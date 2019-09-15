В Минске победила Европа 🔊 Воспроизвести Фото: www.europe-usa.com



Сборная Европы победила команду США по итогам матчевой легкоатлетической встречи, проходившей на прошлой неделе в Минске.



Всего европейцы набрали 724,5 очка, американцы - 601,5. В каждом виде программы выступили по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), соревнования прошли в 37 видах.



Победитель каждого соревнования принёс своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммировались в общем зачёте.



Американцы выиграли 20 дисциплин из 37, европейцы - 17, при этом европейцы 26 раз из 37 занимали вторые места. Сборная Европы победила команду США по итогам матчевой легкоатлетической встречи, проходившей на прошлой неделе в Минске.Всего европейцы набрали 724,5 очка, американцы - 601,5. В каждом виде программы выступили по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), соревнования прошли в 37 видах.Победитель каждого соревнования принёс своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммировались в общем зачёте.Американцы выиграли 20 дисциплин из 37, европейцы - 17, при этом европейцы 26 раз из 37 занимали вторые места.



В составе сборной Европы было также шестеро россиян, которые выступали в нейтральном статусе: Мария Ласицкене стала третьей в прыжках в высоту, не сумев одержать победу в соревнованиях впервые с января, Сергей Шубенков стал вторым в забеге на 110 м с барьерами, Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.



Данный старт стал заключительным крупным легкоатлетическим соревнованием этого года перед чемпионатом мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.



Инф. ТАСС, БелТА



Фото: www.europe-usa.com В составе европейской команды было 14 белорусских спортсменов. Они внесли немалый вклад в общую победу. В частности, лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).В составе сборной Европы было также шестеро россиян, которые выступали в нейтральном статусе: Мария Ласицкене стала третьей в прыжках в высоту, не сумев одержать победу в соревнованиях впервые с января, Сергей Шубенков стал вторым в забеге на 110 м с барьерами, Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер - седьмой в беге на 400 м.Данный старт стал заключительным крупным легкоатлетическим соревнованием этого года перед чемпионатом мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Категории: спорт Ключевые слова: Минск, США, Европа, лёгкая атлетика, матч География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 91 раз Комментарии