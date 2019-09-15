Американская пловчиха лишена победы на соревнованиях из-за откровенного купальника 🔊 Воспроизвести Отмечается, что 17-летняя спортсменка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче







Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в заплыве на сто метров на турнире в Аляске из-за откровенного купальника. Об этом сообщает британская газета



По информации источника, купальный костюм Уиллис нарушал правила к купальнику на спортивных соревнованиях, установленных на Аляске. Судьи решили, что таким образом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам



Отмечается, что девушка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче. Как отмечали в команде спортсменки, Уиллис подвернула купальник для удобства. Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в заплыве на сто метров на турнире в Аляске из-за откровенного купальника. Об этом сообщает британская газета The Sun По информации источника, купальный костюм Уиллис нарушал правила к купальнику на спортивных соревнованиях, установленных на Аляске. Судьи решили, что таким образом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицамОтмечается, что девушка сама подвернула нижнюю часть купальника, сделав его короче. Как отмечали в команде спортсменки, Уиллис подвернула купальник для удобства. ТАСС Категории: спорт Ключевые слова: дисквалификация, купальник — статья прочитана 134 раза Комментарии