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Американская пловчиха лишена победы на соревнованиях из-за откровенного купальника

Отмечается, что 17-летняя спортсменка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче



Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в заплыве на сто метров на турнире в Аляске из-за откровенного купальника. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации источника, купальный костюм Уиллис нарушал правила к купальнику на спортивных соревнованиях, установленных на Аляске. Судьи решили, что таким образом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам

Отмечается, что девушка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче. Как отмечали в команде спортсменки, Уиллис подвернула купальник для удобства.
ТАСС
Категории: спорт
Ключевые слова: дисквалификация, купальник
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добавлена сегодня, 15 сентября, 14:00

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