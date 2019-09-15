Захватывающий театральный квест - «Дядя Ваня» 🔊 Воспроизвести Фото: www.rusudrama.lt







В литературном музее А.С.Пушкина в Маркучяй (Вильнюс) прошла уникальная премьера иммерсивного спектакля Русского драматического театра Литвы (Иммерсивность - эффект присутствия, погружения).



Молодому режиссеру Тадасу Монтримасу удалось сломать скучные стереотипы и, в то же время, филигранно сохранить и передать напряженную чеховскую драматургию.



- Есть возможность сегодня вечером посмотреть «Дядю Ваню». Хотите составить компанию?



Если Вы с огромным удовольствием без раздумий согласитесь, Вы уже заслужили толику моего уважения, потому что я, к своему стыду, согласилась с неохотой. Положительный ответ я дала только благодаря необычному месту, где проходил спектакль. В литературном музее А.С.Пушкина в Маркучяй (Вильнюс) прошла уникальная премьера иммерсивного спектакля Русского драматического театра Литвы (Иммерсивность - эффект присутствия, погружения).Молодому режиссеру Тадасу Монтримасу удалось сломать скучные стереотипы и, в то же время, филигранно сохранить и передать напряженную чеховскую драматургию.Если Вы с огромным удовольствием без раздумий согласитесь, Вы уже заслужили толику моего уважения, потому что я, к своему стыду, согласилась с неохотой. Положительный ответ я дала только благодаря необычному месту, где проходил спектакль.



Повторюсь, спектакль проходил в Маркучяй, в музее Пушкина. Нас, зрителей разбили на несколько групп, снабдили безликими масками, создающими иллюзию бестелесности, чтобы мы могли перенестись на сто лет назад в атмосферу дома некой семьи.



Фото: www.rusudrama.lt







И музей перестал быть декорацией, а спектакль – спектаклем, каким мы привыкли его видеть. Мы переходим из сада в дом, из комнаты в комнату и становимся свидетелями самой настоящей будничной жизни.



Пасмурный осенний вечер. В саду сервирован для чая стол. У самовара хлопочет старая нянька.



В доме скрипит пол. Мягкий, подрагивающий свет от свечей. Мы, зрители, лишь часть дома. Рядом с нами люди любят, страдают, ссорятся и вовлекают нас в водоворот своих страстей. Мимо пробегает, задевая нас локотком или подолом платья, несчастная влюбленная Сонечка. А вот мы уже попадаем под очарование красавицы Елены Сергеевны, что борется с искушением. Вздрагиваем от выстрелов взбешенного Войницкого. А призрак покойной жены профессора (единственной по замыслу режиссера, которая видит зрителей и общается с нами) завораживает и слегка пугает. Смех, шепот, крики, слезы, поцелуи... Диалоги и взгляды накаляют воздух грозовым электричеством. Настоящая театральная магия.И заканчивается все под открытым ночным небом, по-чеховски недосказанной грустной нотой несбывшихся надежд и разбитых иллюзий.



Спектакль окончен. Стихли аплодисменты. Зрители спускаются по тропинкам, делясь впечатлениями и наслаждаясь теплым вечером. Я же думала о том, что такой спектакль определенно будет интересен молодому поколению, в т.ч. моим уже взрослым детям.



И последняя мысль: «А что там в классической пьесе? Надо перечитать...»



Фото: www.rusudrama.lt







Позитивный, молодой и талантливый актер и режиссер Тадас Монтримас. Закончил Литовскую академию музыки и театра (проф.Йонас Вайткус), затем Школу-студию МХАТ. Снимался в фильмах и сериалах, режиссер 16-ти спектаклей. Верит в высшее провидение. Волею судьбы в 2016 г.оказался в Улан-Уде, где поставил несколько спектаклей. Изучая русский язык и постигая русскую душу, сдержанный Тадас избавился от культурного шока повсеместного славянского теплого отношения. Очень серьезно относится к классической литературе, поэтому отложил Толстого, у которого самый большой словарный запас среди писателей, «на потом», а сейчас накапливает свой личный словарный запас. Не смотрит экранизации любимых книг, если собственная картинка лучше. Считает: «Пусть лучше смотрят те, которые не читали».



«Дядя Ваня» не первый иммерсивный спектакль, поставленный Тадасом. Ранее были очень удачные спектакли в России и Венгрии. Поэтому решил ознакомить литовскую публику с «другим театром».



Не пропустите!



Очередной спектакль «Дядя Ваня» состоится 1 октября в 18 часов в литературном музее А.С.Пушкина в Маркучяй. Сразу оговорюсь, что люблю произведения Антона Павловича Чехова. Но пьесы о рефлексирующей интеллигенции, которая говорит одно, делает другое, а думает третье, навевают скуку. Фальшивые интонации, тягость внутренней пустоты, винегрет из лености и трудолюбия, амбиций и потребительства и, конечно, пустые рассуждения: «Надо, господа, дело делать! Надо дело делать!». Всё это оставляет у меня депрессивное впечатление. Но то, что нам представил спектакль Русского драматического театра Литвы, поменялo мой ассоциативный ряд, скорее всего, навсегда.Повторюсь, спектакль проходил в Маркучяй, в музее Пушкина. Нас, зрителей разбили на несколько групп, снабдили безликими масками, создающими иллюзию бестелесности, чтобы мы могли перенестись на сто лет назад в атмосферу дома некой семьи.И музей перестал быть декорацией, а спектакль – спектаклем, каким мы привыкли его видеть. Мы переходим из сада в дом, из комнаты в комнату и становимся свидетелями самой настоящей будничной жизни.Пасмурный осенний вечер. В саду сервирован для чая стол. У самовара хлопочет старая нянька.В доме скрипит пол. Мягкий, подрагивающий свет от свечей. Мы, зрители, лишь часть дома. Рядом с нами люди любят, страдают, ссорятся и вовлекают нас в водоворот своих страстей. Мимо пробегает, задевая нас локотком или подолом платья, несчастная влюбленная Сонечка. А вот мы уже попадаем под очарование красавицы Елены Сергеевны, что борется с искушением. Вздрагиваем от выстрелов взбешенного Войницкого. А призрак покойной жены профессора (единственной по замыслу режиссера, которая видит зрителей и общается с нами) завораживает и слегка пугает. Смех, шепот, крики, слезы, поцелуи... Диалоги и взгляды накаляют воздух грозовым электричеством. Настоящая театральная магия.И заканчивается все под открытым ночным небом, по-чеховски недосказанной грустной нотой несбывшихся надежд и разбитых иллюзий.Спектакль окончен. Стихли аплодисменты. Зрители спускаются по тропинкам, делясь впечатлениями и наслаждаясь теплым вечером. Я же думала о том, что такой спектакль определенно будет интересен молодому поколению, в т.ч. моим уже взрослым детям.И последняя мысль: «А что там в классической пьесе? Надо перечитать...»Позитивный, молодой и талантливый актер и режиссер Тадас Монтримас. Закончил Литовскую академию музыки и театра (проф.Йонас Вайткус), затем Школу-студию МХАТ. Снимался в фильмах и сериалах, режиссер 16-ти спектаклей. Верит в высшее провидение. Волею судьбы в 2016 г.оказался в Улан-Уде, где поставил несколько спектаклей. Изучая русский язык и постигая русскую душу, сдержанный Тадас избавился от культурного шока повсеместного славянского теплого отношения. Очень серьезно относится к классической литературе, поэтому отложил Толстого, у которого самый большой словарный запас среди писателей, «на потом», а сейчас накапливает свой личный словарный запас. Не смотрит экранизации любимых книг, если собственная картинка лучше. Считает: «Пусть лучше смотрят те, которые не читали».«Дядя Ваня» не первый иммерсивный спектакль, поставленный Тадасом. Ранее были очень удачные спектакли в России и Венгрии. Поэтому решил ознакомить литовскую публику с «другим театром».Не пропустите!Очередной спектакль «Дядя Ваня» состоится 1 октября в 18 часов в литературном музее А.С.Пушкина в Маркучяй. Инна БЕЛОУСОВА , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, Тадас Монтримас, «Дядя Ваня» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 128 раз Комментарии