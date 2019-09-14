В Вильнюсе началась «Ярмарка народов»

Как уже сообщал "Обзор", вчера, 13 сентября (в пятницу!), в литовской столице была торжественно открыта «Ярмарка народов», которая стала частью большого городского праздника.
Так, вчера вильнюсцы и гости столицы могли стать зрителями концерта «Гданьск в Вильнюсе», с участием группы «Zagan Acoustic», а также концертной программы «Я и ты в Вильнюсе - II», а ещё - мировые хиты «От ретро до рок-н-ролла». Закончился же вечер выступлениями участников Международного фестиваля уличных театров «Мозаика».
Более подробную информацию о нынешних празднествах в Вильнюсе смотрите здесь == >>.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор", сделанный в пятницу, 13-го.
Инф. «Обзора»
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