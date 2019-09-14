Загрузка... СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому 🔊 Воспроизвести



Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с ее "крайне тяжелым" состоянием. Об этом сообщает



В настоящее время врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока актриса находится в таком состоянии.



Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Поклонники артистки обратили внимание, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни. Сама актриса отказалась говорить о своем здоровье с журналистами. При этом она признала, что участвовать в каких-либо мероприятиях не может.



Накануне в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Христов, в свою очередь, заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов. Он не уточнил, когда это произойдет. Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с ее "крайне тяжелым" состоянием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.В настоящее время врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока актриса находится в таком состоянии.Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Поклонники артистки обратили внимание, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни. Сама актриса отказалась говорить о своем здоровье с журналистами. При этом она признала, что участвовать в каких-либо мероприятиях не может.Накануне в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Христов, в свою очередь, заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов. Он не уточнил, когда это произойдет. Загрузка... РИА Новости Категории: культура, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: кома, актриса, болезнь, Заворотнюк География: Россия — статья прочитана 182 раза Комментарии