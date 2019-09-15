Любимые сердцу уголки 🔊 Воспроизвести Семья белоруских художников Лукьян







На пятом этаже вильнюсского отеля «Europa City» открылась выставка картин, созданная семьей художников из белорусского города Лиды.



Выставка под названием «Скарбы роднага краю» показывает памятники архитектуры, памятные места Лидского региона. В Лиде находится более 30 храмов деревянного зодчества XVIII—XIX века.



«Данная выставка необычная, она в некотором роде сакральная. Здесь представлены значимые места, храмы Белоруссии», - отметил куратор выставки Валерий Серёгин.



В экспозицию вошли работы, которые хранятся в частной коллекции семьи из Белоруссии. Картины родились в семье художников Лукьян (Виктора, Татьяны и их дочери Ольги).



«Здесь мы попытались показать любимые сердцу уголки той земли, которая пропитана своими собственными чувствами», - сказала Ольга. Выставка под названием «Скарбы роднага краю» показывает памятники архитектуры, памятные места Лидского региона. В Лиде находится более 30 храмов деревянного зодчества XVIII—XIX века.«Данная выставка необычная, она в некотором роде сакральная. Здесь представлены значимые места, храмы Белоруссии», - отметил куратор выставки Валерий Серёгин.В экспозицию вошли работы, которые хранятся в частной коллекции семьи из Белоруссии. Картины родились в семье художников Лукьян (Виктора, Татьяны и их дочери Ольги).«Здесь мы попытались показать любимые сердцу уголки той земли, которая пропитана своими собственными чувствами», - сказала Ольга.



Стоит отметить, что семья художников - это редко встречаемое явление. «Когда мне было полтора года, родители занимались со мной, за что им особая благодарность. Я ещё не совсем хорошо умела ходить, но рисовать меня уже приучили», - сказала Ольга.



Несмотря на то, что художники из одной семьи, каждый объект они видят по-разному. Поэтому экспозиция интересна разносторонностью взглядов мастеров.



В открытии выставки приняли участие советник по культуре Посольства Республики Беларусь в Литве Ирина Зубко, почётный консул РБ в Клайпеде Николай Логвин, художник и владелец галереи «Juozas Art» Юозас Пранцкевичюс, директор гимназии имени Франциска Скорины Диана Стахнович и др.



«Очень приятно, что выставка несёт позитив и добро. Здесь представлены многим знакомые и родные места. Приятно смотреть на такого рода картины», - отметила Ирина Зубко.



Уникальная выставка будет работать до 27 сентября.



Фото автора



По словам художников, в первую очередь места отбирались по значимости, сначала выбор падал на самые старые и имеющие самую богатую историю храмы.Стоит отметить, что семья художников - это редко встречаемое явление. «Когда мне было полтора года, родители занимались со мной, за что им особая благодарность. Я ещё не совсем хорошо умела ходить, но рисовать меня уже приучили», - сказала Ольга.Несмотря на то, что художники из одной семьи, каждый объект они видят по-разному. Поэтому экспозиция интересна разносторонностью взглядов мастеров.В открытии выставки приняли участие советник по культуре Посольства Республики Беларусь в Литве Ирина Зубко, почётный консул РБ в Клайпеде Николай Логвин, художник и владелец галереи «Juozas Art» Юозас Пранцкевичюс, директор гимназии имени Франциска Скорины Диана Стахнович и др.«Очень приятно, что выставка несёт позитив и добро. Здесь представлены многим знакомые и родные места. Приятно смотреть на такого рода картины», - отметила Ирина Зубко.Уникальная выставка будет работать до 27 сентября. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: отель, Валерий Серёгин, «Скарбы роднага краю», Лукьян, «Europa City» — статья прочитана 154 раза Комментарии