Уроки истории /добавлено видео/

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12 сентября 2019 года в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Панорама», прошло заседание «Круглого стола» на тему «Вторая мировая война XX столетия: уроки истории и современность».



Мероприятие проходило по инициативе ветеранской организации «VVKUR» бывшего Вильнюсского военного училища ПВО. На заседание были приглашены люди не равнодушные к истории Второй мировой, но в тоже время имеющие свой взгляд на некоторые аспекты, особенно предпосылки, самой ужасной трагедии в истории человечества.



Следует отметить, что сама организация мероприятия отличалась чёткостью, содержательностью и планомерностью, благодаря ведущему Вячеславу Кострову, который, также являясь историком, в ходе дискуссий высказывал и свои соображения. Мероприятие проходило по инициативе ветеранской организации «VVKUR» бывшего Вильнюсского военного училища ПВО. На заседание были приглашены люди не равнодушные к истории Второй мировой, но в тоже время имеющие свой взгляд на некоторые аспекты, особенно предпосылки, самой ужасной трагедии в истории человечества.Следует отметить, что сама организация мероприятия отличалась чёткостью, содержательностью и планомерностью, благодаря ведущему Вячеславу Кострову, который, также являясь историком, в ходе дискуссий высказывал и свои соображения.



Магистр-докторант истории Валерий Иванов весьма иллюстративно поведал о роли Польши в межвоенный, а особенно в предвоенный период, и предательства Польши её основным союзником – Великобританией.



Председатель ОО «Институт военного наследия» Юриюс Трашкялис представил первый том «Книга памяти. Европа» - альбом захоронений советских солдат в Литве. Один экземпляр книги он преподнёс Юлюсу Декснису.







Юлюс-Лёнгинас Декснис – председатель Республиканского комитета организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции рассказал о своих впечатлениях по самому началу войны, которую он встретил тринадцатилетним подростком в тогда германском Мемеле (Клайпеда).



Сергей Бусарев, историк, коллекционер, рассказал о советских героях-лётчиках, погибших в июле 1944 года и захороненных на Антокольском мемориальном кладбище (Вильнюс).



Секретарь Совета ветеранов Великой Отечественной войны Вайгутис Станчикас поведал о неоднозначном отношении разных слоёв общества Литвы, в том числе и историков, к событиям середины прошлого века и её итогам. Что, к слову, показывает и судьба таблички на здании библиотеки Академии наук.







На минувшем заседании «Круглого стола» за два часа, разумеется, невозможно рассмотреть все нюансы, послужившие предпосылками для чудовищной человеческой катастрофы ХХ века. Остаётся только констатировать, что Вторая мировая война (1.09.1939-2.09.1945) – это война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.



В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80 % населения Земного шара). Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.



И такое не должно повториться НИКОГДА!



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



С вводным докладом выступил председатель Совета ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ Виктор Бондаренко. Основное внимание он уделил Договору о ненападении между Советским Союзом и Германией, а также мифам и реальностям по существованию Секретных протоколов к Договору.Магистр-докторант истории Валерий Иванов весьма иллюстративно поведал о роли Польши в межвоенный, а особенно в предвоенный период, и предательства Польши её основным союзником – Великобританией.Председатель ОО «Институт военного наследия» Юриюс Трашкялис представил первый том «Книга памяти. Европа» - альбом захоронений советских солдат в Литве. Один экземпляр книги он преподнёс Юлюсу Декснису.Юлюс-Лёнгинас Декснис – председатель Республиканского комитета организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции рассказал о своих впечатлениях по самому началу войны, которую он встретил тринадцатилетним подростком в тогда германском Мемеле (Клайпеда).Сергей Бусарев, историк, коллекционер, рассказал о советских героях-лётчиках, погибших в июле 1944 года и захороненных на Антокольском мемориальном кладбище (Вильнюс).Секретарь Совета ветеранов Великой Отечественной войны Вайгутис Станчикас поведал о неоднозначном отношении разных слоёв общества Литвы, в том числе и историков, к событиям середины прошлого века и её итогам. Что, к слову, показывает и судьба таблички на здании библиотеки Академии наук.На минувшем заседании «Круглого стола» за два часа, разумеется, невозможно рассмотреть все нюансы, послужившие предпосылками для чудовищной человеческой катастрофы ХХ века. Остаётся только констатировать, что Вторая мировая война (1.09.1939-2.09.1945) – это война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80 % населения Земного шара). Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.И такое не должно повториться НИКОГДА! Александр ВОЛОСКОВ Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: конференция, вторая мировая война, ВРТУ-ВВКУРЭ, «VVKUR», Виктор Бондаренко — статья прочитана 191 раз Комментарии