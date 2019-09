Украина хочет вместе с Беларусью соединить два моря 🔊 Воспроизвести Алексей Гончарук во время конференции YES. Фото: kmu.gov.ua



Украина рассматривает возможность объединения водных путей от Черного до Балтийского моря. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 14 сентября во время выступления на конференции YES, передает



«Нам нужно объединить Балтийское и Черное моря», – сказал украинский премьер.



Для этого, по его словам, нужно договориться с Беларусью и с Польшей, с которыми надо выстраивать нормальные отношения.



Разговоры о водном пути Е-40, который должен соединить Черное и Балтийское моря через три страны: Украину, Беларусь и Польшу, ведутся не первый год.



