Что скрывается за энергетическим спором между Вильнюсом и Минском? 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







На минувшей неделе во всех трёх странах Балтии выросли цены на электроэнергию. Связано это с несколькими факторами: это и цены на сырье, и сокращение объемов производства на ветряных электростанциях и т.д. Но в этом контексте интересна и продолжающаяся борьба Вильнюса против Островецкой АЭС.



Вообще, изначально литовское население запугивали неминуемой "ядерной катастрофой". Литовским правительством даже было принято решение о покупке более 4 млн таблеток йода. Немалую роль в этом сыграл и американский сериал "Чернобыль", снятый в Литве.



К слову, сериал содержит достаточное количество ляпов, но с точки зрения пропагандистского кино свою роль он выполнил на все 100%. Вообще, изначально литовское население запугивали неминуемой "ядерной катастрофой". Литовским правительством даже было принято решение о покупке более 4 млн таблеток йода. Немалую роль в этом сыграл и американский сериал "Чернобыль", снятый в Литве.К слову, сериал содержит достаточное количество ляпов, но с точки зрения пропагандистского кино свою роль он выполнил на все 100%. Одна из бросающихся в глаза нестыковок, это ящики водки, которые привезли в палаточный городок. Но дело-то в том, что в те годы в СССР вовсю шла антиалкогольная кампания. Или самоубийство Валерия Легасова. Да, к сожалению, он ушел добровольно из жизни, но не из-за своих слов про Чернобыль.



Там были и другие факторы: смерть его сына, то, что его приставили, но не дали Звезду Героя Соцтруда, также он не был избран в ученый совет Курчатовского института. У этого смелого человека была очень трагичная судьба.



На что ещё обращаешь внимание, - так это то, что не до конца показан масштаб деятельности и героизм ликвидаторов. К примеру, не показаны люди, строившие этот самый бетонный саркофаг в зоне радиоактивного поражения...



Можно долго разбирать этот сериал, особенно с точки зрения его информационной подачи, но есть от него и очевидный плюс. Хотя там и показан Советский Союз как тоталитарное государство, и через весь сюжет проходит мысль, что только там могла произойти такая катастрофа, тем не менее, спасибо сериалу, что он вновь обратил внимание на ликвидаторов и пострадавших при аварии.



Возвращаясь к теме энергетики Литвы, замечу также, что сериал был снят той самой корпорацией НВО, прославившейся за счёт "Игры престолов", чей рейтинг, кстати, "Чернобыль" превзошел. Одно на другое наложилось, и впечатлительные жители Литвы, уже, действительно, готовились к повышению радиационного фона в связи с постройкой белорусской АЭС под боком.



Можно было бы порадоваться, что? несмотря на все уверения экспертов в ее безопасности, литовские власти не дремлют и заботятся о населении страны. Но, к сожалению, все намного прозаичнее. Под всеми заявлениями о "новом Чернобыле" скрывается...просто борьба за энергетический рынок.



Не секрет, что цена за электроэнергию с БелАЭС будет значительно дешевле, чем то, что предлагает LitGrid. Вот и вс`. Проблема в том, что такая категоричная зацикленность Вильнюса просто забирает у него возможности сотрудничества с Минском. Рига и Таллин оказались более дальновидными и не стали разводить бессмысленные баталии.







Так каковы же могут быть последствия такой позиции Литвы? Ну, во-первых, цена, о которой уже сказано. Нет смысла ожидать удешевления оплаты услуг за электроэнергию, скорее наоборот. Во-вторых, не будем отрицать, что отношения Вильнюса и Минска подпорчены этим фактом, а посему, вполне логично, что Белоруссии будет искать для себя более выгодные пути сотрудничества, а это значит, что например, она сделает ставку на Латвию. И если пока для Минска интересны порты как Литвы, так и Латвии, то, собственно, в данной ситуации Белорусcии проще использовать латвийские порты, чем торговаться и выяснять отношения с Литвой. Впрочем, Президент Литвы Г. Науседа это прекрасно понимает. Недаром он проводил закрытое совещание с литовскими политологами, где как раз обсуждались вопросы отношений с Минском.



Однако, у Балтии все ещё есть шанс вырваться из атомных объятий России и Белоруссии. Но случится это не ранее 2025 года, а все это время Вильнюс будет вынужден покупать электричество по высокой цене. Да и потом энергетическое будущее крайне туманно. Под балтийской энергетической свободой подразумевается выход из единого энергетического кольца БРЭЛЛ. По заглавным буквам понятно, что это связь линий электропередач Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.



Страны Балтии активно начали готовиться покинуть систему с 2009 года. Изначально предполагалось, что торжественное прощание с надоевшим постсоветским энергетическим пространством состоится в 2020 году, но потом ЕС перенес этот срок на 2025 год. Более того, если раньше говорилось ещё о бесплатном расставании, то теперь только Литве нужно будет выложить 1,5 миллиарда евро. Это очень солидная сумма для страны... И правительству ничего не остаётся, как просто взять ее из кошельков литовских налогоплательщиков. Но даже если бы вдруг страны Балтии резко передумали, то обратного пути уже нет: механизм запущен. И теперь уже Брюссель указывает Латвии, Литве и Эстонии, что делать.



Примечательно то, что, намереваясь воплотить в жизнь энергетический проект ENTSO-E, Европейский союз продолжает, тем не менее, ввести диалог по энергетике с Россией. Но в этом диалоге не участвуют страны Балтии.



Что тут скажешь. Грустно, очень грустно, что некогда экспортер электроэнергии сначала по указке из ЕС остановил Игналинскую АЭС и стал энергодефицитным государством, вынужденным импортировать электричество. Потом это же государство ввязалось в абсолютно непрагматичный спор вокруг БелАэС. А теперь должно ещё и заплатить за свое желание уйти из БРЭЛЛ. Вот только что ждёт Литву впереди в плане энергетики совсем неясно. Да и вряд ли это сильно заботит умы из Брюсселя. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: БРЭЛЛ, "Чернобыль", БелАЭС — статья прочитана 168 раз Комментарии