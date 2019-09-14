Премьер Украины предложил катарским инвесторам покупать футбольные клубы Украины 🔊 Воспроизвести Фото: ru.uefa.com







Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил на встрече с катарскими инвесторами обратить внимание на украинские футбольные клубы с целью их приобретения, сообщает REGNUM.



«Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить», — заявил украинский премьер-министр на шестнадцатой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), проходившей в Киеве.



По мнению инициатора этой удивительной идеи, хорошим примером катарских инвестиционных вложений в футбол может стать французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», 70% акций которого в 2011 году выкупил фонд Qatar Sports Investments, а в 2012 клуб полностью перешёл к новому владельцу. Сколько из вложенных миллионов смогли "отбить" своим хозяевам футболисты ПСЖ, ни разу не выигравшего в своей новой истории Лигу чемпионов и даже не сыгравшего в ее финале, почему-то не упоминается. «Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить», — заявил украинский премьер-министр на шестнадцатой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), проходившей в Киеве.По мнению инициатора этой удивительной идеи, хорошим примером катарских инвестиционных вложений в футбол может стать французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», 70% акций которого в 2011 году выкупил фонд Qatar Sports Investments, а в 2012 клуб полностью перешёл к новому владельцу. Сколько из вложенных миллионов смогли "отбить" своим хозяевам футболисты ПСЖ, ни разу не выигравшего в своей новой истории Лигу чемпионов и даже не сыгравшего в ее финале, почему-то не упоминается. По мнению Киева, важным моментом катарско-украинской сделки является то, что чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.



Правда, какую здесь можно увидеть связь, трудно сказать.



Как и в том, в чём же выгода для катарцев в покупке украинские клубы. Разве что Ахметов захочет продать катарцам свой "Шахтёр". Но тогда с какого боку тут украинский премьер? Проценты от сделки? Инф. «Обзора», Regnum Категории: спорт Ключевые слова: Украина, футбол, клуб, Катар — статья прочитана 135 раз Комментарии