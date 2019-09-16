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Украина хочет вместе с Беларусью соединить два моря
Украина рассматривает возможность объединения водных путей от Черного до Балтийского моря. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 14 сентября во время выступления на конференции YES, передает БЕЛСАТ со ссылкой на УНН.
«Нам нужно объединить Балтийское и Черное моря», – сказал украинский премьер.
Для этого, по его словам, нужно договориться с Беларусью и с Польшей, с которыми надо выстраивать нормальные отношения.
Разговоры о водном пути Е-40, который должен соединить Черное и Балтийское моря через три страны: Украину, Беларусь и Польшу, ведутся не первый год.
Вместе с тем экологи заявляют, что это может нанести роковой ущерб экосистемам Беларуси, Польши и Украины.
belsat.eu
Ключевые слова: маршрут, море, Черное, Балтийское
География: Украина
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