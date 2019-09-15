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В Минске победила Европа

Фото: www.europe-usa.com


Сборная Европы победила команду США по итогам матчевой легкоатлетической встречи, проходившей на прошлой неделе в Минске.

Всего европейцы набрали 724,5 очка, американцы - 601,5. В каждом виде программы выступили по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), соревнования прошли в 37 видах.

Победитель каждого соревнования принёс своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммировались в общем зачёте.

Американцы выиграли 20 дисциплин из 37, европейцы - 17, при этом европейцы 26 раз из 37 занимали вторые места.
В составе европейской команды было 14 белорусских спортсменов. Они внесли немалый вклад в общую победу. В частности, лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).

В составе сборной Европы было также шестеро россиян, которые выступали в нейтральном статусе: Мария Ласицкене стала третьей в прыжках в высоту, не сумев одержать победу в соревнованиях впервые с января, Сергей Шубенков стал вторым в забеге на 110 м с барьерами, Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.

Данный старт стал заключительным крупным легкоатлетическим соревнованием этого года перед чемпионатом мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Инф. ТАСС, БелТА

Фото: www.europe-usa.com
Категории: спорт
Ключевые слова: Минск, США, Европа, лёгкая атлетика, матч
География: Белоруссия, Минск
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добавлена сегодня, 15 сентября, 16:00

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