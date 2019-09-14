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Премьер Украины предложил катарским инвесторам покупать футбольные клубы Украины

Фото: ru.uefa.com




Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил на встрече с катарскими инвесторами обратить внимание на украинские футбольные клубы с целью их приобретения, сообщает REGNUM.

«Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить», — заявил украинский премьер-министр на шестнадцатой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), проходившей в Киеве.

По мнению инициатора этой удивительной идеи, хорошим примером катарских инвестиционных вложений в футбол может стать французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», 70% акций которого в 2011 году выкупил фонд Qatar Sports Investments, а в 2012 клуб полностью перешёл к новому владельцу. Сколько из вложенных миллионов смогли "отбить" своим хозяевам футболисты ПСЖ, ни разу не выигравшего в своей новой истории Лигу чемпионов и даже не сыгравшего в ее финале, почему-то не упоминается.
По мнению Киева, важным моментом катарско-украинской сделки является то, что чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.

Правда, какую здесь можно увидеть связь, трудно сказать.

Как и в том, в чём же выгода для катарцев в покупке украинские клубы. Разве что Ахметов захочет продать катарцам свой "Шахтёр". Но тогда с какого боку тут украинский премьер? Проценты от сделки?
Инф. «Обзора», Regnum
Категории: спорт
Ключевые слова: Украина, футбол, клуб, Катар
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добавлена сегодня, 14 сентября, 14:40

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