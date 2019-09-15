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«Ей осталось жить несколько дней»: Разин оценил шансы Заворотнюк

Фото: globallookpress.com


Продюсер Андрей Разин заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии в больнице. «Ей осталось жить несколько дней. Она сейчас в коме. Без сознания. Туда никого не допускают, кроме мужа», - безаппеляционно заявил Разин.

Продюсер «Ласкового мая» отметил, что впервые узнал о плохом самочувствии актрисы примерно полгода назад от ее коллег. Звезда «Моей прекрасной няни» начала жаловаться на плохое самочувствие. Затем она уехала в Польшу на лечение, но процесс было уже не остановить. Болезнь начала развиваться стремительно и молниеносно.

На днях Разин звонил к врачам в клинику. Они подтвердили, что Заворотнюк находится в искусственной коме. Они-то и сказали ему, что актрисе осталось жить несколько дней. Заворотнюк на данный момент прошла все возможные методы лечения. Но сейчас началась необратимая стадия – отёк мозга. Врачи сказали Разину, что в данной ситуации они бессильны.
Как добавил Разин, сейчас семья Заворотнюк скрывает данные о ее состоянии и их понять можно. Ее ситуацию он сравнил с тем, что была у певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, сообщает www.msn.com со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Категории: культура
Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк
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добавлена сегодня, 15 сентября, 10:10

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