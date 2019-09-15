Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Овен



Финансы в наличии будут, но и затраты предстоит немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны денежные поступления.



Телец



В среду и четверг вы можете ожидать новые денежные поступления. Во второй половине недели лучше не перечить начальству, зачем вам лишние проблемы. Командировка в четверг может оказаться удачной и выгодной.



Близнецы Финансы в наличии будут, но и затраты предстоит немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны денежные поступления.В среду и четверг вы можете ожидать новые денежные поступления. Во второй половине недели лучше не перечить начальству, зачем вам лишние проблемы. Командировка в четверг может оказаться удачной и выгодной.



Рак



Неделя стабильна в финансовом плане. Вы можете применить свои способности на практике и весьма успешно в сфере бизнеса. Ваши таланты заметят и оценят. Возможны крупные денежные поступления во второй половине недели.



Лев



Доходы на этой неделе желают оставлять лучшего. Если ваше дело в области финансов связано с риском, откажитесь от него, чтобы не потерять то, что у вас есть. Похоже, стоит задуматься о том, чтобы взять кредит или оформить кредитную карту.



Дева



Финансовое положение стабилизируется. Наибольшая вероятность прибыли прогнозируется в первой половине недели. В среду в ваши деловые планы может вмешаться человеческий фактор. Лучше перенести переговоры или совещание.



Весы



Поступления особо крупных сумм не предвидится, но необходимый минимум у вас будет. В четверг не следует подписывать договоры, заключать контракты, вести важные переговоры. Есть риск обмана и непонимания. Пятница - благоприятный день для операций в сфере недвижимости.



Скорпион



Вы можете удачно найти новый стабильный источник дополнительного заработка. Во вторник благоприятны покупки и приобретения. В четверг возможны крупные денежные поступления. В субботу порадуйте любимого человека дорогим подарком.



Стрелец



Неделя предоставит вам множество возможностей для заработка: торговля, коммерческая деятельность, выгодные поездки. Но не забывайте, что излишества ведут к денежным потерям. Не стоит сорить деньгами и брать кредиты, которые трудно будет отдавать.



Козерог



На этой неделе желательно реально оценить свои финансовые возможности до того, как подписаться под крупной тратой. В среду или четверг возможны денежные потери, однако вы можете рассчитывать на помощь друзей в трудную минуту. В субботу поберегите свой кошелек и не делайте крупных онлайн покупок.



Водолей



Удача будет сопутствовать мелким операциям, а не глобальным проектам. Будьте осторожны в понедельник, в профессиональной сфере будет трудно избежать конфликта. В воскресенье вам представится возможность насладиться плодами своего труда.



Рыбы



На этой неделе вы - желанный гость и гостеприимный хозяин, однако не слишком ли корыстны ваши компаньоны? В понедельник вероятны новые денежные поступления, которые позволят воплотить в жизнь ваши желания. В четверг лучше не ходить в банк – застрянете в очереди.



Источник: belta.by Финансовой стабильности ничего не угрожает. Ваш контракт продлят, может появиться также новый проект и дополнительный источник дохода. Работать придется много. Но это будет интересно и прибыльно.Неделя стабильна в финансовом плане. Вы можете применить свои способности на практике и весьма успешно в сфере бизнеса. Ваши таланты заметят и оценят. Возможны крупные денежные поступления во второй половине недели.Доходы на этой неделе желают оставлять лучшего. Если ваше дело в области финансов связано с риском, откажитесь от него, чтобы не потерять то, что у вас есть. Похоже, стоит задуматься о том, чтобы взять кредит или оформить кредитную карту.Финансовое положение стабилизируется. Наибольшая вероятность прибыли прогнозируется в первой половине недели. В среду в ваши деловые планы может вмешаться человеческий фактор. Лучше перенести переговоры или совещание.Поступления особо крупных сумм не предвидится, но необходимый минимум у вас будет. В четверг не следует подписывать договоры, заключать контракты, вести важные переговоры. Есть риск обмана и непонимания. Пятница - благоприятный день для операций в сфере недвижимости.Вы можете удачно найти новый стабильный источник дополнительного заработка. Во вторник благоприятны покупки и приобретения. В четверг возможны крупные денежные поступления. В субботу порадуйте любимого человека дорогим подарком.Неделя предоставит вам множество возможностей для заработка: торговля, коммерческая деятельность, выгодные поездки. Но не забывайте, что излишества ведут к денежным потерям. Не стоит сорить деньгами и брать кредиты, которые трудно будет отдавать.На этой неделе желательно реально оценить свои финансовые возможности до того, как подписаться под крупной тратой. В среду или четверг возможны денежные потери, однако вы можете рассчитывать на помощь друзей в трудную минуту. В субботу поберегите свой кошелек и не делайте крупных онлайн покупок.Удача будет сопутствовать мелким операциям, а не глобальным проектам. Будьте осторожны в понедельник, в профессиональной сфере будет трудно избежать конфликта. В воскресенье вам представится возможность насладиться плодами своего труда.На этой неделе вы - желанный гость и гостеприимный хозяин, однако не слишком ли корыстны ваши компаньоны? В понедельник вероятны новые денежные поступления, которые позволят воплотить в жизнь ваши желания. В четверг лучше не ходить в банк – застрянете в очереди. Категории: общество Ключевые слова: гороскоп, Гороскоп на неделю — статья прочитана 114 раз Комментарии