приходов греческой церкви.



Кроме того, в августе 2018 года Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование, став частью новой Православной церкви Украины (ПЦУ). tvzvezda.ru Категории: общество, культура, в Европе, история Ключевые слова: православие, объединение, РПЦ, экзархат — статья прочитана 147 раз Комментарии