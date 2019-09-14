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Sony презентовала телевизор за 5 миллионов долларов



Пользователь сможет самостоятельно создавать экраны разного размера и разрешения, как в конструкции LEGO, сообщает spbdnevnik.ru

Телеэкран Crystal LED от компании Sony, который ранее был представлен как новинка для кинопрокатчиков, теперь, как выяснилось, будут продавать и обычным покупателям. Такой кинотеатр можно установить и дома, сообщает издание «Машины и Механизмы».

Новинка представляет собой панель с разрешением 16K и шириной в 20 метров. Технология Sony Crystal LED применяет microLED-модули, размер каждого составляет 16×18 дюймов при разрешении 360×360 и три крошечных светодиода для каждого пикселя.

«Технология работает подобно OLED, но обеспечивает чрезвычайно высокую яркость, 10-битную шкалу серого, очень точную цветопередачу и «захватывающее» 3D», – отметили в пресс-релизе Sony.

Преимущество заключается в том, что пользователь сможет самостоятельно создавать экраны разного размера и разрешения. Это конструкция похожа на LEGO, но и стоит она соответственно – около 10 тысяч долларов за каждую составляющую. А весь телевизор-кинотеатр будет стоить около 5 миллионов долларов. Информация о том, когда такие экраны можно будет купить, появится позднее.
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spbdnevnik.ru
Категории: в мире, технологии
Ключевые слова: цена, телевизор, размер, Sony
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добавлена сегодня, 14 сентября, 18:20

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