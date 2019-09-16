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На Украине предсказали полный развал тяжелой промышленности



Тяжелая промышленность Незалежной не перенесет налоговых изменений, вводимых Верховной радой. Об этом сообщает ПОЛИТЭКСПЕРТ со ссылкой на Федеральное агентство новостей и украинского политолога Евгения Голышкина.

О том, что украинские политики умышленно губят тяжелую промышленность в стране, ранее заявил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков. Изменения в системе налогообложения приведут к росту налогов примерно в пять раз, что сделает тяжелую промышленность абсолютно нерентабельной. Налоговые платежи на Украине будут превышать отчисления российских аналогичных предприятий примерно в 10 раз.
Ситуацию с налогообложением объяснил украинский политолог Евгений Голышкин. По словам специалиста, новые законы ставят целью намеренное уничтожение промышленности на территории Украины, так как у западных партнеров по поводу Незалежной есть свои собственные планы. Как заявляет эксперт, ЕС и США не собираются строить на украинской земле общество глобального благоденствия, ведь они преследуют, как бы это неожиданно ни звучало, сугубо собственные интересы.

Как считает Голышкин, ключевые мировые игроки стремятся к созданию из стран бывшего СССР государств с полным отсутствием тяжелой промышленности. Эти земли будут использоваться в качестве источника дешевой, но при этом квалифицированной рабочей силы.  

«Печальна участь украинской тяжелой промышленности при сохранении нынешнего неолиберального политического и экономического курса страны», – подчеркнул экономист.

Множество факторов говорит о том, что в данном случае специалист прав. После переворота 2014-го года события все быстрее и быстрее стремятся к тому, чтобы озвученный план по превращению страны в «поставщика человечины» был реализован. Однако на данный момент предугадать события на Незалежной все труднее. По мнению некоторых украинцев, реинтеграция Донбасса приведет в полному развалу страны.
politexpert.net
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: банкротство, инвестиции, машинострение
География: Украина
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добавлена сегодня, 16 сентября, 10:00

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