Загрузка... Трамп объявил о гибели сына бин Ладена в результате операции США 🔊 Воспроизвести CIA



Президент Дональд Трамп подтвердил, что Хамза бин Ладен, сын и наследник основателя "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена, был убит в ходе операции в США. Время и место операции не уточняется. За информацию о Хамзе бен Ладене США назначили награду в 1 млн долларов, сообщает



"Хамза бин Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды" и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе контртеррористической операции Соединенных Штатов в афганско-пакистанском регионе", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.



"Утрата Хамзы бин Ладена не только лишает "Аль-Каиду" фигуры с важными лидерскими навыками и символической связью с его отцом, но и подрывает оперативную деятельность этой группы", - сказано в заявлении. В нем не уточняются время операции, где именно она была проведена и другие подробности. Президент Дональд Трамп подтвердил, что Хамза бин Ладен, сын и наследник основателя "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена, был убит в ходе операции в США. Время и место операции не уточняется. За информацию о Хамзе бен Ладене США назначили награду в 1 млн долларов, сообщает ВВС "Хамза бин Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды" и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе контртеррористической операции Соединенных Штатов в афганско-пакистанском регионе", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом."Утрата Хамзы бин Ладена не только лишает "Аль-Каиду" фигуры с важными лидерскими навыками и символической связью с его отцом, но и подрывает оперативную деятельность этой группы", - сказано в заявлении. В нем не уточняются время операции, где именно она была проведена и другие подробности. Летом американские СМИ сообщали со ссылкой на источники в разведке, что сын бин Ладена был убит в результате авиаудара.



По данным СМИ, его отец Усама бин Ладен был убит во время спецоперации американских "морских котиков" в Пакистане в мае 2011 года. Операция была лично санкционирована Бараком Обамой, который тогда занимал пост президента США.



Министр обороны Марк Эспер подтвердил факт гибели Хамзы бин Ладена в конце августа этого года, однако ни президент Трамп, ни другие высокопоставленные члены его администрации ранее не высказывались по этому поводу.



Хамза бин Ладен в 2015 году распространил видеообращение с призывом к продолжению "священной войны с неверными" и новым атакам на США и другие страны. Предположительно тогда ему было около 30 лет.



Сын бин Ладена (один из многих - считается, что у лидера "Аль-Каиды" было 13 сыновей, но Хамзу бин Ладена он выделял особо) был внесен в международный список подозреваемых в терроризме.



В феврале этого года госдепартамент США, объявляя награду в размере 1 млн долларов за информацию о его местонахождении, сообщил, что Хамза бин Ладен - лидер движения "Аль-Каида" (организация запрещена в России).



Исламистская террористическая сеть, которая организовала атаки на американские города 11 сентября 2001 года, подрыв американских кораблей и сотни терактов в Европе, Ираке, Египте и других частях мира, потеряла значительную долю своего влияния, когда появилась группировка "Исламское государство" (запрещенна в России).



Американские спецназовцы, по сообщениям, обнаружили видеозапись бракосочетания Хамзы бин Ладена с дочерью другого лидера "Аль-Каиды" - Абдуллы Ахмеда Абдуллы, он же Абу Мухаммад аль-Масри, который хорошо известен ЦРУ по терактам в посольствах США в Танзании и Кении, осуществленным в 1998 году. Свадьбу - опять же, предположительно - сыграли в Иране.



Сын, взращенный в ненависти к Америке



Крис Баклер, корреспондент Би-би-си:



"О Хамзе бин Ладене американцам известно крайне мало - они даже не знают точно, сколько ему лет. Спецслужбы искали его в Афганистане, Пакистане или Иране, но даже не могли с уверенностью назвать страну, где он был.



Награда в миллион долларов за любую информацию, которая приведет к поимке Хамзы бин Ладена, показывала не только и не столько степень его опасности как организатора террора, но и огромное символическое значение, которое по прежнему придается бренду "Аль-Каиды" и ее пропагандистской машине.



Хамза был еще ребенком, когда его отец планировал атаки 11 сентября, но как гласит популярная среди экстремистов легенда, уже тогда он стоял плечом к плечу с отцом и помогал ему.



Он был воспитан в ненависти к Америке, и жажда мести за отца, убитого американским спецназом и сброшенного в море, неизбежно должна была стать его главным мотивом.



Его видеоролики с призывами нападать на Америку, Израиль и их союзников широко распространялись в сети. Он становился новым голосом "Аль-Каиды".



Официальное подтверждение его смерти означает, что этот голос замолчал. Однако угроза реванша террористической организации, которая наводила ужас на весь мир и совершила самые кровавые теракты в истории, не исчезнет". Загрузка... bbc.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: терроризм, смерть, бен Ладен, сын — статья прочитана 155 раз Комментарии