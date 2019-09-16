Handelsblatt Германия : США хотят наложить на Россию санкции, оставаясь при этом крупнейшим инвестором в РФ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Мамонтов



Автор задается вопросом: почему США штрафуют за инвестиции в Россию компании ЕС, если инвесторы из США вложили в Россию 39,1 млрд. долларов? Автор ручается за эту цифру, а она означает, что США обогнали ФРГ с ее 33,2 млрд. инвестиций. Вывод: санкционная политика США лицемерна, она потакает своим фирмам, наказывая ФРГ, чьи банки, однако, поставили в 2018 году 10-летний рекорд по инвестициям в РФ.



США грозят странам, поддерживающим бизнес-контакты с Россией, высокими штрафами. Между тем сами они сами заканчивают в эту страну намного больше, чем считалось прежде.



Иногда за скромными статистическими данными скрываются исторической важности факты. А в данном случае речь идет о политически важной ситуации. Президент США прибегает к любым возможным мерам, чтобы наказать государства, политика которых противоречит американским интересам — это касается, в первую очередь, Ирана в вопросах его ядерной программы, Китая в торговых делах, а также России — крупнейшей по площади страны мира, отношение к которой у американского президента особенно двойственно. Иногда за скромными статистическими данными скрываются исторической важности факты. А в данном случае речь идет о политически важной ситуации. Президент США прибегает к любым возможным мерам, чтобы наказать государства, политика которых противоречит американским интересам — это касается, в первую очередь, Ирана в вопросах его ядерной программы, Китая в торговых делах, а также России — крупнейшей по площади страны мира, отношение к которой у американского президента особенно двойственно.



Тем удивительнее, однако, что американские компании являются крупнейшими инвесторами в России. Согласно официальным статистическим данным российского Центрального Банка, их инвестиции составляют на данный момент порядка 3,1 миллиарда долларов. Однако в действительности эту цифру следует умножить на 12,6 — и она составляет 39,1 миллиарда долларов. Это подтверждают последние данные Торговой организации ООН — Unctad. Инвестиции немецких компаний, которые традиционно поддерживают тесные контакты с Россией, составляют, по ее информации, «всего» 33,2 миллиарда долларов.



И это только прямые иностранные инвестиции. Для полной картины добавьте сюда миллиарды, вкладываемые на российских финансовых рынках, — они в статистике ООН не учитываются. Эти цифры вызывают лишь один вопрос: воспринимают ли сами американцы свой собственный санкционный режим всерьез? По мнению экспертов ООН, эти цифры «потенциально могут иметь далеко идущие политические последствия». Потому что эти данные обязательно учитываются при дальнейшем планировании санкций. «Ведь это огромная разница: вложили американцы всего 3,1 миллиарда или вчетверо больше средств», — подчеркивает Иван Ткачев из московского информационного агентства РБК. По его словам, это объясняет, в частности, почему правительство Трампа во многих аспектах антироссийских санкций действовало довольно сдержанно. В Кремле тогда велась оживленная дискуссия на тему введения ответных жестких санкций против иностранных компаний, работающих в России.



«Официальная статистика всегда занижала размеры американских инвестиций в России», —уверены эксперты американской консалтинговой компании EY. По их мнению, значительно более крупные прямые инвестиции из Америки и, по меньшей мере, 15 миллиардов долларов, вложенных в российские гособлигации, в январе 2018 года удержали министерство финансов США от серьезного ужесточения санкций. Главе ведомства Стивену Мнучину (Steven Mnuchin) удалось соответствующим образом повлиять на Конгресс.



Санкции не работают



Не так давно в рамках американских санкций было также сделано исключение для чрезвычайно важных для России рублевых гособлигаций с доходностью в 7%. Около трети этих ОФЗ принадлежат иностранных инвесторам, в частности, американским пенсионным фондам и страховым компаниям.



Поскольку правительство США включило российские гособлигации, номинированные в евро, в «черный список», и американским инвесторам теперь запрещено покупать их, эксперты рассчитывают, что российское министерство финансов теперь будет активнее выпускать краткосрочные высокодоходные ОФЗ. В этом году Россия планирует эмиссию этих бумаг на 34,8 миллиарда долларов.



В 1998 году России пришлось объявить дефолт, потому что она больше не могла обслуживать ОФЗ на 40 миллиардов долларов. Сейчас ситуация совершенно иная: санкции, введенные ЕС и США после аннексии Крыма и российской интервенции на востоке Украины в 2014 году, практически не работают, утверждает аналитик австрийского Raiffeisen Bank International Гунтер Дойбер (Gunter Deuber). По его словам, если взглянуть на положение российских банков и финансовых рынков в целом, а также на курс рубля, то создается впечатление, что «западные санкции больше не действуют».



1 августа Россия сообщила, что впервые больше не имеет никаких долгов нетто (это значит, что накопления страны превосходят ее обязательства — прим. ред.). Обязательства федерации, регионов и городов в размере 16,2 триллиона рублей (порядка 250 миллиардов долларов) составили почти 15% валового внутреннего продукта России ВВП. Однако золотовалютные резервы в Национальном резервном фонде, профицит бюджета и другие накопления составляют, по оценке ЦБ, 16,2% ВВП (270 миллиардов долларов). Россия, чья экономика в первом полугодии выросла всего лишь на 0,7%, стала, таким образом, одной из немногих стран, не имеющих государственного долга нетто.



Российские гособлигации находятся на том же уровне, что и до введения санкций, а акции принадлежащего государству Сбербанка, крупнейшего банка в Восточной Европе, стоят даже дороже, чем до санкций. В последние годы Россия выпустила гособлигации на сумму от 10 до 25 миллиардов долларов, большую часть которых купили иностранные инвесторы. Правда, до 2014 года они стоили от 30 до 50 миллиардов долларов, но тогда российские компании и банки, по словам экспертов Raiffeisen, могли получать финансирование на Западе.



Иностранные инвесторы не впечатлены



Если взглянуть на реальную экономику, то становится заметно, что прямые иностранные инвестиции в России продолжают расти. По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, американские санкции обошлись работающим в России немецким компаниям в несколько миллиардов долларов. Однако в 2018 году немецкие фирмы инвестировали в России 3,2 миллиарда евро, что стало десятилетним максимумом. Торговый оборот между двумя странами в прошлом году также вырос на 8,4% до 61,9 миллиарда евро.



Насколько сложна и запутанна инвестиционная статистика, видно и по ситуации в Германии. Тогда как Unctad утверждает, что немецкие инвестиции в России достигли рекордного уровня в 33,2 миллиарда долларов (на конец 2017 года), Бундесбанк приводит цифру лишь в 21,3 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов) на тот момент времени. По оценке экономиста Unctad Бруно Казеллы (Bruno Casella), официальная российская статистика переоценивает инвесторов из офшоров и не учитывает реальное происхождение инвесторов.



Так, по статистике ЦБ РФ, 68% всех прямых иностранных инвестиций, составляющих в общей сложности 407 миллиардов долларов, за последние три десятилетия приходились на компании из офшоров (с Кипра, с Виргинских, Бермудских и Багамских островов). При этом Кипр (124,6 миллиарда долларов) является крупнейшим инвестором в России. Но эти цифры, по словам Казеллы, не учитывают, что за этими инвесторами в реальности скрываются компании из других стран, возможно, даже из самой России (предположительно, 28,6 миллиарда долларов). Кроме того, официальная статистика не учитывает реинвестированные прибыли иностранных компаний.



Российские предприниматели используют офшоры, чтобы получать там привилегии в качестве иностранных инвесторов и заодно обезопасить свои средства от захвата российскими криминальными или же государственными структурами. Так, по данным ЦБ, россияне на одном лишь Кипре инвестировали 172 миллиарда долларов за несколько последних лет.



По новым расчетам, наряду с инвестициями компаний с Кипра и из других стран, существенно завышены и инвестиции из Швейцарии и Нидерландов (второго по величине иностранного инвестора, по данным ЦБ): в реальности голландские компании вложили в России всего 28,7 миллиарда долларов, а не 40,6 миллиарда.



Открытая в этом году фабрика американского технологического концерна Honeywell также не попала в официальную статистику американских инвестиций, ведомую ЦБ РФ. Дело в том, что формально ее строительство финансировалось российским юридическим лицом сингапурской «дочки» американского концерна.



Данные Unctad подтверждают, что, однако, не только русские и американцы с удовольствием пользуются офшорами для инвестиций. Аналогичными «окольными путями» ходят также и немецкие и китайские компании. Так, Китай вложил в России не 3,6 миллиарда долларов (таковы официальные данные), а 36 миллиардов. К такому выводу пришел Олег Ремыга, руководитель китайского отделения российской бизнес-школы «Сколково». Кроме того, китайские инвесторы не менее активно, чем их западные конкуренты, вкладывают свои средства через Кипр и Виргинские острова.



Редакционная статья Handelsblatt, Германия, перевод Американцы проводят свою политику санкций по отношению к Москве вот уже пять лет и при этом внимательно следят за тем, чтобы санкционный режим соблюдали и третьи страны, в первую очередь европейские. В противном случае США грозят им штрафами, как, к примеру, в ситуации вокруг строительства газопровода «Северный поток —2».Тем удивительнее, однако, что американские компании являются крупнейшими инвесторами в России. Согласно официальным статистическим данным российского Центрального Банка, их инвестиции составляют на данный момент порядка 3,1 миллиарда долларов. Однако в действительности эту цифру следует умножить на 12,6 — и она составляет 39,1 миллиарда долларов. Это подтверждают последние данные Торговой организации ООН — Unctad. Инвестиции немецких компаний, которые традиционно поддерживают тесные контакты с Россией, составляют, по ее информации, «всего» 33,2 миллиарда долларов.И это только прямые иностранные инвестиции. Для полной картины добавьте сюда миллиарды, вкладываемые на российских финансовых рынках, — они в статистике ООН не учитываются. Эти цифры вызывают лишь один вопрос: воспринимают ли сами американцы свой собственный санкционный режим всерьез? По мнению экспертов ООН, эти цифры «потенциально могут иметь далеко идущие политические последствия». Потому что эти данные обязательно учитываются при дальнейшем планировании санкций. «Ведь это огромная разница: вложили американцы всего 3,1 миллиарда или вчетверо больше средств», — подчеркивает Иван Ткачев из московского информационного агентства РБК. По его словам, это объясняет, в частности, почему правительство Трампа во многих аспектах антироссийских санкций действовало довольно сдержанно. В Кремле тогда велась оживленная дискуссия на тему введения ответных жестких санкций против иностранных компаний, работающих в России.«Официальная статистика всегда занижала размеры американских инвестиций в России», —уверены эксперты американской консалтинговой компании EY. По их мнению, значительно более крупные прямые инвестиции из Америки и, по меньшей мере, 15 миллиардов долларов, вложенных в российские гособлигации, в январе 2018 года удержали министерство финансов США от серьезного ужесточения санкций. Главе ведомства Стивену Мнучину (Steven Mnuchin) удалось соответствующим образом повлиять на Конгресс.Не так давно в рамках американских санкций было также сделано исключение для чрезвычайно важных для России рублевых гособлигаций с доходностью в 7%. Около трети этих ОФЗ принадлежат иностранных инвесторам, в частности, американским пенсионным фондам и страховым компаниям.Поскольку правительство США включило российские гособлигации, номинированные в евро, в «черный список», и американским инвесторам теперь запрещено покупать их, эксперты рассчитывают, что российское министерство финансов теперь будет активнее выпускать краткосрочные высокодоходные ОФЗ. В этом году Россия планирует эмиссию этих бумаг на 34,8 миллиарда долларов.В 1998 году России пришлось объявить дефолт, потому что она больше не могла обслуживать ОФЗ на 40 миллиардов долларов. Сейчас ситуация совершенно иная: санкции, введенные ЕС и США после аннексии Крыма и российской интервенции на востоке Украины в 2014 году, практически не работают, утверждает аналитик австрийского Raiffeisen Bank International Гунтер Дойбер (Gunter Deuber). По его словам, если взглянуть на положение российских банков и финансовых рынков в целом, а также на курс рубля, то создается впечатление, что «западные санкции больше не действуют».1 августа Россия сообщила, что впервые больше не имеет никаких долгов нетто (это значит, что накопления страны превосходят ее обязательства — прим. ред.). Обязательства федерации, регионов и городов в размере 16,2 триллиона рублей (порядка 250 миллиардов долларов) составили почти 15% валового внутреннего продукта России ВВП. Однако золотовалютные резервы в Национальном резервном фонде, профицит бюджета и другие накопления составляют, по оценке ЦБ, 16,2% ВВП (270 миллиардов долларов). Россия, чья экономика в первом полугодии выросла всего лишь на 0,7%, стала, таким образом, одной из немногих стран, не имеющих государственного долга нетто.Российские гособлигации находятся на том же уровне, что и до введения санкций, а акции принадлежащего государству Сбербанка, крупнейшего банка в Восточной Европе, стоят даже дороже, чем до санкций. В последние годы Россия выпустила гособлигации на сумму от 10 до 25 миллиардов долларов, большую часть которых купили иностранные инвесторы. Правда, до 2014 года они стоили от 30 до 50 миллиардов долларов, но тогда российские компании и банки, по словам экспертов Raiffeisen, могли получать финансирование на Западе.Если взглянуть на реальную экономику, то становится заметно, что прямые иностранные инвестиции в России продолжают расти. По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, американские санкции обошлись работающим в России немецким компаниям в несколько миллиардов долларов. Однако в 2018 году немецкие фирмы инвестировали в России 3,2 миллиарда евро, что стало десятилетним максимумом. Торговый оборот между двумя странами в прошлом году также вырос на 8,4% до 61,9 миллиарда евро.Насколько сложна и запутанна инвестиционная статистика, видно и по ситуации в Германии. Тогда как Unctad утверждает, что немецкие инвестиции в России достигли рекордного уровня в 33,2 миллиарда долларов (на конец 2017 года), Бундесбанк приводит цифру лишь в 21,3 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов) на тот момент времени. По оценке экономиста Unctad Бруно Казеллы (Bruno Casella), официальная российская статистика переоценивает инвесторов из офшоров и не учитывает реальное происхождение инвесторов.Так, по статистике ЦБ РФ, 68% всех прямых иностранных инвестиций, составляющих в общей сложности 407 миллиардов долларов, за последние три десятилетия приходились на компании из офшоров (с Кипра, с Виргинских, Бермудских и Багамских островов). При этом Кипр (124,6 миллиарда долларов) является крупнейшим инвестором в России. Но эти цифры, по словам Казеллы, не учитывают, что за этими инвесторами в реальности скрываются компании из других стран, возможно, даже из самой России (предположительно, 28,6 миллиарда долларов). Кроме того, официальная статистика не учитывает реинвестированные прибыли иностранных компаний.Российские предприниматели используют офшоры, чтобы получать там привилегии в качестве иностранных инвесторов и заодно обезопасить свои средства от захвата российскими криминальными или же государственными структурами. Так, по данным ЦБ, россияне на одном лишь Кипре инвестировали 172 миллиарда долларов за несколько последних лет.По новым расчетам, наряду с инвестициями компаний с Кипра и из других стран, существенно завышены и инвестиции из Швейцарии и Нидерландов (второго по величине иностранного инвестора, по данным ЦБ): в реальности голландские компании вложили в России всего 28,7 миллиарда долларов, а не 40,6 миллиарда.Открытая в этом году фабрика американского технологического концерна Honeywell также не попала в официальную статистику американских инвестиций, ведомую ЦБ РФ. Дело в том, что формально ее строительство финансировалось российским юридическим лицом сингапурской «дочки» американского концерна.Данные Unctad подтверждают, что, однако, не только русские и американцы с удовольствием пользуются офшорами для инвестиций. Аналогичными «окольными путями» ходят также и немецкие и китайские компании. Так, Китай вложил в России не 3,6 миллиарда долларов (таковы официальные данные), а 36 миллиардов. К такому выводу пришел Олег Ремыга, руководитель китайского отделения российской бизнес-школы «Сколково». Кроме того, китайские инвесторы не менее активно, чем их западные конкуренты, вкладывают свои средства через Кипр и Виргинские острова.Редакционная статья Handelsblatt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, инвестиции География: Россия — статья прочитана 103 раза Комментарии