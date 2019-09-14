В России создано Агентство стратегической безопасности 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: tsargrad.tv



У иностранных частных разведывательных спецслужб и агентств безопасности, таких как Kroll, Strategic Insight Group, Control Risks, GPW, появился серьезный конкурент из России. Для защиты интересов граждан Российской Федерации по всему миру, ветеранами из различных военных и разведывательных организаций создано Агентство стратегической безопасности. Об этом сообщил



директор частного Агентства стратегической безопасности Алексей Шавырин, в недалеком прошлом кадровый офицер известного спецподразделения «Вымпел». У иностранных частных разведывательных спецслужб и агентств безопасности, таких как Kroll, Strategic Insight Group, Control Risks, GPW, появился серьезный конкурент из России. Для защиты интересов граждан Российской Федерации по всему миру, ветеранами из различных военных и разведывательных организаций создано Агентство стратегической безопасности. Об этом сообщил EDAily директор частного Агентства стратегической безопасности Алексей Шавырин, в недалеком прошлом кадровый офицер известного спецподразделения «Вымпел». По его словам, ежегодные потери национальных компаний и частных лиц из-за отсутствия системной поддержки в вопросах экономической безопасности достигают десятков миллиардов долларов. Агентство стратегической безопасности защитит бизнес россиян от международных мафиозных структур, промышленного шпионажа, обеспечит сохранность активов и инвестиций, проведет деловую и финансовую разведку, поможет компаниям из РФ и стран ЕАЭС лоббировать и продвигать системные экономические интересы и защищать репутацию более чем в пятидесяти странах мира.



В отличие от иностранцев, давно использующих для защиты своих интересов возможности частных спецслужб, российские граждане только сейчас получили «волшебную палочку» в виде АСБ и инфраструктуры агентства с собственными банковскими, финансовыми и инвестиционными инструментами. На базе АСБ открыт полнофункциональный российский Центр стратегического анализа и управления проектами, что стало «сюрпризом» для иностранных частных разведывательных организаций типа Stratfor, RAND, Chatham House, Bruegel, PIIE и других, использующих в своей работе гибридные технологии и бывших монополистами в области геополитической разведки и прогнозирования.



Бизнес, частные лица и государственные служащие, являющиеся резидентами России, могут воспользоваться услугами Агентства стратегической безопасности для защиты от рейдеров, коррумпированных чиновников и сотрудников силовых структур, а также любых организованных преступных группировок, в том числе этнических. eadaily.com/ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: бизнес, защита, граждане, АСБ, спецподразделение География: Россия — статья прочитана 175 раз Комментарии