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В Вильнюсе началась «Ярмарка народов»





Как уже сообщал "Обзор", вчера, 13 сентября (в пятницу!), в литовской столице была торжественно открыта «Ярмарка народов», которая стала частью большого городского праздника.

Так, вчера вильнюсцы и гости столицы могли стать зрителями концерта «Гданьск в Вильнюсе», с участием группы «Zagan Acoustic», а также концертной программы «Я и ты в Вильнюсе - II», а ещё - мировые хиты «От ретро до рок-н-ролла». Закончился же вечер выступлениями участников Международного фестиваля уличных театров «Мозаика».

Более подробную информацию о нынешних празднествах в Вильнюсе смотрите здесь == >>.

Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор", сделанный в пятницу, 13-го.




Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: «Ярмарка народов»
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 14 сентября, 12:00

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