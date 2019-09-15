Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти 🔊 Воспроизвести



Саудовская Аравия терпит огромные убытки из-за атак беспилотников на нефтезаводы. Производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день, это половина текущего объема добычи королевства. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы, сообщает Саудовская Аравия терпит огромные убытки из-за атак беспилотников на нефтезаводы. Производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день, это половина текущего объема добычи королевства. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы, сообщает Saudi Aramco была вынуждена сократить добычу на 5 миллионов баррелей в день в качестве меры предосторожности. Это половина суточного объема.



Удар дрона подчеркивает уязвимость сети месторождений, трубопроводов и портов королевства, которое поставляют 10% мировой нефти, пишет Bloomberg.



Длительное отключение электроэнергии на заводе в Абкайке, где сырая нефть с нескольких крупнейших нефтяных месторождений страны обрабатывается перед отправкой в экспортные терминалы, может привести к потрясению на мировых энергетических рынках, отмечает издание.



«Абкайк является сердцем системы, и там случился сердечный приступ», — приводит Bloomberg слова наблюдателя в ОПЕК и консультанта IHS Markit Роджера Дайвана.



Установка подготовки нефти в Абкайке расположена в 60 км от города Дахран и может перерабатывать до 7 млн т баррелей сырья в сутки. Комплекс в Хурайсе расположен в 160 км от Эр-Рияда. Запасы месторождения там составляют более 20 млрд баррелей нефти.



Saudi Aramco в августе добывала около 9,8 млн баррелей в день. Компания сможет обеспечивать поставки, используя хранилища. Саудовцы держат миллионы баррелей в резервуарах в самом королевстве, а также в трех стратегических местах по всему миру: это Роттердам в Нидерландах, Окинава в Японии и Сиди Керир на средиземноморском побережье Египта. Производство нефти в Саудовской Аравии в 2018 году составило 10,5 млн барр. /сутки, экспорт — 7,4 млн барр. /сутки, следует из отчета BP.



Напомним, Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Она полностью принадлежит правительству Саудовской Аравии. В 2018 году Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире.



Спутниковая фотография, сделанная NASA, показала огромный дымовой шлейф, простирающийся более чем на 50 миль от Абкайка. Нападения были совершены с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.



Атаки спровоцировали возгорания, однако в настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль. Хуситы также заявили, что намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты.



«Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», — предупредил представитель хуситов Яхья Сари.



С августа 2014 года Йемен превратился в арену конфликта между правительственными силами и мятежниками-хуситами — движением «Ансар Аллах». В активную фазу противостояние перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.



Получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, а затем и Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.



С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.



Специальный посланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил обеспокоенность из-за атак хуситов и призвал стороны проявить сдержанность.



«Спецпосланник ООН по Йемену крайне обеспокоен атаками беспилотников, о которых заявил сегодня «Ансар Аллах», против двух крупных нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Эта военная эскалация вызывает крайнее беспокойство. Специальный посланник призывает все стороны проявить сдержанность и не допускать в дальнейшем инцидентов, которые создают серьезную угрозу региональной безопасности, осложняют и без того хрупкую ситуацию и подвергают опасности политический процесс под руководством ООН», — говорится в заявлении. news.rambler.ru Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нефть, атака, дроны, Саудовская Аравия — статья прочитана 186 раз Комментарии