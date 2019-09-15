Как на разминке

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Действующий чемпион Литвы вернулся в отечественный чемпионат после продолжительной паузы, вызванной удачным выступлением в еврокубках, и легко взял «свои» три очка в Клайпеде.



Главный конкурент «Судувы» в борьбе за золотые медали с такой же лёгкостью у себя дома одолел гостей из Панявежиса.



Разминка закончилась. Теперь лидеров в следующем туре ждут гораздо более серьёзные испытания.



Чемпионат Литвы по футболу-2019



23-й тур



«Атлантас» (Клайпеда) – «Судува» (Мариямполе) – 0:4 (голы: П.Голубицкас, 22, 27, Й.Тадич, 37, С.Керла, 63). 250 зрителей.



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Панявежис» - 5:0 (В.Перес, 30 – с пен., Т.Киш, 61, 68, Л.Антал, 84, М.Варейка, 87). 400 зрителей. Главный конкурент «Судувы» в борьбе за золотые медали с такой же лёгкостью у себя дома одолел гостей из Панявежиса.Разминка закончилась. Теперь лидеров в следующем туре ждут гораздо более серьёзные испытания.«Атлантас» (Клайпеда) – «Судува» (Мариямполе) – 0:4 (голы: П.Голубицкас, 22, 27, Й.Тадич, 37, С.Керла, 63). 250 зрителей.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Панявежис» - 5:0 (В.Перес, 30 – с пен., Т.Киш, 61, 68, Л.Антал, 84, М.Варейка, 87). 400 зрителей. «Паланга» – «Кауно Жальгирис» – 2:3 (Г.Дяквнишвили, 3, Я.Н’Горан, 51, с пенальти – Д.Матулявичюс, 15, 78, А.Климавичюс, 48). Незабитый пенальти: Й.Юрьевич, 41 – «Паланга». 150 зрителей.



«Стумбрас» (Каунас) – «Ритеряй» (Вильнюс) – 0:3 (техническое поражение).



Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 18 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 12, 3-4. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), 4. Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.



Турнирное положение: 1. «Жальгирис» - 55 очков (после 22 игр), 2. «Судува» - 48 (19), 3. «Кауно Жальгирис» - 39 (23), 4. «Ритеряй» – 38 (22), 5. «Панявежис» - 29 (23), 6. «Атлантас» - 19 (23), 7. «Стумбрас» - 15 (23), 8. «Паланга» - 13 (23).



В 24-м туре на 21 сентября запланированы следующие встречи: «Ритеряй» - «Жальгирис» и «Кауно Жальгирис» - «Судува», а на 24 сентября назначен матч 19 тура «Панявежис» - «Судува».



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, "Судува", чемпионат, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 137 раз Комментарии