Чемпионат сенсаций 🔊 Воспроизвести







В номере, вышедшем в минувший четверг, 12 сентября, «Обзор» успел сообщить о сенсационной победе сборной Аргентины над сборной Сербии в четвертьфинале проходившего в Китае Кубка мира по баскетболу.



ДО этого матча многие специалисты считали, что сербы не только могут составить конкуренцию сборной США, но и обыграть её. И букмекеры своими, благоприятными для сербов коэффициентами лишь подтверждали такой высокий статус нынешней балканской команды.



Но победа Аргентины оказалась цветочками по сравнению с увесистой, размером с арбуз, сенсационной «ягодой» поражением сборной США, которое случилось днём позже.



Одной из главных причин, обеспечивших победу французов в этом матче стало соотношение подборов: 28 – 44 в пользу европейцев. Один Руди Гобер завладел 16 мячами, отскочившими после броска от щита или кольца (7 на чужом и 9 - на своём щите). ДО этого матча многие специалисты считали, что сербы не только могут составить конкуренцию сборной США, но и обыграть её. И букмекеры своими, благоприятными для сербов коэффициентами лишь подтверждали такой высокий статус нынешней балканской команды.Но победа Аргентины оказалась цветочками по сравнению с увесистой, размером с арбуз, сенсационной «ягодой» поражением сборной США, которое случилось днём позже.Одной из главных причин, обеспечивших победу французов в этом матче стало соотношение подборов: 28 – 44 в пользу европейцев. Один Руди Гобер завладел 16 мячами, отскочившими после броска от щита или кольца (7 на чужом и 9 - на своём щите).



Конечно, и до этого было много разговоров о том, что эта сборная США – «не та», но чтобы поход американцев за медалями закончился уже в четвертьфинале!..



Как заметили спортивные статистики, поражение от сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу прервало 58-матчевую победную серию команды США в официальных турнирах. Американцы 13 лет не проигрывали в турнирных встречах, после того как уступили сборной Греции в полуфинале чемпионата мира 2006 года.



По мнению бывшего комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Дэвида Стерна, Международная федерация баскетбола не должна была переносить чемпионаты мира на нечётные годы. Стерн отметил, что теперь ЧМ и Олимпиада идут друг за другом в календаре, что отвращает многих игроков от приезда в сборную.



«ФИБА совершила ошибку, когда перенесла чемпионаты мира на нечётные годы. В результате игроков просят сыграть на чемпионате мира, провести сезон, а потом выступить на Олимпийских играх. Считаю, это заставило многих игроков выбирать между двумя международными турнирами», — приводит слова Стерна championat.com со ссылкой на «The Undefeated».



Но провал сборной США (точнее, его первая серия – потом последовал ещё один «китайский» проигрыш «звёздно-полосатых») не завершил череду сенсационных результатов.



Победу австралийцев над заведомым фаворитом во встрече с чехами, конечно, уже нельзя назвать такой уж большой сенсацией, но всё-таки реализовался наименее вероятный расклад.



Победу испанцев над австралийцами тем более нельзя называть сенсацией, но к своей победе сборная Испании дошла через упорнейший матч, большую часть которого проигрывала, и два (!) овертайма. Сразу после этого поединка многие болельщики сошлись на мнении, что эта встреча была лучшей на нынешнем чемпионате мира. Хотя впереди ещё были матч за третье место и финал (разборки за 5-8 место ушли на второй план, хотя в них продолжала не блистать сборная США).







Кубок мира по баскетболу



Четвертьфинал



Аргентина – Сербия – 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)



Аргентина: Л.Скола (20 очков), Ф.Кампаццо (18), П.Гарино (15),



Сербия: Б.Богданович (21), Н.Бьелица (18), Н.Йокич (16 + 10 подборов).



Испания – Польша – 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20)



Испания: Р.Рубио (19 + 9 передач), Г.Эрнангомес (18), Р.Фернандес (16),



Польша: Э.Дж.Слоутер (19 + 6 передач), А.Вачиньски (15), М.Соколовский (11).



США - Франция – 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)



США: Д.Митчелл (29), М.Смарт (11), К.Уокер (10),



Франция: Э.Фурнье (22), Р.Гобер (21 + 16 подборов), Н. де Коло (18).



Австралия – Чехия – 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22)



Австралия: П.Миллз (24), К.Гоулдинг (14), Э.Богут (10),



Чехия: П.Ауда (21), Т.Саторански (13 + 13 передач), П.Пумпрла (10).







Полуфинал



Аргентина – Франция – 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)



Аргентина: Л.Скола (28), Г.Дек (13), Ф.Кампаццо (12 + 6 передач),



Франция: Ф.Нтиликина (16), Э.Фурнье (16), Н. де Коло (11).



Испания – Австралия – 95:88 2 ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)



Испания: М.Газоль (33 + 6 подборов), Р.Рубио (19 + 7 подборов + 12 передач), С.Льюль (17),



Австралия: П.Миллз (32), Н.Кей (18 + 11 подборов), Э.Богут (12).







Матчи за 5-8 места



Польша – Чехия – 84:94 (23:23, 12:20, 28:21, 21:30)



Польша: А.Вачиньски (22), Э.Д.Слоутер (12 + 10 передач), Д.Кулиг (12 + 7 подборов),



Чехия: В.Грубан (24 + 12 подборов), Т.Саторански (21 + 12 передач), Я.Богачик (21).



Сербия – США – 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21)



Сербия: Б.Богданович (28), В.Лучич (15), В.Мичич (10),



США: Х.Барнс (22), К.Уокер (18 + 8 передач), К.Миддлтон (16). И США впервые после 2002 года уезжают домой без медалей.Конечно, и до этого было много разговоров о том, что эта сборная США – «не та», но чтобы поход американцев за медалями закончился уже в четвертьфинале!..Как заметили спортивные статистики, поражение от сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу прервало 58-матчевую победную серию команды США в официальных турнирах. Американцы 13 лет не проигрывали в турнирных встречах, после того как уступили сборной Греции в полуфинале чемпионата мира 2006 года.По мнению бывшего комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Дэвида Стерна, Международная федерация баскетбола не должна была переносить чемпионаты мира на нечётные годы. Стерн отметил, что теперь ЧМ и Олимпиада идут друг за другом в календаре, что отвращает многих игроков от приезда в сборную.«ФИБА совершила ошибку, когда перенесла чемпионаты мира на нечётные годы. В результате игроков просят сыграть на чемпионате мира, провести сезон, а потом выступить на Олимпийских играх. Считаю, это заставило многих игроков выбирать между двумя международными турнирами», — приводит слова Стерна championat.com со ссылкой на «The Undefeated».Но провал сборной США (точнее, его первая серия – потом последовал ещё один «китайский» проигрыш «звёздно-полосатых») не завершил череду сенсационных результатов.Победу австралийцев над заведомым фаворитом во встрече с чехами, конечно, уже нельзя назвать такой уж большой сенсацией, но всё-таки реализовался наименее вероятный расклад.Победу испанцев над австралийцами тем более нельзя называть сенсацией, но к своей победе сборная Испании дошла через упорнейший матч, большую часть которого проигрывала, и два (!) овертайма. Сразу после этого поединка многие болельщики сошлись на мнении, что эта встреча была лучшей на нынешнем чемпионате мира. Хотя впереди ещё были матч за третье место и финал (разборки за 5-8 место ушли на второй план, хотя в них продолжала не блистать сборная США).Аргентина – Сербия – 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)Л.Скола (20 очков), Ф.Кампаццо (18), П.Гарино (15),Б.Богданович (21), Н.Бьелица (18), Н.Йокич (16 + 10 подборов).Испания – Польша – 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20)Р.Рубио (19 + 9 передач), Г.Эрнангомес (18), Р.Фернандес (16),Э.Дж.Слоутер (19 + 6 передач), А.Вачиньски (15), М.Соколовский (11).США - Франция – 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)Д.Митчелл (29), М.Смарт (11), К.Уокер (10),Э.Фурнье (22), Р.Гобер (21 + 16 подборов), Н. де Коло (18).Австралия – Чехия – 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22)П.Миллз (24), К.Гоулдинг (14), Э.Богут (10),П.Ауда (21), Т.Саторански (13 + 13 передач), П.Пумпрла (10).Аргентина – Франция – 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)Л.Скола (28), Г.Дек (13), Ф.Кампаццо (12 + 6 передач),Ф.Нтиликина (16), Э.Фурнье (16), Н. де Коло (11).Испания – Австралия – 95:88 2 ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)М.Газоль (33 + 6 подборов), Р.Рубио (19 + 7 подборов + 12 передач), С.Льюль (17),П.Миллз (32), Н.Кей (18 + 11 подборов), Э.Богут (12).Польша – Чехия – 84:94 (23:23, 12:20, 28:21, 21:30)А.Вачиньски (22), Э.Д.Слоутер (12 + 10 передач), Д.Кулиг (12 + 7 подборов),В.Грубан (24 + 12 подборов), Т.Саторански (21 + 12 передач), Я.Богачик (21).Сербия – США – 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21)Б.Богданович (28), В.Лучич (15), В.Мичич (10),Х.Барнс (22), К.Уокер (18 + 8 передач), К.Миддлтон (16). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Китай, чемпионат мира, результаты матчей, Кубок мира — статья прочитана 79 раз Комментарии