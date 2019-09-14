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«Тринадцатый апостол» Русской драмы





74-й сезон Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) 20 сентября начнётся с премьеры спектакля «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах» по произведениям Владимира Маяковского в постановке режиссёра Йонаса Вайткуса.

Сценограф и художник по костюмам – Йонас Арчикаускас, автор музыки и видеопроекций – украинский композитор Олександр Шимко, хореограф – Павел Фокинас. В спектакле будут играть два состава актёров, занята почти вся труппа РДТЛ.

По мнению Й.Вайткуса, интервью с которым на днях опубликовал "Обзор", поэт В.Маяковский, которого называют глашатаем революции, выделяется исключительной смелоcтью, внутренней свободой, верностью своим идеям.

В конце прошлой недели создатели спектакля встретились с журналистами и рассказали, какое уникальное событие ожидает публику.
Работники СМИ смогли также увидеть и то, как спектакль шлифуется во время последних репетиций.

Фоторепортаж с пресс-конференции Виктора Грецкаса, "Обзор"

Йонас Вайткус


Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, премьера, РДТЛ, Владимир Маяковский, 74-й сезон, «Облако в штанах», «Тринадцатый апостол»
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добавлена сегодня, 14 сентября, 15:20

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