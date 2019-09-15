Думы и странствия поэта 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсском Доме национальных общин в прошедший четверг состоялась презентация новой книги стихов и прозы поэта и прозаика Галины Ивановой под названием "Дум и странствий карусель".



Мероприятие прошло при многочисленном участии зрителей, чему свидетельством стало целое "море" цветов, вручённых ей благодарными слушателями.



Присутствовали руководители почти всех поэтических клубов и литературных обществ, в которых Галина Иванова состоит. Среди почётных гостей были: доктор гуманитарных наук, поэт Эляна Суодене, руководитель клуба «Светоч» Дома учителя Грета Федорченко, председатель РО МАПП Лев Месенгисер, редактор РО МАПП Эльвира Поздняя, руководитель Гильдии «Вингис» Онуте Кулбокене, редактор ЛО «Логос» Сергей Лавров, руководитель клуба «Десидерия» Людмила Хорошилова, поэты, приехавшие из Каунаса, а также многие талантливые поэты из Вильнюса. Мероприятие прошло при многочисленном участии зрителей, чему свидетельством стало целое "море" цветов, вручённых ей благодарными слушателями.Присутствовали руководители почти всех поэтических клубов и литературных обществ, в которых Галина Иванова состоит. Среди почётных гостей были: доктор гуманитарных наук, поэт Эляна Суодене, руководитель клуба «Светоч» Дома учителя Грета Федорченко, председатель РО МАПП Лев Месенгисер, редактор РО МАПП Эльвира Поздняя, руководитель Гильдии «Вингис» Онуте Кулбокене, редактор ЛО «Логос» Сергей Лавров, руководитель клуба «Десидерия» Людмила Хорошилова, поэты, приехавшие из Каунаса, а также многие талантливые поэты из Вильнюса.



Галина Иванова в свою очередь выразила безмерную благодарность всем присутствующим на презентации её новой книги за тёплое, сердечное и благожелательное отношение к ней как к поэту и прозаику - автору представленной книги, так и просто, как человеку, наделённому энергией, активной жизненной позицией, желанием оказывать поддержку и помощь в работе поэтических клубов.



В процессе презентации Г.Иванова декламировала свои авторские стихотворения и отрывки из прозы, опубликованные в её новой книге, рассказывала о начале своего творческого пути, о достигнутых успехах и планах на будущее.



Вечер разнообразили музыкальные выступления исполнителя песен под гитару, композитора, сочинителя музыки ко многим стихам, певца, обладающего прекрасным бархатным баритоном, Марка Подолинского.



Каждый из руководителей клубов высказал в адрес поэта и прозаика Галины Ивановой тёплые слова приветствия, благодарности за деятельное участие в работе клубов, напутствия на дальнейшее плодотворное творчество на ниве стихотворчества и журналистики.Галина Иванова в свою очередь выразила безмерную благодарность всем присутствующим на презентации её новой книги за тёплое, сердечное и благожелательное отношение к ней как к поэту и прозаику - автору представленной книги, так и просто, как человеку, наделённому энергией, активной жизненной позицией, желанием оказывать поддержку и помощь в работе поэтических клубов.В процессе презентации Г.Иванова декламировала свои авторские стихотворения и отрывки из прозы, опубликованные в её новой книге, рассказывала о начале своего творческого пути, о достигнутых успехах и планах на будущее.Вечер разнообразили музыкальные выступления исполнителя песен под гитару, композитора, сочинителя музыки ко многим стихам, певца, обладающего прекрасным бархатным баритоном, Марка Подолинского. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: презентация, Дом национальных общин, Галина Иванова, "Дум и странствий карусель" География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 165 раз Комментарии