Загрузка... Пропавшего 22 года назад мужчину нашли на карте Google 🔊 Воспроизвести NATIONAL MISSING AND UNIDENTIFIED PERSONS SYSTEM Image caption 40-летний Уильям Молдт пропал 7 ноября 1997 года



Останки мужчины, пропавшего без вести более 20 лет назад во Флориде, нашли в затопленном автомобиле, который виден на карте Google, сообщает



40-летний Уильям Молдт пропал 7 ноября 1997 года. Он не вернулся домой из ночного клуба. Полиция начала расследование, которое ни к чему не привело.



В конце августа этого года в полицию сообщили, что во Флориде, неподалеку от городка Веллингтон в пруду был найден автомобиль.



Когда машину достали из воды, в ней оказался человеческий скелет. Спустя неделю было установлено, что останки принадлежат Уильяму Молдту. Останки мужчины, пропавшего без вести более 20 лет назад во Флориде, нашли в затопленном автомобиле, который виден на карте Google, сообщает ВВС 40-летний Уильям Молдт пропал 7 ноября 1997 года. Он не вернулся домой из ночного клуба. Полиция начала расследование, которое ни к чему не привело.В конце августа этого года в полицию сообщили, что во Флориде, неподалеку от городка Веллингтон в пруду был найден автомобиль.Когда машину достали из воды, в ней оказался человеческий скелет. Спустя неделю было установлено, что останки принадлежат Уильяму Молдту.



GOOGLE MAPS Image caption На протяжении 12 лет никто не обращал внимание на автомобиль в пруду на картах Google



GOOGLE MAPS



Автомобиль был на снимках с 2007 года, но на протяжении 12 лет на него никто не обращал внимание. На карте Google (Moon Bay Circle, Wellington) до сих можно увидеть очертания машины.



В офисе шерифа округа Палм-Бич рассказали корреспонденту Би-би-си, что погибший, скорее всего, не справился с управлением и въехал в пруд. Точно установить, что случилось, спустя столько лет невозможно, говорит представитель местной полиции Тереза Барбера.



"Все, что мы знаем: он исчез, и вот теперь найден", - сказала она.



Известно, что в ночь своего исчезновения Молдт уехал из клуба около 23 часов.



Он был тихим человеком, который не слишком часто проводил время в шумных компаниях. Известно, что он не злоупотреблял алкоголем, но в тот вечер выпил в баре.



В 21:30 он звонил своей подруге, чтобы сообщить, что скоро будет дома, но так и не появился.



Родственников Молдта уведомили об обнаружении его останков. Неизвестно, удалось ли связаться с его тогдашней девушкой. Машину заметил на снимках Google Earth человек, который изучал местную недвижимость, говорится в докладе Charley Project - проекта, который изучает нераскрытые дела об исчезновении людей.Автомобиль был на снимках с 2007 года, но на протяжении 12 лет на него никто не обращал внимание. На карте Google (Moon Bay Circle, Wellington) до сих можно увидеть очертания машины.В офисе шерифа округа Палм-Бич рассказали корреспонденту Би-би-си, что погибший, скорее всего, не справился с управлением и въехал в пруд. Точно установить, что случилось, спустя столько лет невозможно, говорит представитель местной полиции Тереза Барбера."Все, что мы знаем: он исчез, и вот теперь найден", - сказала она.Известно, что в ночь своего исчезновения Молдт уехал из клуба около 23 часов.Он был тихим человеком, который не слишком часто проводил время в шумных компаниях. Известно, что он не злоупотреблял алкоголем, но в тот вечер выпил в баре.В 21:30 он звонил своей подруге, чтобы сообщить, что скоро будет дома, но так и не появился.Родственников Молдта уведомили об обнаружении его останков. Неизвестно, удалось ли связаться с его тогдашней девушкой. Загрузка... bbc.com Категории: чп и криминал, технологии, история Ключевые слова: США, поиск, Google, Флорида, карты — статья прочитана 70 раз Комментарии