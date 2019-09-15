На пятом этаже вильнюсского отеля «Europa City» открылась выставка картин, созданная семьей художников из белорусского города Лиды.
Выставка под названием «Скарбы роднага краю» показывает памятники архитектуры, памятные места Лидского региона. В Лиде находится более 30 храмов деревянного зодчества XVIII—XIX века.
«Данная выставка необычная, она в некотором роде сакральная. Здесь представлены значимые места, храмы Белоруссии», - отметил куратор выставки Валерий Серёгин.
В экспозицию вошли работы, которые хранятся в частной коллекции семьи из Белоруссии. Картины родились в семье художников Лукьян (Виктора, Татьяны и их дочери Ольги).
«Здесь мы попытались показать любимые сердцу уголки той земли, которая пропитана своими собственными чувствами», - сказала Ольга.
По словам художников, в первую очередь места отбирались по значимости, сначала выбор падал на самые старые и имеющие самую богатую историю храмы.
Стоит отметить, что семья художников - это редко встречаемое явление. «Когда мне было полтора года, родители занимались со мной, за что им особая благодарность. Я ещё не совсем хорошо умела ходить, но рисовать меня уже приучили», - сказала Ольга.
Несмотря на то, что художники из одной семьи, каждый объект они видят по-разному. Поэтому экспозиция интересна разносторонностью взглядов мастеров.
В открытии выставки приняли участие советник по культуре Посольства Республики Беларусь в Литве Ирина Зубко, почётный консул РБ в Клайпеде Николай Логвин, художник и владелец галереи «Juozas Art» Юозас Пранцкевичюс, директор гимназии имени Франциска Скорины Диана Стахнович и др.
«Очень приятно, что выставка несёт позитив и добро. Здесь представлены многим знакомые и родные места. Приятно смотреть на такого рода картины», - отметила Ирина Зубко.
Уникальная выставка будет работать до 27 сентября.
Фото автора
Стоит отметить, что семья художников - это редко встречаемое явление. «Когда мне было полтора года, родители занимались со мной, за что им особая благодарность. Я ещё не совсем хорошо умела ходить, но рисовать меня уже приучили», - сказала Ольга.
Несмотря на то, что художники из одной семьи, каждый объект они видят по-разному. Поэтому экспозиция интересна разносторонностью взглядов мастеров.
В открытии выставки приняли участие советник по культуре Посольства Республики Беларусь в Литве Ирина Зубко, почётный консул РБ в Клайпеде Николай Логвин, художник и владелец галереи «Juozas Art» Юозас Пранцкевичюс, директор гимназии имени Франциска Скорины Диана Стахнович и др.
«Очень приятно, что выставка несёт позитив и добро. Здесь представлены многим знакомые и родные места. Приятно смотреть на такого рода картины», - отметила Ирина Зубко.
Уникальная выставка будет работать до 27 сентября.
Фото автора
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: отель, Валерий Серёгин, «Скарбы роднага краю», Лукьян, «Europa City»